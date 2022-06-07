https://arabic.sputniknews.com/20220607/نيويورك-ترفع-السن-القانونية-لحيازة-البنادق-شبه-الآلية-من-18إلى-21-عاما-1063200091.html
نيويورك ترفع السن القانونية لحيازة البنادق شبه الآلية من 18 إلى 21 عاما
نيويورك ترفع السن القانونية لحيازة البنادق شبه الآلية من 18 إلى 21 عاما
أقرّت السلطات في ولاية نيويورك الأمريكية حزمة إصلاح قوانين حيازة الأسلحة النارية التي مررها مجلس شيوخ الولاية غداة عملية إطلاق نار، الشهر الماضي، أودت بحياة... 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T07:12+0000
2022-06-07T07:12+0000
2022-06-07T07:25+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
لحظة إطلاق النار
أسلحة أوتوماتيكية
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ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فقد رفعت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، السن القانونية لشراء بندقية شبه آلية من 18 إلى 21 عاما.وقالت هوشول في مؤتمر صحفي في مدينة برونكس:كما وافقت هوشول أيضا على توسيع نطاق قوانين الولاية، التي تسمح للمحاكم بمصادرة الأسلحة النارية من أشخاص تعتبر أنهم يشكّلون خطرا على أنفسهم وغيرهم.وتأتي الإجراءات في ظل سلسلة عمليات إطلاق نار في الولايات المتحدة أثارت دعوات جديدة لتشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية.وقتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب ما يزيد على 24 شخصا في 4 حوادث إطلاق نار في أنحاء الولايات المتحدة في نهاية هذا الأسبوع.فقد أسفر إطلاق نار، يوم الأحد، في مدينة تشاتانوغا في ولاية تينيسي عن مصرع شخصين من بين 14 تم استهدافهم، بحسب وكالة "فرانس برس".وفي الحادث ذاته، قتل شخص آخر وأصيب آخران بعد أن صدمتهم سيارات كانت تفر من المكان، حسبما ذكر قائد الشرطة سيليست مورفي.وأضاف أن:وفي فيلادلفيا، قتل رجلان وامرأة، يوم السبت، عندما فتح عدد من الأشخاص النيران على حشد في منطقة حياة ليلية شهيرة في ساوث ستريت.وقالت مفوضة شرطة فيلادلفيا دانييل أوتلاو، إن أحد الضحايا دخل في شجار مع رجل آخر وهو ما قد يكون سبب إطلاق النار.في ساجينو في ميشيغان، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران في إطلاق نار، يوم الأحد.وفي مقاطعة كلاريندون بولاية ساوث كارولينا كان 5 مراهقين وطفل عمره 12 عاما ضمن 7 أشخاص أصيبوا في إطلاق نار في حفل تخرج، يوم السبت.وأدى الحادث إلى مقتل شخص واحد بالغ، حسبما ذكرت الشرطة في بيان.أسفرت أعمال العنف باستخدام الأسلحة الأمريكية عن مقتل أكثر من 18 ألف شخص حتى الآن في عام 2022، بما في ذلك ما يقرب من 10300 حالة انتحار، وفقا لأرشيف عنف السلاح.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/مقتل-10-أشخاص-إثر-4-حوادث-إطلاق-نار-في-أمريكا-1063160916.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, لحظة إطلاق النار, أسلحة أوتوماتيكية
نيويورك ترفع السن القانونية لحيازة البنادق شبه الآلية من 18 إلى 21 عاما
07:12 GMT 07.06.2022 (تم التحديث: 07:25 GMT 07.06.2022) تابعنا عبر
أقرّت السلطات في ولاية نيويورك الأمريكية حزمة إصلاح قوانين حيازة الأسلحة النارية التي مررها مجلس شيوخ الولاية غداة عملية إطلاق نار، الشهر الماضي، أودت بحياة عشرة أشخاص من أصول أفريقية.
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية
، فقد رفعت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، السن القانونية لشراء بندقية شبه آلية من 18 إلى 21 عاما.
وقالت هوشول في مؤتمر صحفي في مدينة برونكس:
في نيويورك، نتخذ إجراءات جريئة وقوية. نحن نشدد قوانين العلم الأحمر لإبعاد الأسلحة عن الأشخاص الخطرين.
كما وافقت هوشول أيضا على توسيع نطاق قوانين الولاية، التي تسمح للمحاكم بمصادرة الأسلحة النارية من أشخاص تعتبر أنهم يشكّلون خطرا على أنفسهم وغيرهم.
وتأتي الإجراءات في ظل سلسلة عمليات إطلاق نار في الولايات المتحدة أثارت دعوات جديدة لتشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية.
وقتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب ما يزيد على 24 شخصا في 4 حوادث إطلاق نار في أنحاء الولايات المتحدة في نهاية هذا الأسبوع.
فقد أسفر إطلاق نار، يوم الأحد، في مدينة تشاتانوغا في ولاية تينيسي عن مصرع شخصين من بين 14 تم استهدافهم، بحسب وكالة "فرانس برس".
وفي الحادث ذاته، قتل شخص آخر وأصيب آخران بعد أن صدمتهم سيارات كانت تفر من المكان، حسبما ذكر قائد الشرطة سيليست مورفي.
"العديد" من ضحايا الحادث الذي وقع بالقرب من ملهى ليلي قبل الفجر ما زالوا في حالة حرجة".
وفي فيلادلفيا، قتل رجلان وامرأة، يوم السبت، عندما فتح عدد من الأشخاص النيران على حشد
في منطقة حياة ليلية شهيرة في ساوث ستريت.
وقالت مفوضة شرطة فيلادلفيا دانييل أوتلاو، إن أحد الضحايا دخل في شجار مع رجل آخر وهو ما قد يكون سبب إطلاق النار.
في ساجينو في ميشيغان، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران في إطلاق نار، يوم الأحد.
وفي مقاطعة كلاريندون بولاية ساوث كارولينا كان 5 مراهقين وطفل عمره 12 عاما ضمن 7 أشخاص أصيبوا في إطلاق نار في حفل تخرج، يوم السبت.
وأدى الحادث إلى مقتل شخص واحد بالغ، حسبما ذكرت الشرطة في بيان.
أسفرت أعمال العنف باستخدام الأسلحة الأمريكية عن مقتل أكثر من 18 ألف شخص حتى الآن في عام 2022، بما في ذلك ما يقرب من 10300 حالة انتحار، وفقا لأرشيف عنف السلاح.