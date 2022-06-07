هل تنجح الولايات المتحدة في تغيير مواقف الدول العربية تجاه روسيا

"شملت تأثيرات الأزمة الأوكرانية جميع دول العالم ومنها منطقة الشرق الأوسط التي تعتمد بالأساس على روسيا وأوكرانيا في مسألة الحصول على الغذاء، الأمر الذي أدى إلى تداعيات اقتصادية خطيرة تمثلت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، كما أن هناك مخاوف من تفاقم الأزمة بين الولايات المتحدة وروسيا، في ظل قيام واشنطن بتزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية وصواريخ قادرة على ضرب العمق الروسي، وأمام هذا التوتر الكبير بين الدول العظمى، نجد أن الدول العربية تقف على الحياد، في ظل ضغوطات كبيرة تمارسها الولايات المتحدة على الدول العربية خصوصا على دول الخليج لكي تخرج من حيادها، ولا أعتقد أن ضغوطات أمريكا ستنجح، كون أن الدول العربية ومنها السعودية، لن تتخلى عن علاقاتها مع روسيا، فهناك علاقات تاريخية تربطهم".