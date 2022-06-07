https://arabic.sputniknews.com/20220607/هل-تنجح-الولايات-المتحدة-في-تغيير-مواقف-الدول-العربية-تجاه-روسيا-1063219158.html
هل تنجح الولايات المتحدة في تغيير مواقف الدول العربية تجاه روسيا
هل تنجح الولايات المتحدة في تغيير مواقف الدول العربية تجاه روسيا
كشف وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يوم أمس الاثنين، عن توجه عربي للتواصل مع طرفي الأزمة الأوكرانية التي تدور العملية العسكرية الروسية فيها منذ أكثر من 100... 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T12:22+0000
2022-06-07T12:22+0000
2022-06-07T12:22+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
راديو
أين الحقيقة؟
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هل تنجح الولايات المتحدة في تغيير مواقف الدول العربية تجاه روسيا
هل تنجح الولايات المتحدة في تغيير مواقف الدول العربية تجاه روسيا
وقال حسين في مؤتمر صحفي مع نظيريه الأردني، أيمن الصفدي والمصري سامح شكري، في العاصمة بغداد: "بحثنا انعكاسات الأزمة الأوكرانية على دول المنطقة وقضية الطاقة، وهناك توجه عربي للتواصل مع طرفي الأزمة الأوكرانية". فهل بدأت الدول العربية تخشى من استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية؟عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" أستاذ العلوم السياسية الدكتور حيدر حميد:وأضاف حميد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...إعداد وتقديم: ضياء حسون.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
الأخبار
ar_EG
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, أين الحقيقة؟, аудио
هل تنجح الولايات المتحدة في تغيير مواقف الدول العربية تجاه روسيا
تابعنا عبر
كشف وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يوم أمس الاثنين، عن توجه عربي للتواصل مع طرفي الأزمة الأوكرانية التي تدور العملية العسكرية الروسية فيها منذ أكثر من 100 يوم.
وقال حسين في مؤتمر صحفي مع نظيريه الأردني، أيمن الصفدي والمصري سامح شكري، في العاصمة بغداد: "بحثنا انعكاسات الأزمة الأوكرانية على دول المنطقة وقضية الطاقة، وهناك توجه عربي للتواصل مع طرفي الأزمة الأوكرانية". فهل بدأت الدول العربية تخشى من استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية؟
عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" أستاذ العلوم السياسية الدكتور حيدر حميد:
"شملت تأثيرات الأزمة الأوكرانية جميع دول العالم ومنها منطقة الشرق الأوسط التي تعتمد بالأساس على روسيا وأوكرانيا في مسألة الحصول على الغذاء، الأمر الذي أدى إلى تداعيات اقتصادية خطيرة تمثلت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، كما أن هناك مخاوف من تفاقم الأزمة بين الولايات المتحدة وروسيا، في ظل قيام واشنطن بتزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية وصواريخ قادرة على ضرب العمق الروسي، وأمام هذا التوتر الكبير بين الدول العظمى، نجد أن الدول العربية تقف على الحياد، في ظل ضغوطات كبيرة تمارسها الولايات المتحدة على الدول العربية خصوصا على دول الخليج لكي تخرج من حيادها، ولا أعتقد أن ضغوطات أمريكا ستنجح، كون أن الدول العربية ومنها السعودية، لن تتخلى عن علاقاتها مع روسيا، فهناك علاقات تاريخية تربطهم".
"لا أعتقد أن الوساطة التي ستقوم بها الدول العربية قادرة على حل الخلاف بين روسيا وأوكرانيا، لكنها تندرج ضمن جهود تهيئة الأرضية لحل الأزمة الأوكرانية، فالدول العربية لا تريد أن تكون أسيرة الرهانات الأمريكية، وبنفس الوقت تريد أن تحتفظ بعلاقات إيجابية مع روسيا، كما أن هناك مخاوف أخرى لدى الدول العربية تتمثل بتأثير هذه الأزمة على العلاقات مع الولايات المتحدة، أما مسألة قيام الدول العربية بلعب دور الوساطة بين روسيا والدول الغربية فلن يكتب لها النجاح أيضا، في ظل سعي الغرب إلى إنهاك روسيا عبر هذه الحرب".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...