https://arabic.sputniknews.com/20220607/هولندا-تسجل-54-إصابة-مؤكدة-بجدري-القردة-1063241633.html
هولندا تسجل 54 إصابة مؤكدة بجدري القردة
هولندا تسجل 54 إصابة مؤكدة بجدري القردة
أعلن المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة في هولندا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 54 إصابة مؤكدة بجدري القردة في البلاد. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T19:10+0000
2022-06-07T19:10+0000
2022-06-07T19:10+0000
جدري القردة
أخبار هولندا
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موسكو- سبوتنيك. وذكر المعهد في بيان: "حتى 7 يونيو/ حزيران، هناك 54 إصابة مؤكدة بجدري القردة في هولندا".وتم تأكيد أول إصابة بالمرض في هولندا في 20 مايو/ أيار.جدري القردة مرض فيروسي نادر ينتقل عادة للبشر من الحيوانات البرية ويتوطن في بعض الدول الأفريقية.ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن مرض جدري القردة بدأ في التفشي في مايو/ آيار في البلدان غير الموبوءة، وتأكدت 780 إصابة في البشر في 27 دولة خلال الفترة من 13 مايو/ أيار حتى 2 يونيو/ حزيران.وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.و جدري القردة موجود بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب أفريقيا، ولكن ظهر المرض في أجزاء أخرى من العالم في الأيام الأخيرة. وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.واعتبر خبراء آخرون أن انتشار هذا الوباء في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/اختصاصي-في-المناعة-يكشف-عن-فئات-تحتاج-للتطعيم-ضد-جدري-القردة-1063178433.html
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جدري القردة, أخبار هولندا
هولندا تسجل 54 إصابة مؤكدة بجدري القردة
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أعلن المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة في هولندا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 54 إصابة مؤكدة بجدري القردة في البلاد.
موسكو- سبوتنيك. وذكر المعهد في بيان: "حتى 7 يونيو/ حزيران، هناك 54 إصابة مؤكدة بجدري القردة
في هولندا".
وتم تأكيد أول إصابة بالمرض في هولندا في 20 مايو/ أيار.
جدري القردة مرض فيروسي نادر ينتقل عادة للبشر من الحيوانات البرية ويتوطن في بعض الدول الأفريقية.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن مرض جدري القردة بدأ في التفشي في مايو/ آيار في البلدان غير الموبوءة، وتأكدت 780 إصابة في البشر في 27 دولة خلال الفترة من 13 مايو/ أيار حتى 2 يونيو/ حزيران.
وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.
و جدري القردة موجود بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب أفريقيا، ولكن ظهر المرض في أجزاء أخرى من العالم في الأيام الأخيرة. وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.
واعتبر خبراء آخرون أن انتشار هذا الوباء في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.