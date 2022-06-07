https://arabic.sputniknews.com/20220607/وزارة-المالية-الروسية-المصدرون-الروس-لديهم-الحق-بتقييد-عائدات-النقد-الأجنبي-في-حساباتهم-الأجنبية-1063229975.html
وزارة المالية الروسية: المصدرون الروس لديهم الحق بتقييد عائدات النقد الأجنبي في حساباتهم الأجنبية
وزارة المالية الروسية: المصدرون الروس لديهم الحق بتقييد عائدات النقد الأجنبي في حساباتهم الأجنبية
قالت وزارة المالية الروسية إن لجنة الحكومة الروسية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية سمحت للمصدرين بإيداع عائدات النقد الأجنبي في حساباتهم في البنوك الأجنبية، وكان... 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T15:11+0000
2022-06-07T15:11+0000
2022-06-07T15:11+0000
روسيا
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وفقا للبيان: "قررت اللجنة الفرعية التابعة للجنة الحكومية لمراقبة الاستثمار الأجنبي في روسيا السماح للمصدرين بتقييد العملات الأجنبية في حساباتهم في الخارج. التصريح ساري المفعول اعتبارًا من 6 يونيو 2022".تابع البيان: "هذا ممكن وفقًا لشروط إعادة الأموال لاحقًا إلى روسيا والبيع اللاحق لعائدات التصدير بالمبلغ المحدد بموجب مرسوم الرئيس الروسي المؤرخ في 28 فبراير/شباط 2022 رقم "79" بناءً على طلب تدابير اقتصادية خاصة فيما يتعلق بالإجراءات غير الودية للولايات المتحدة والدول الأجنبية التي انضمت إليها والمنظمات الدولية".التزمت الشركات الروسية ببيع 80% من أرباح النقد الأجنبي بموجب جميع اتفاقيات التجارة الخارجية اعتبارًا من نهاية فبراير من هذا العام. في مايو/أيار، تم تخفيض متطلبات البيع الإلزامية من 80% إلى 50%، وتمت زيادة فترة البيع الإلزامي للعملات الأجنبية من قبل المصدرين من 3 إلى 60 يوم عمل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
وزارة المالية الروسية: المصدرون الروس لديهم الحق بتقييد عائدات النقد الأجنبي في حساباتهم الأجنبية
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قالت وزارة المالية الروسية إن لجنة الحكومة الروسية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية سمحت للمصدرين بإيداع عائدات النقد الأجنبي في حساباتهم في البنوك الأجنبية، وكان التصريح ساري المفعول منذ 6 يونيو/حزيران.
وفقا للبيان: "قررت اللجنة الفرعية التابعة للجنة الحكومية لمراقبة الاستثمار الأجنبي في روسيا السماح للمصدرين بتقييد العملات الأجنبية في حساباتهم في الخارج. التصريح ساري المفعول اعتبارًا من 6 يونيو 2022".
تابع البيان: "هذا ممكن وفقًا لشروط إعادة الأموال لاحقًا إلى روسيا والبيع اللاحق لعائدات التصدير بالمبلغ المحدد بموجب مرسوم الرئيس الروسي المؤرخ في 28 فبراير/شباط 2022 رقم "79" بناءً على طلب تدابير اقتصادية خاصة فيما يتعلق بالإجراءات غير الودية للولايات المتحدة والدول الأجنبية التي انضمت إليها والمنظمات الدولية".
التزمت الشركات الروسية ببيع 80% من أرباح النقد الأجنبي بموجب جميع اتفاقيات التجارة الخارجية اعتبارًا من نهاية فبراير من هذا العام. في مايو/أيار، تم تخفيض متطلبات البيع الإلزامية من 80% إلى 50%، وتمت زيادة فترة البيع الإلزامي للعملات الأجنبية من قبل المصدرين من 3 إلى 60 يوم عمل.