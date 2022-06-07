https://arabic.sputniknews.com/20220607/وزيرة-الخارجية-الألمانية-تقطع-زيارتها-إلى-باكستان-وتعود-إلى-بلدها-1063223979.html
وزيرة الخارجية الألمانية تقطع زيارتها إلى باكستان وتعود إلى بلدها
وزيرة الخارجية الألمانية تقطع زيارتها إلى باكستان وتعود إلى بلدها
قطعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، زيارة إلى باكستان، اليوم الثلاثاء، بعد ثبوت إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T13:27+0000
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وكانت بيربوك قد وصلت لتوها إلى باكستان، كأول محطة في جولة لها في عدة دول، وفقا لقناة "دويتشه فيله" الألمانية.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن الاختبارات أثبتت إصابة وزيرة الخارجية الألمانية بـ(كوفيد-19)، بعد وقت قصير من بدء زيارتها لباكستان.وإلى جانب زيارتها إلى باكستان، فقد كان من المقرر أن تسافر وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى اليونان وتركيا.وأضافت الخارجية الألمانية أن اختبار بيربوك لكورونا "إيجابي" بعد تناولها الغداء، وذلك بعد أن لاحظت أنها فقدت حاسة التذوق، وواصلت أنها أجرت اختبارا سريعا في الصباح، وكانت نتيجته "سلبية".وكانت الوزيرة الألمانية أجرت بالفعل محادثات مع نظيرها الباكستاني، بيلاوال بوتو زرداري، والتي تركزت حول التعاون الثنائي والتحديات الإقليمية، بما في ذلك الوضع في أفغانستان.وأجرى الطرفان مناقشة مفصلة حول "الوضع الإنساني الخطير" الذي يواجه 40 مليون أفغاني، بحسب وزارة الخارجية الباكستانية.وكان من المقرر أن تلتقي وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بموظفي السفارة الألمانية والجمعية الألمانية للتعاون الدولي، التي تعمل مع الأشخاص الذين فروا من أفغانستان، بعد سيطرة حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) على البلاد العام الماضي.كما أنه كان من المقرر أن تلتقي بيروك باللاجئين الأفغان الموجودين في إسلام أباد، ويرغبون في المغادرة إلى ألمانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/وزيرة-الخارجية-الألمانية-توقف-السفير-الأوكراني-عند-حده-1063156355.html
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أخبار ألمانيا, العالم, فيروس كورونا
وزيرة الخارجية الألمانية تقطع زيارتها إلى باكستان وتعود إلى بلدها
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قطعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، زيارة إلى باكستان، اليوم الثلاثاء، بعد ثبوت إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.
وكانت بيربوك قد وصلت لتوها إلى باكستان، كأول محطة في جولة لها في عدة دول، وفقا لقناة "دويتشه فيله"
الألمانية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن الاختبارات أثبتت إصابة وزيرة الخارجية الألمانية بـ(كوفيد-19)، بعد وقت قصير من بدء زيارتها لباكستان.
وإلى جانب زيارتها إلى باكستان، فقد كان من المقرر أن تسافر وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى اليونان وتركيا.
وأضافت الخارجية الألمانية أن اختبار بيربوك لكورونا "إيجابي" بعد تناولها الغداء، وذلك بعد أن لاحظت أنها فقدت حاسة التذوق، وواصلت أنها أجرت اختبارا سريعا في الصباح، وكانت نتيجته "سلبية".
وكانت الوزيرة الألمانية أجرت بالفعل محادثات مع نظيرها الباكستاني، بيلاوال بوتو زرداري، والتي تركزت حول التعاون الثنائي والتحديات الإقليمية، بما في ذلك الوضع في أفغانستان.
وأجرى الطرفان مناقشة مفصلة حول "الوضع الإنساني الخطير" الذي يواجه 40 مليون أفغاني، بحسب وزارة الخارجية الباكستانية.
وكان من المقرر أن تلتقي وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بموظفي السفارة الألمانية والجمعية الألمانية للتعاون الدولي، التي تعمل مع الأشخاص الذين فروا من أفغانستان، بعد سيطرة حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) على البلاد العام الماضي.
كما أنه كان من المقرر أن تلتقي بيروك باللاجئين الأفغان الموجودين في إسلام أباد، ويرغبون في المغادرة إلى ألمانيا.