https://arabic.sputniknews.com/20220607/وزير-الدفاع-التركي-يؤكد-لنظيره-الروسي-أن-وجود-الإرهابيين-في-الشمال-السوري-غير-مقبول-1063234326.html

وزير الدفاع التركي يؤكد لنظيره الروسي أن وجود "الإرهابيين" في الشمال السوري غير مقبول

وزير الدفاع التركي يؤكد لنظيره الروسي أن وجود "الإرهابيين" في الشمال السوري غير مقبول

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، ان وجود "الإرهابيين" في شمال سوريا قرب الحدود التركية أمر غير... 07.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-07T16:09+0000

2022-06-07T16:09+0000

2022-06-07T16:29+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

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يأتي ذلك على خلفية اعتزام أنقرة شن عملية عسكرية شمالي سوريا لحماية أراضيها من هجمات حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة جماعة إرهابية.وقال أكار، بحسب بيان وزارة الدفاع التركية إنه "سيتم الرد على الأعمال المزعزعة للاستقرار في الشمال السوري وأن تواجد الإرهابيين في المنطقة أمر غير مقبول".وأكد أكار على "ضرورة الالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها بشأن سوريا".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الوزير سيرغي شويغو ناقش مع نظيره التركي خلوصي أكار الوضع في أوكرانيا وسوريا.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "بمبادرة من الجانب التركي، في 7 حزيران/يونيو 2022، تم إجراء محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، حيث تم إيلاء الاهتمام الرئيسي لتبادل وجهات النظر وتقييمات الوضع في أوكرانيا وسوريا".وأضاف البيان: "ناقش وزراء الدفاع بالتفصيل قضايا سلامة الملاحة في البحر الأسود فيما يتعلق بحل مشكلة تصدير الحبوب من أراضي أوكرانيا. كما تمت الإشارة إلى أهمية استمرار التعاون الوثيق في سوريا بهدف الحفاظ على استقرار طويل الأمد في المنطقة".هذا وصرح وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في وقت سابق من اليوم، أن العملية العسكرية المرتقبة شمالي سوريا، ستستهدف الإرهابيين ويجب ألا تتم عرقلتها.وقال الوزير، في بيان نُشر في موقع الوزارة على الإنترنت، اليوم الثلاثاء: "هدفنا الوحيد هو الإرهابيون، ويجب ألا يحاول أحد إعاقتنا عن تنفيذ العملية العسكرية المرتقبة".وأضاف أكار في رد على سؤال أحد الصحفيين، عن العملية: "سنقوم بما يلزم في الزمان والمكان المناسبين". وبرر أكار العملية المرتقبة، بأن أنقرة لا ترغب بوجود "تهديد لحدودها ومواطنيها".وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أشار يوم الأربعاء الماضي، إلى أن العملية في سوريا ستستهدف مدينتي منبج وتل رفعت، حيث برر وزير الدفاع هذا الأمر، بأن الهجمات من تلك المنطقتين "ازدادت في الفترة الأخيرة"، مشيراً إلى أن قوات الدفاع التركية "سترد عليها وستضطلع بما يلزم في حال اقتضت الحاجة".

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