https://arabic.sputniknews.com/20220607/وزير-النفط-الإيراني-لدى-موسكو-وطهران-طاقات-تقلب-معادلات-القوة-في-العالم-1063231066.html
وزير النفط الإيراني: لدى موسكو وطهران طاقات تقلب معادلات القوة في العالم
وزير النفط الإيراني: لدى موسكو وطهران طاقات تقلب معادلات القوة في العالم
قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده وروسيا لديهما من الطاقات ما يقلب معادلات القوة في العالم. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T15:17+0000
2022-06-07T15:17+0000
2022-06-07T15:17+0000
إيران
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جاء ذلك خلال حضوره احتفالية "اليوم الوطني الروسي، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وأشار وزير النفط الإيراني إلى أن حجم التجارة السنوية بين إيران وروسيا سيصل إلى 40 مليار دولار خلال عام ونصف العام المقبل.كما قال الوزير الإيراني إن "المشاريع المصرفية المقرر تنفيذها من قبل روسيا والصين وإيران ستضع حدا لهيمنة الدولار في المستقبل القريب".وشدد أن "اعتماد أوروبا على الطاقة ليس لعبة ولا يمكن تعويضها بسهولة"، مضيفا أن "اللعبة التي بدأتها أمريكا ليست في مصلحة الدول الأخرى"، بحسب الوكالة الإيرانية.وأكد أن "اللعبة تمت تجربتها من قبل في دول أخرى".وأعرب وزير النفط الإيراني، جواد أوجي،عن تقديره للدعوة التي تلقاها لحضور مراسم "اليوم الوطني الروسي"، منوها "بالمشتركات الوفيرة الاقتصادية والثقافية التي تجمع بين الجارتين الإقليميتين، ايران وروسيا".ولفت إلى أن العلاقات الإيرانية الروسية شهدت منحى تصاعديا في الوقت الحالي، وأعرب عن تطلعه لتعميق هذه الأواصر.
https://arabic.sputniknews.com/20220414/الخارجية-الروسية-روسيا-وإيران-تؤكدان-عزمهما-على-التعاون-دون-اعتبار-للعقوبات-1061191168.html
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إيران, روسيا, العالم
وزير النفط الإيراني: لدى موسكو وطهران طاقات تقلب معادلات القوة في العالم
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قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده وروسيا لديهما من الطاقات ما يقلب معادلات القوة في العالم.
جاء ذلك خلال حضوره احتفالية "اليوم الوطني الروسي، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية
(إرنا).
وأشار وزير النفط الإيراني إلى أن حجم التجارة السنوية بين إيران وروسيا سيصل إلى 40 مليار دولار خلال عام ونصف العام المقبل.
كما قال الوزير الإيراني إن "المشاريع المصرفية المقرر تنفيذها من قبل روسيا والصين وإيران ستضع حدا لهيمنة الدولار في المستقبل القريب".
وفي إشارة إلى أن إيران وروسيا موردان رئيسيان للنفط والغاز في العالم، قال جواد أوجي إن "اللعب مع هذين البلدين سيشكل تهديدا كبيرا لأمن الطاقة العالمي".
وشدد أن "اعتماد أوروبا على الطاقة ليس لعبة ولا يمكن تعويضها بسهولة"، مضيفا أن "اللعبة التي بدأتها أمريكا ليست في مصلحة الدول الأخرى"، بحسب الوكالة الإيرانية
.
وأكد أن "اللعبة تمت تجربتها من قبل في دول أخرى".
وأعرب وزير النفط الإيراني، جواد أوجي،عن تقديره للدعوة التي تلقاها لحضور مراسم "اليوم الوطني الروسي"، منوها "بالمشتركات الوفيرة الاقتصادية والثقافية التي تجمع بين الجارتين الإقليميتين، ايران وروسيا".
ولفت إلى أن العلاقات الإيرانية الروسية شهدت منحى تصاعديا في الوقت الحالي، وأعرب عن تطلعه لتعميق هذه الأواصر.