https://arabic.sputniknews.com/20220607/وفاة-الفنان-الكويتي-المعتزل-يوسف-البلوشي-1063235810.html
وفاة الفنان الكويتي المعتزل يوسف البلوشي
وفاة الفنان الكويتي المعتزل يوسف البلوشي
نعى مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفنان الكويتي المعتزل يوسف محمد البلوشي، الذي توفى عن عمر يناهز الـ70 عاماً. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T16:34+0000
2022-06-07T16:34+0000
2022-06-07T16:34+0000
أخبار الكويت اليوم
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وذكرت حسابات إخبارية كويتية، اليوم الثلاثاء، أن "الفنان البلوشي الذي اعتزل الغناء في وقت مبكر من مسيرته الفنية، توفي بعد صراع مع المرض، دون الكشف عن تفاصيل ذلك المرض".ونعى كثير من النشطاء في الكويت وخارجها الفنان البلوشي، والذي لمع نجمه في نهاية الستينيات والسبعينيات قبل أن يعتزل الفن نهائياً في مرحلة الشباب، بعد موقف تعرض له أثناء إحيائه إحدى الحفلات.وتوالت منشورات النعي المرفقة بالأدعية للراحل، في حين أعاد كثيرون تداول آخر لقاء إعلامي له قبل عدة سنوات على قناة "روتانا خليجية" في برنامج "وينك" الذي يقدمه الإعلامي السعودي محمد الخميسي، حيث تحدث خلاله عن سبب اعتزاله للفن والغناء، حسبما ذكرته وكالة "إرم نيوز".وقال الراحل حينها إنه و"أثناء وجوده في حفل غنائي كان يتواجد فيه أشخاص يرقصون ويشربون الخمر، ناداه أحد الأشخاص الذين يعرفهم وعاتبه لوجوده في هذه الأجواء، وذكره بأن والده كان رجلاً ملتزماً بالدين والصلاة وبذل كثيرا من أمواله لأداء فريضة الحج".وذكر البلوشي، الذي كان حينها لم يبلغ الثلاثين عاماً بعد، بأن "هذا الموقف جعله يخجل ويعيد التفكير بما كان عليه، متسائلاً بينه وبين نفسه عن نهاية هذا المشوار الغنائي".وأضاف: "بدأ بعد ذلك الموقف بالابتعاد عن العالم والتوجه إلى المساجد لأداء الصلاة حتى التزم بالصلوات الخمس، بعد مساندة وتشجيع من قبل أشخاص مقربين منه، ليكون ذلك الموقف سبباً في اعتزاله الفن والتزامه الديني والتفرغ لإمامة المصلين".يذكر أن الراحل من مواليد الكويت عام 1952، وبدأ نشاطه الغنائي نهاية الستينيات، حيث اشتهر بغنائه القصائد الشعبية والبدوية، وكانت بدايته من خلال برامج البادية على التلفزيون الكويتي، وتعاون مع كبار الشعراء والملحنين، حتى اعتزاله عام 1982.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/نائب-كويتي-جميع-استثماراتنا-في-مصر-والدول-العربية-فاشلة-1063111048.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم
وفاة الفنان الكويتي المعتزل يوسف البلوشي
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نعى مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفنان الكويتي المعتزل يوسف محمد البلوشي، الذي توفى عن عمر يناهز الـ70 عاماً.
وذكرت حسابات إخبارية كويتية، اليوم الثلاثاء، أن "الفنان البلوشي الذي اعتزل الغناء في وقت مبكر من مسيرته الفنية، توفي بعد صراع مع المرض، دون الكشف عن تفاصيل ذلك المرض".
ونعى كثير من النشطاء في الكويت وخارجها الفنان البلوشي، والذي لمع نجمه في نهاية الستينيات والسبعينيات قبل أن يعتزل الفن نهائياً في مرحلة الشباب، بعد موقف تعرض له أثناء إحيائه إحدى الحفلات.
وتوالت منشورات النعي المرفقة بالأدعية للراحل، في حين أعاد كثيرون تداول آخر لقاء إعلامي له قبل عدة سنوات على قناة "روتانا خليجية" في برنامج "وينك" الذي يقدمه الإعلامي السعودي محمد الخميسي، حيث تحدث خلاله عن سبب اعتزاله للفن والغناء، حسبما ذكرته وكالة "إرم نيوز
".
وقال الراحل حينها إنه و"أثناء وجوده في حفل غنائي كان يتواجد فيه أشخاص يرقصون ويشربون الخمر، ناداه أحد الأشخاص الذين يعرفهم وعاتبه لوجوده في هذه الأجواء، وذكره بأن والده كان رجلاً ملتزماً بالدين والصلاة وبذل كثيرا من أمواله لأداء فريضة الحج".
وذكر البلوشي، الذي كان حينها لم يبلغ الثلاثين عاماً بعد، بأن "هذا الموقف جعله يخجل ويعيد التفكير بما كان عليه، متسائلاً بينه وبين نفسه عن نهاية هذا المشوار الغنائي".
وأضاف: "بدأ بعد ذلك الموقف بالابتعاد عن العالم والتوجه إلى المساجد لأداء الصلاة حتى التزم بالصلوات الخمس، بعد مساندة وتشجيع من قبل أشخاص مقربين منه، ليكون ذلك الموقف سبباً في اعتزاله الفن والتزامه الديني والتفرغ لإمامة المصلين".
يذكر أن الراحل من مواليد الكويت
عام 1952، وبدأ نشاطه الغنائي نهاية الستينيات، حيث اشتهر بغنائه القصائد الشعبية والبدوية، وكانت بدايته من خلال برامج البادية على التلفزيون الكويتي، وتعاون مع كبار الشعراء والملحنين، حتى اعتزاله عام 1982.