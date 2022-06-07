https://arabic.sputniknews.com/20220607/يشهد-ارتفاعا-شديدا-في-درجات-الحرارة-الأرصاد-المصرية-تحذر-من-طقس-الأربعاء-1063237969.html
يشهد ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة... الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأربعاء
يشهد ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة... الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأربعاء
أعلنت منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا اعتبارا من غد الأربعاء وحتى منتصف الأسبوع المقبل. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T17:10+0000
2022-06-07T17:10+0000
2022-06-07T17:10+0000
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وقالت منار غانم، اليوم الثلاثاء، إن سبب ارتفاع درجات الحرارة هو موجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط نتيجة التأثر بمنخفض الهند الموسمي، بحسب موقع "مصراوي".وأشارت إلى أن درجات الحرارة بمدينة الجهراء في الكويت تجاوزت 50 درجة مئوية أمس الاثنين.وتوقعت منار غانم أن يمتد تأثير المنخفض إلى مصر بداية الأربعاء، مشيرة إلى أن القاهرة ستسجل 38 درجة مئوية، بينما تسجل المناطق الجنوبية 44 درجة مئوية.ولفتت منار غانم إلى أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل، أن نسب الرطوبة تشهد ارتفاعا تدريجيا.أكدت أنه بداية من الغد يصبح الطقس شديد الحرارة على أغلب مناطق البلاد خلال فترة النهار، معتدلا خلال فترة الليل.وتوقعت أن يكون فصل الصيف المقبل الذي يبدأ بعد أسبوعين مماثل لصيف العام الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/الأرصاد-المصرية-تؤكد-ارتفاع-الحرارة-بمعدل-3-درجات-بدءا-من-الأربعاء-القادم-1063124330.html
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درجات الحرارة اليوم, أخبار مصر الآن
يشهد ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة... الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأربعاء
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أعلنت منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا اعتبارا من غد الأربعاء وحتى منتصف الأسبوع المقبل.
وقالت منار غانم، اليوم الثلاثاء، إن سبب ارتفاع درجات الحرارة هو موجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط نتيجة التأثر بمنخفض الهند الموسمي، بحسب موقع "مصراوي"
.
وأشارت إلى أن درجات الحرارة بمدينة الجهراء في الكويت تجاوزت 50 درجة مئوية أمس الاثنين.
وتوقعت منار غانم أن يمتد تأثير المنخفض إلى مصر بداية الأربعاء، مشيرة إلى أن القاهرة ستسجل 38 درجة مئوية، بينما تسجل المناطق الجنوبية 44 درجة مئوية.
ولفتت منار غانم إلى أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل، أن نسب الرطوبة تشهد ارتفاعا تدريجيا.
أكدت أنه بداية من الغد يصبح الطقس شديد الحرارة على أغلب مناطق البلاد خلال فترة النهار، معتدلا خلال فترة الليل.
وتوقعت أن يكون فصل الصيف المقبل الذي يبدأ بعد أسبوعين مماثل لصيف العام الماضي.