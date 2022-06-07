https://arabic.sputniknews.com/20220607/-اللجنة-المركزية-للانتخابات-غالبية-الناخبين-في-كازاخستان-تؤيد-التعديلات-الدستورية-الجديدة-1063204570.html
اللجنة المركزية للانتخابات: غالبية الناخبين في كازاخستان تؤيد التعديلات الدستورية الجديدة
اللجنة المركزية للانتخابات: غالبية الناخبين في كازاخستان تؤيد التعديلات الدستورية الجديدة
أعلن رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في كازاخستان، نورلان عبديروف، اليوم الثلاثاء، أن 77.18 في المئة من الناخبين أيدوا التعديلات الدستورية الجديدة خلال... 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T08:14+0000
2022-06-07T08:14+0000
2022-06-07T08:14+0000
كازاخستان
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نورسلطان-سبوتنيك. وقال رئيس اللجنة المركزية للانتخابات: "77.18 في المئة من الناخبين المشاركين في التصويت في جميع الأقاليم، أي 6 ملايين و163 ألف و516 نسمة صوتوا لصالح التعديلات الدستورية، وهي الأغلبية المطلقة في كل الأقاليم السبعة عشر".بالإضافة إلى حظر عضوية رئيس الدولة في الأحزاب السياسية لفترة رئاسة الجمهورية. تنطبق متطلبات مماثلة على رؤساء وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية ولجنة الحسابات ورؤساء المناطق ونوابهم. كما تحظر التعديلات على أقارب رئيس الدولة المقربين من شغل مناصب عليا في هياكل الدولة وشبه الدولة.
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كازاخستان
اللجنة المركزية للانتخابات: غالبية الناخبين في كازاخستان تؤيد التعديلات الدستورية الجديدة
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أعلن رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في كازاخستان، نورلان عبديروف، اليوم الثلاثاء، أن 77.18 في المئة من الناخبين أيدوا التعديلات الدستورية الجديدة خلال الاستفتاء الذي جرى في البلاد في الخامس من شهر يونيو/حزيران الجاري.
نورسلطان-سبوتنيك. وقال رئيس اللجنة المركزية للانتخابات: "77.18 في المئة من الناخبين المشاركين في التصويت في جميع الأقاليم، أي 6 ملايين و163 ألف و516 نسمة صوتوا لصالح التعديلات الدستورية، وهي الأغلبية المطلقة في كل الأقاليم السبعة عشر".
تهدف التعديلات إلى تعزيز الانتقال النهائي من نظام حكم رئاسي إلى جمهورية رئاسية ببرلمان مؤثر وحكومة خاضعة للمساءلة. وتحقيقا لهذه الغاية، فإن التعديلات تقلل من تركيز السلطات الرئاسية. كما يتم تقليص مشاركة رئيس الدولة في تشكيل مجلس الشيوخ، وتأثيره على الهيئات التمثيلية والتنفيذية المحلية محدود.
بالإضافة إلى حظر عضوية رئيس الدولة في الأحزاب السياسية لفترة رئاسة الجمهورية. تنطبق متطلبات مماثلة على رؤساء وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية ولجنة الحسابات ورؤساء المناطق ونوابهم. كما تحظر التعديلات على أقارب رئيس الدولة المقربين من شغل مناصب عليا في هياكل الدولة وشبه الدولة.