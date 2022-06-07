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https://arabic.sputniknews.com/20220607/-بينيت-إسرائيل-تتوقع-من-مجلس-محافظي-وكالة-الطاقة-الذرية-إرسال-إشارة-تحذير-لإيران-1063209643.html
بينيت: إسرائيل تتوقع من مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية إرسال إشارة تحذير لإيران
بينيت: إسرائيل تتوقع من مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية إرسال إشارة تحذير لإيران
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تتوقع أن يرسل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إشارة تحذير واضحة إلى إيران... 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T09:02+0000
2022-06-07T09:07+0000
إسرائيل
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بينيت خلال اجتماع مع لجنة الدفاع والشؤون الخارجية بالكنيست: "من المتوقع أن يضع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إشارة تحذير واضحة أمام النظام في طهران، توضح أنه إذا استمر في سياسة التحدي في المجال النووي، سيدفع ثمنا باهظا"، وفقا لما نقله موقع "راديو الجيش الإسرائيلي".وشدد بينيت على أن إيران لن تأمن بعد الآن إذا تسببت في إيذاء إسرائيل، مضيفا: "نحن نتحرك في أي مكان وزمان وسنواصل القيام بذلك".وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، قال في وقت سابق، إن طهران ستنتظر اجتماع مجلس المحافظين لدى وكالة الطاقة الذرية لإبداء موقفها، واعتبر أن تقريرها أخيرا سينعكس سلبا على العلاقات مع إيران.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خطيب زاده، للتلفزيون الرسمي تعليقا على اجتماع محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال: "لن نصدر أحكاما مسبقة وسننتظر نتائج جلسة المحافظين لنعلن موقفنا بما يتناسب والقرار الذي سيتخذ من قبلهم".وشدد على أنه لا يعتبر "القرار غير بناءً فحسب، بل سيكون له تأثير سلبي على كل من تعاوننا العام مع الوكالة وعلى مفاوضاتنا"، معتبرا أن "تقرير المدير العام للوكالة، بالإضافة إلى كونه غير دقيق ويتجاهل تصرفات إيران، يحاول إلقاء روايات شاذة عن برنامجنا النووي وخططنا، ومعظمه مبني على مزاعم تدخلية من قبل الكيان الصهيوني المزيف".
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إسرائيل

بينيت: إسرائيل تتوقع من مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية إرسال إشارة تحذير لإيران

09:02 GMT 07.06.2022 (تم التحديث: 09:07 GMT 07.06.2022)
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© Sputnik . Evgueniy Batov
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تتوقع أن يرسل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إشارة تحذير واضحة إلى إيران بسبب برنامجها النووي.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بينيت خلال اجتماع مع لجنة الدفاع والشؤون الخارجية بالكنيست: "من المتوقع أن يضع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إشارة تحذير واضحة أمام النظام في طهران، توضح أنه إذا استمر في سياسة التحدي في المجال النووي، سيدفع ثمنا باهظا"، وفقا لما نقله موقع "راديو الجيش الإسرائيلي".
وشدد بينيت على أن إيران لن تأمن بعد الآن إذا تسببت في إيذاء إسرائيل، مضيفا: "نحن نتحرك في أي مكان وزمان وسنواصل القيام بذلك".
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، قال في وقت سابق، إن طهران ستنتظر اجتماع مجلس المحافظين لدى وكالة الطاقة الذرية لإبداء موقفها، واعتبر أن تقريرها أخيرا سينعكس سلبا على العلاقات مع إيران.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خطيب زاده، للتلفزيون الرسمي تعليقا على اجتماع محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال: "لن نصدر أحكاما مسبقة وسننتظر نتائج جلسة المحافظين لنعلن موقفنا بما يتناسب والقرار الذي سيتخذ من قبلهم".
وشدد على أنه لا يعتبر "القرار غير بناءً فحسب، بل سيكون له تأثير سلبي على كل من تعاوننا العام مع الوكالة وعلى مفاوضاتنا"، معتبرا أن "تقرير المدير العام للوكالة، بالإضافة إلى كونه غير دقيق ويتجاهل تصرفات إيران، يحاول إلقاء روايات شاذة عن برنامجنا النووي وخططنا، ومعظمه مبني على مزاعم تدخلية من قبل الكيان الصهيوني المزيف".
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