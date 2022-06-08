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أردوغان: لن نقبل بانضمام دول للناتو تبث مقابلات مع إرهابيين
أردوغان: لن نقبل بانضمام دول للناتو تبث مقابلات مع إرهابيين
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة لن تقبل بانضمام دول إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يبث تلفزيونها الرسمي مقابلات مع زعماء إرهابيين. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T19:17+0000
2022-06-08T19:17+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الأربعاء، مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو في أنقرة، حسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي: "طالما تُبث مقابلة الزعماء الإرهابيين على التلفزيون الحكومي السويدي، فإنه لا يمكننا القول لهم تفضلوا ادخلوا إلى الناتو، ونفس الأمر ساري على فنلندا".وأضاف، إن حلف شمال الأطلسي هو منظمة أمنية وليست منظمة داعمة للإرهاب.وكان أردوغان قد قال في وقت سابق إن موافقة أنقرة على انضمام السويد وفنلندا للناتو مرهونة بمدى مراعاة البلدين للمخاوف الأمنية التركية.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/أردوغان-لن-تنضم-السويد-وفنلندا-إلى-الناتو-دون-استيفاء-شروط-تركيا--1063126560.html
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أخبار تركيا اليوم

أردوغان: لن نقبل بانضمام دول للناتو تبث مقابلات مع إرهابيين

19:17 GMT 08.06.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة لن تقبل بانضمام دول إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يبث تلفزيونها الرسمي مقابلات مع زعماء إرهابيين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الأربعاء، مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو في أنقرة، حسب وكالة "الأناضول".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
أردوغان: لن تنضم السويد وفنلندا إلى الناتو دون استيفاء شروط تركيا
5 يونيو, 13:29 GMT
وقال الرئيس التركي: "طالما تُبث مقابلة الزعماء الإرهابيين على التلفزيون الحكومي السويدي، فإنه لا يمكننا القول لهم تفضلوا ادخلوا إلى الناتو، ونفس الأمر ساري على فنلندا".
وأضاف، إن حلف شمال الأطلسي هو منظمة أمنية وليست منظمة داعمة للإرهاب.
وكان أردوغان قد قال في وقت سابق إن موافقة أنقرة على انضمام السويد وفنلندا للناتو مرهونة بمدى مراعاة البلدين للمخاوف الأمنية التركية.
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