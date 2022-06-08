https://arabic.sputniknews.com/20220608/أردوغان-مزاعم-أمريكا-بأن-سبب-بناء-قواعد-عسكرية-لها-في-اليونان-هو-روسيا-غير-صحيحة--1063303885.html

أردوغان: مزاعم أمريكا بأن سبب بناء قواعد عسكرية لها في اليونان هو روسيا "غير صحيحة"

أردوغان: مزاعم أمريكا بأن سبب بناء قواعد عسكرية لها في اليونان هو روسيا "غير صحيحة"

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، قيام الولايات المتحدة ببناء قواعد عسكرية في اليونان، بزعم محاولة "احتواء روسيا". 08.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-08T19:06+0000

2022-06-08T19:06+0000

2022-06-08T19:09+0000

العالم

أخبار تركيا اليوم

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أنطاكيا - سبوتنيك. قال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو: "يقولون إن القواعد العسكرية الأمريكية في اليونان تم إنشاؤها ضد روسيا وهذا غير صحيح".وشدد أردوغان، خلال حديثه، على أن تركيا سترفض انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ما دامت شواغلها الأمنية قائمة دون حل.وتابع قائلا: "الناتو يضم بعض الدول مثل اليونان وفرنسا التي مررنا معها بتجارب صعبة ولا نريد تكرير التجربة مع فنلندا والسويد".وتتهم تركيا السويد وفنلندا بإيواء أعضاء "حزب العمال الكردستاني"، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.وأكد أردوغان في أكثر من مناسبة، أن أنقرة تعتبر تسليم ما وصفهم بـ "الإرهابيين" المقيمين في السويد وفنلندا، شرطا أساسيا لموافقتها على انضمام هلسنكي وستوكهولم إلى حلف "الناتو".على الجانب الآخر، يخيم التوتر على العلاقات بين تركيا واليونان، بسبب نزاعهما على حقوقهما في المنطقة الاقتصادية الخالصة في منطقة شرق المتوسط، إلى جانب القضية القبرصية.

https://arabic.sputniknews.com/20220608/أردوغان-يستقبل-مادورو-في-أنقرة-ويؤكد-رفضه-أي-عقوبات-أحادية-ضد-فنزويلا-1063297655.html

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