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https://arabic.sputniknews.com/20220608/أردوغان-يستقبل-مادورو-في-أنقرة-ويؤكد-رفضه-أي-عقوبات-أحادية-ضد-فنزويلا-1063297655.html
أردوغان يستقبل مادورو في أنقرة ويؤكد رفضه أي عقوبات أحادية ضد فنزويلا
أردوغان يستقبل مادورو في أنقرة ويؤكد رفضه أي عقوبات أحادية ضد فنزويلا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، رفض بلاده لأي عقوبات أحادية ضد فنزويلا، مؤكدا استعداد أنقرة لتعزيز التعاون مع كاراكاس خلال زيارة الرئيس... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T16:23+0000
2022-06-08T16:23+0000
العالم
رجب طيب أردوغان
نيكولاس مادورو
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القاهرة - سبوتنيك. وقال أردوغان في مؤتمر صحافي مشترك مع مادورو: "لدينا أفكار مشتركة متشابهة ونعارض فرض العقوبات أحادية الجانب ضد فنزويلا".وأشار أردوغان إلى أنه "سوف يتم رد الزيارة في تموز/يوليو"، مؤكدا السعي نحو رفع الاستثمارات المشتركة بين البلدين إلى 3 مليارات دولار في فترة وجيزة.من جانبه وجه الرئيس الفنزويلي مادورو، دعوة للمستثمرين الأتراك إلى العمل في بلاده في مجالات مثل السياحة والغاز والذهب والتعدين، قائلا: "حان الوقت لمجيء المستثمرين الأتراك ولدينا المناخ القانوني الممهد لكم".وكان ممثلو البنكين المركزيين لتركيا وفنزويلا قد قرروا مناقشة التعاون مع روسيا في مجال أنظمة الدفع خلال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. وقال صندوق "روسكونغرس" في بيان صحفي، إن "ممثلين عن البنكين المركزيين في فنزويلا وتركيا، بالإضافة إلى الجانب الروسي، سيناقشون التعاون الدولي في مجال أنظمة الدفع".
https://arabic.sputniknews.com/20220606/تركيا-وفنزويلا-تبحثان-التعاون-مع-روسيا-في-مجال-أنظمة-الدفع-1063174866.html
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العالم, رجب طيب أردوغان, نيكولاس مادورو

أردوغان يستقبل مادورو في أنقرة ويؤكد رفضه أي عقوبات أحادية ضد فنزويلا

16:23 GMT 08.06.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، رفض بلاده لأي عقوبات أحادية ضد فنزويلا، مؤكدا استعداد أنقرة لتعزيز التعاون مع كاراكاس خلال زيارة الرئيس نيكولاس مادورو إلى تركيا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال أردوغان في مؤتمر صحافي مشترك مع مادورو: "لدينا أفكار مشتركة متشابهة ونعارض فرض العقوبات أحادية الجانب ضد فنزويلا".
وأشار أردوغان إلى أنه "سوف يتم رد الزيارة في تموز/يوليو"، مؤكدا السعي نحو رفع الاستثمارات المشتركة بين البلدين إلى 3 مليارات دولار في فترة وجيزة.
من جانبه وجه الرئيس الفنزويلي مادورو، دعوة للمستثمرين الأتراك إلى العمل في بلاده في مجالات مثل السياحة والغاز والذهب والتعدين، قائلا: "حان الوقت لمجيء المستثمرين الأتراك ولدينا المناخ القانوني الممهد لكم".
المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
تركيا وفنزويلا تبحثان التعاون مع روسيا في مجال أنظمة الدفع
6 يونيو, 12:31 GMT
وكان ممثلو البنكين المركزيين لتركيا وفنزويلا قد قرروا مناقشة التعاون مع روسيا في مجال أنظمة الدفع خلال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. وقال صندوق "روسكونغرس" في بيان صحفي، إن "ممثلين عن البنكين المركزيين في فنزويلا وتركيا، بالإضافة إلى الجانب الروسي، سيناقشون التعاون الدولي في مجال أنظمة الدفع".
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