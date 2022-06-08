أشكال أثاث غريبة وتصميمات داخلية عجيبة... أسبوع التصميم في ميلانو

© AP Photo / Antonio Calanni امرأة، من أكاديمية لاتفيا للفن، تقوم بإصلاح الجوارب، تم اختيار الجوارب كإشارة مجازية لأي منتج من منتجات القرن الـ21 التي تدعم الاستهلاك اليومي، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 7 يونيو 2022.