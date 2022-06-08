أشكال أثاث غريبة وتصميمات داخلية عجيبة... أسبوع التصميم في ميلانو

© AP Photo / Antonio Calanniعارضة تجلس على كنبة من تصميم فيليب بلان (Philipp Plain)، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 7 يونيو 2022.
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© AP Photo / Antonio Calanni
عارضة تجلس على كنبة من تصميم فيليب بلان (Philipp Plain)، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 7 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Miguel Medinaالزوار يشاهدون عملاً إبداعياً بعنوان "Hypernova"، للمصممة الإيطالية سارة ريكاردي، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 7 يونيو 2022.
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© AFP 2022 / Miguel Medina
الزوار يشاهدون عملاً إبداعياً بعنوان "Hypernova"، للمصممة الإيطالية سارة ريكاردي، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 7 يونيو 2022.
© AP Photo / Antonio Calanniينظر الناس إلى إبداعات مصممي أثاث من تصميم Meridiani، وهي جزء من معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 7 يونيو 2022.
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© AP Photo / Antonio Calanni
ينظر الناس إلى إبداعات مصممي أثاث من تصميم Meridiani، وهي جزء من معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 7 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Miguel Medinaزائرة تلتقط صورة في كرسي من تصميم ألبيرتو كاليري وميسوني (Alberto Caliri with Missoni)، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 7 يونيو 2022.
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© AFP 2022 / Miguel Medina
زائرة تلتقط صورة في كرسي من تصميم ألبيرتو كاليري وميسوني (Alberto Caliri with Missoni)، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 7 يونيو 2022.
© AP Photo / Antonio Calanniزائرة تلتقط صورة في كرسي من تصميم أوتو للأثاث (Oto)، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 7 يونيو 2022.
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© AP Photo / Antonio Calanni
زائرة تلتقط صورة في كرسي من تصميم أوتو للأثاث (Oto)، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 7 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Miguel Medinaزائرة تنظر إلى لوحة كرتونية من عمل ميلو مانارا (Milo Manara)، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 7 يونيو 2022.
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© AFP 2022 / Miguel Medina
زائرة تنظر إلى لوحة كرتونية من عمل ميلو مانارا (Milo Manara)، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 7 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Miguel Medinaزوار يتفقدزن تصاميم "مشروع التايلندي الموهوب" (Talent Thai Project)، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022.
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© AFP 2022 / Miguel Medina
زوار يتفقدزن تصاميم "مشروع التايلندي الموهوب" (Talent Thai Project)، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Miguel Medinaكراسي "آنسة ديور" (Miss Dior) من تصميم "ميداليون" (Medallion)كجزء من حدث لتصميم الأثاث "ديور باي ستراك" (Dior by Starck)، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022.
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© AFP 2022 / Miguel Medina
كراسي "آنسة ديور" (Miss Dior) من تصميم "ميداليون" (Medallion)كجزء من حدث لتصميم الأثاث "ديور باي ستراك" (Dior by Starck)، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Miguel Medinaتركيبة من الإطارات السلكية للمصمم الأمريكي جيرمان بارنز (Germane Barnes) لسيارات لكزس كجزء من حدث التصميم Fuorisalone 2022، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022.
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© AFP 2022 / Miguel Medina
تركيبة من الإطارات السلكية للمصمم الأمريكي جيرمان بارنز (Germane Barnes) لسيارات لكزس كجزء من حدث التصميم Fuorisalone 2022، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Miguel Medinaمشروع فني من تصميم جياكومو غارزيانو -ج ج- لوب مع روبنر هاوس (Giacomo Garziano - GG-Loop with Rubner Haus)، وهو عبارة عن جناح خشبي مستدام مستوحى من أنواع قنافذ البحر، والذي يستكشف النموذج الأصلي للمأوى للتأمل في العلاقة بين الإنسان والطبيعة البيئة كأساس للتجديد الضروري للكوكب، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022.
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© AFP 2022 / Miguel Medina
مشروع فني من تصميم جياكومو غارزيانو -ج ج- لوب مع روبنر هاوس (Giacomo Garziano - GG-Loop with Rubner Haus)، وهو عبارة عن جناح خشبي مستدام مستوحى من أنواع قنافذ البحر، والذي يستكشف النموذج الأصلي للمأوى للتأمل في العلاقة بين الإنسان والطبيعة البيئة كأساس للتجديد الضروري للكوكب، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Miguel Medinaيشاهد الزوار مشروع فني من تصميم كلاك ديزاين ( Klak Design)، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022.
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© AFP 2022 / Miguel Medina
يشاهد الزوار مشروع فني من تصميم كلاك ديزاين ( Klak Design)، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Miguel Medinaيشاهد الزوار مشروع فني "Composition in Crystal"، تركيب ضوئي وصوتي تفاعلي من قبل متخصص الإضاءة الزخرفية التشيكي "بريكوسا لايتنغ" (Preciosa Lighting)، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022.
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© AFP 2022 / Miguel Medina
يشاهد الزوار مشروع فني "Composition in Crystal"، تركيب ضوئي وصوتي تفاعلي من قبل متخصص الإضاءة الزخرفية التشيكي "بريكوسا لايتنغ" (Preciosa Lighting)، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Miguel Medinaزائرة تمر بجوار معروضة فنية "قم بتنظيف المياة: من فضلك" (Clean Water: Please)، من تصميم (Marco Nereo Rotelli مع Ever in Art)، وهي عبارة عن غندول (قارب طويل ورقيق في إيطاليا) غمرته النفايات المستخرجة من أعماق مياه البندقية وتم تلوينها بالأزرق، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022.
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© AFP 2022 / Miguel Medina
زائرة تمر بجوار معروضة فنية "قم بتنظيف المياة: من فضلك" (Clean Water: Please)، من تصميم (Marco Nereo Rotelli مع Ever in Art)، وهي عبارة عن غندول (قارب طويل ورقيق في إيطاليا) غمرته النفايات المستخرجة من أعماق مياه البندقية وتم تلوينها بالأزرق، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Miguel Medinaعرض أثاث شركة التصميم الإيطالية "ستيلنوفو" (Stilnovo) ، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022.
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© AFP 2022 / Miguel Medina
عرض أثاث شركة التصميم الإيطالية "ستيلنوفو" (Stilnovo) ، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022.
© AP Photo / Antonio Calanniامرأة، من أكاديمية لاتفيا للفن، تقوم بإصلاح الجوارب، تم اختيار الجوارب كإشارة مجازية لأي منتج من منتجات القرن الـ21 التي تدعم الاستهلاك اليومي، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 7 يونيو 2022.
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© AP Photo / Antonio Calanni
امرأة، من أكاديمية لاتفيا للفن، تقوم بإصلاح الجوارب، تم اختيار الجوارب كإشارة مجازية لأي منتج من منتجات القرن الـ21 التي تدعم الاستهلاك اليومي، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 7 يونيو 2022.