عربي
الجزائر تعلق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا بشكل فوري
https://arabic.sputniknews.com/20220608/أشكال-أثاث-غريبة-وتصميمات-داخلية-عجيبة-أسبوع-التصميم-في-ميلانو-1063277981.html
أشكال أثاث غريبة وتصميمات داخلية عجيبة... أسبوع التصميم في ميلانو
أشكال أثاث غريبة وتصميمات داخلية عجيبة... أسبوع التصميم في ميلانو
انطلق في إيطاليا "أسبوع التصميم في ميلانو"، معرض "فيورسالون" (Fuorisalone) الذي يرافق تقليدياً معرض الأثاث "ديزاين فير" (Design Fair)، ويقام في صالات العرض... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T14:38+0000
2022-06-08T14:38+0000
صور
وسائط متعددة
إيطاليا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/08/1063278142_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f06d135f01e52f69cfbe09e90f1b24ed.jpg
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/08/1063278142_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_349a0326ba05e62917c3beca61cbde96.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور, وسائط متعددة, إيطاليا

أشكال أثاث غريبة وتصميمات داخلية عجيبة... أسبوع التصميم في ميلانو

14:38 GMT 08.06.2022
تابعنا عبرTelegram
انطلق في إيطاليا "أسبوع التصميم في ميلانو"، معرض "فيورسالون" (Fuorisalone) الذي يرافق تقليدياً معرض الأثاث "ديزاين فير" (Design Fair)، ويقام في صالات العرض وأماكن مختلفة في جميع أنحاء المدينة، حيث يقدم فيه المصممون المحترفون من جميع أنحاء العالم إبداعاتهم الفنية في تصميم الأثاث وديكور المنازل والمنشآت الأخرى.
© AP Photo / Antonio Calanniعارضة تجلس على كنبة من تصميم فيليب بلان (Philipp Plain)، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 7 يونيو 2022.
عارضة تجلس على كنبة من تصميم فيليب بلان (Philipp Plain)، في إطار معرض ديزاين فير (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 7 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي
1/15
© AP Photo / Antonio Calanni
عارضة تجلس على كنبة من تصميم فيليب بلان (Philipp Plain)، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 7 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Miguel Medinaالزوار يشاهدون عملاً إبداعياً بعنوان "Hypernova"، للمصممة الإيطالية سارة ريكاردي، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 7 يونيو 2022.
الزوار يشاهدون عملاً إبداعياً بعنوان Hypernova، للمصممة الإيطالية سارة ريكاردي، في إطار معرض ديزاين فير (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 7 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي
2/15
© AFP 2022 / Miguel Medina
الزوار يشاهدون عملاً إبداعياً بعنوان "Hypernova"، للمصممة الإيطالية سارة ريكاردي، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 7 يونيو 2022.
© AP Photo / Antonio Calanniينظر الناس إلى إبداعات مصممي أثاث من تصميم Meridiani، وهي جزء من معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 7 يونيو 2022.
ينظر الناس إلى إبداعات مصممي أثاث من تصميم Meridiani، وهي جزء من معرض ديزاين فير (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 7 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي
3/15
© AP Photo / Antonio Calanni
ينظر الناس إلى إبداعات مصممي أثاث من تصميم Meridiani، وهي جزء من معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 7 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Miguel Medinaزائرة تلتقط صورة في كرسي من تصميم ألبيرتو كاليري وميسوني (Alberto Caliri with Missoni)، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 7 يونيو 2022.
زائرة تلتقط صورة في كرسي من تصميم ألبيرتو كاليري وميسوني (Alberto Caliri with Missoni)، في إطار معرض ديزاين فير (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 7 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي
4/15
© AFP 2022 / Miguel Medina
زائرة تلتقط صورة في كرسي من تصميم ألبيرتو كاليري وميسوني (Alberto Caliri with Missoni)، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 7 يونيو 2022.
© AP Photo / Antonio Calanniزائرة تلتقط صورة في كرسي من تصميم أوتو للأثاث (Oto)، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 7 يونيو 2022.
زائرة تلتقط صورة في كرسي من تصميم أوتو للأثاث (Oto)، في إطار معرض ديزاين فير (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 7 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي
5/15
© AP Photo / Antonio Calanni
زائرة تلتقط صورة في كرسي من تصميم أوتو للأثاث (Oto)، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 7 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Miguel Medinaزائرة تنظر إلى لوحة كرتونية من عمل ميلو مانارا (Milo Manara)، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 7 يونيو 2022.
زائرة تنظر إلى لوحة كرتونية من عمل ميلو مانارا (Milo Manara)، في إطار معرض ديزاين فير (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 7 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي
6/15
© AFP 2022 / Miguel Medina
زائرة تنظر إلى لوحة كرتونية من عمل ميلو مانارا (Milo Manara)، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 7 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Miguel Medinaزوار يتفقدزن تصاميم "مشروع التايلندي الموهوب" (Talent Thai Project)، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022.
زوار يتفقدزن تصاميم مشروع التايلندي الموهوب (Talent Thai Project)، في إطار معرض ديزاين فير (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي
7/15
© AFP 2022 / Miguel Medina
زوار يتفقدزن تصاميم "مشروع التايلندي الموهوب" (Talent Thai Project)، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Miguel Medinaكراسي "آنسة ديور" (Miss Dior) من تصميم "ميداليون" (Medallion)كجزء من حدث لتصميم الأثاث "ديور باي ستراك" (Dior by Starck)، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022.
كراسي آنسة ديور (Miss Dior) من تصميم ميداليون (Medallion)كجزء من حدث لتصميم الأثاث ديور باي ستراك (Dior by Starck)، في إطار معرض ديزاين فير (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي
8/15
© AFP 2022 / Miguel Medina
كراسي "آنسة ديور" (Miss Dior) من تصميم "ميداليون" (Medallion)كجزء من حدث لتصميم الأثاث "ديور باي ستراك" (Dior by Starck)، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Miguel Medinaتركيبة من الإطارات السلكية للمصمم الأمريكي جيرمان بارنز (Germane Barnes) لسيارات لكزس كجزء من حدث التصميم Fuorisalone 2022، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022.
تركيبة من الإطارات السلكية للمصمم الأمريكي جيرمان بارنز (Germane Barnes) لسيارات لكزس كجزء من حدث التصميم Fuorisalone 2022، في إطار معرض ديزاين فير (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي
9/15
© AFP 2022 / Miguel Medina
تركيبة من الإطارات السلكية للمصمم الأمريكي جيرمان بارنز (Germane Barnes) لسيارات لكزس كجزء من حدث التصميم Fuorisalone 2022، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Miguel Medinaمشروع فني من تصميم جياكومو غارزيانو -ج ج- لوب مع روبنر هاوس (Giacomo Garziano - GG-Loop with Rubner Haus)، وهو عبارة عن جناح خشبي مستدام مستوحى من أنواع قنافذ البحر، والذي يستكشف النموذج الأصلي للمأوى للتأمل في العلاقة بين الإنسان والطبيعة البيئة كأساس للتجديد الضروري للكوكب، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022.
مشروع فني من تصميم جياكومو غارزيانو -ج ج- لوب مع روبنر هاوس (Giacomo Garziano - GG-Loop with Rubner Haus)، وهو عبارة عن جناح خشبي مستدام مستوحى من أنواع قنافذ البحر، والذي يستكشف النموذج الأصلي للمأوى للتأمل في العلاقة بين الإنسان والطبيعة البيئة كأساس للتجديد الضروري للكوكب، في إطار معرض ديزاين فير (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي
10/15
© AFP 2022 / Miguel Medina
مشروع فني من تصميم جياكومو غارزيانو -ج ج- لوب مع روبنر هاوس (Giacomo Garziano - GG-Loop with Rubner Haus)، وهو عبارة عن جناح خشبي مستدام مستوحى من أنواع قنافذ البحر، والذي يستكشف النموذج الأصلي للمأوى للتأمل في العلاقة بين الإنسان والطبيعة البيئة كأساس للتجديد الضروري للكوكب، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Miguel Medinaيشاهد الزوار مشروع فني من تصميم كلاك ديزاين ( Klak Design)، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022.
يشاهد الزوار مشروع فني من تصميم كلاك ديزاين ( Klak Design)، في إطار معرض ديزاين فير (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي
11/15
© AFP 2022 / Miguel Medina
يشاهد الزوار مشروع فني من تصميم كلاك ديزاين ( Klak Design)، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Miguel Medinaيشاهد الزوار مشروع فني "Composition in Crystal"، تركيب ضوئي وصوتي تفاعلي من قبل متخصص الإضاءة الزخرفية التشيكي "بريكوسا لايتنغ" (Preciosa Lighting)، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022.
يشاهد الزوار مشروع فني Composition in Crystal، تركيب ضوئي وصوتي تفاعلي من قبل متخصص الإضاءة الزخرفية التشيكي بريكوسا لايتنغ (Preciosa Lighting)، في إطار معرض ديزاين فير (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي
12/15
© AFP 2022 / Miguel Medina
يشاهد الزوار مشروع فني "Composition in Crystal"، تركيب ضوئي وصوتي تفاعلي من قبل متخصص الإضاءة الزخرفية التشيكي "بريكوسا لايتنغ" (Preciosa Lighting)، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Miguel Medinaزائرة تمر بجوار معروضة فنية "قم بتنظيف المياة: من فضلك" (Clean Water: Please)، من تصميم (Marco Nereo Rotelli مع Ever in Art)، وهي عبارة عن غندول (قارب طويل ورقيق في إيطاليا) غمرته النفايات المستخرجة من أعماق مياه البندقية وتم تلوينها بالأزرق، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022.
زائرة تمر بجوار معروضة فنية قم بتنظيف المياة: من فضلك (Clean Water: Please)، من تصميم (Marco Nereo Rotelli مع Ever in Art)، وهي عبارة عن غندول (قارب طويل ورقيق في إيطاليا) غمرته النفايات المستخرجة من أعماق مياه البندقية وتم تلوينها بالأزرق، في إطار معرض ديزاين فير (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي
13/15
© AFP 2022 / Miguel Medina
زائرة تمر بجوار معروضة فنية "قم بتنظيف المياة: من فضلك" (Clean Water: Please)، من تصميم (Marco Nereo Rotelli مع Ever in Art)، وهي عبارة عن غندول (قارب طويل ورقيق في إيطاليا) غمرته النفايات المستخرجة من أعماق مياه البندقية وتم تلوينها بالأزرق، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Miguel Medinaعرض أثاث شركة التصميم الإيطالية "ستيلنوفو" (Stilnovo) ، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022.
عرض أثاث شركة التصميم الإيطالية ستيلنوفو (Stilnovo) ، في إطار معرض ديزاين فير (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي
14/15
© AFP 2022 / Miguel Medina
عرض أثاث شركة التصميم الإيطالية "ستيلنوفو" (Stilnovo) ، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 6 يونيو 2022.
© AP Photo / Antonio Calanniامرأة، من أكاديمية لاتفيا للفن، تقوم بإصلاح الجوارب، تم اختيار الجوارب كإشارة مجازية لأي منتج من منتجات القرن الـ21 التي تدعم الاستهلاك اليومي، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 7 يونيو 2022.
امرأة، من أكاديمية لاتفيا للفن، تقوم بإصلاح الجوارب، تم اختيار الجوارب كإشارة مجازية لأي منتج من منتجات القرن الـ21 التي تدعم الاستهلاك اليومي، في إطار معرض ديزاين فير (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 7 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي
15/15
© AP Photo / Antonio Calanni
امرأة، من أكاديمية لاتفيا للفن، تقوم بإصلاح الجوارب، تم اختيار الجوارب كإشارة مجازية لأي منتج من منتجات القرن الـ21 التي تدعم الاستهلاك اليومي، في إطار معرض "ديزاين فير" (Design Fair) في ميلانو، إيطاليا، 7 يونيو 2022.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала