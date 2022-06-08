https://arabic.sputniknews.com/20220608/ألمانيا-تخطط-لإرسال-قوات-إضافية-إلى-ليتوانيا-1063296219.html
ألمانيا تخطط لإرسال قوات إضافية إلى ليتوانيا
ألمانيا تخطط لإرسال قوات إضافية إلى ليتوانيا
تخطط ألمانيا لزيادة قوة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليتوانيا بـ500 جندي لتعزيز الجبهة الشرقية من الحلف. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T16:00+0000
2022-06-08T16:00+0000
2022-06-08T16:00+0000
أخبار ألمانيا
ليتوانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102194/63/1021946358_0:0:3619:2037_1920x0_80_0_0_458e671d2c11cee3ffe755c2a0cbfb4b.jpg
نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة أن إرسال هذه القوات سيرفع إجمالي القوات الألمانية في ليتوانيا إلى نحو 1500 جندي على الأرض. وقال المستشار الألماني أولاف شولتز، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن برلين التي تتولى قيادة بعثة الناتو في ليتوانيا مستعدة لزيادة عدد قواتها في دول البلطيق.وقدمت دول البلطيق ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا طلبات عاجلة لمزيد من القوات في أعقاب انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وقال مسؤولون إن ألمانيا ترغب في زيادة إجمالي قواتها في بعثة الناتو إلى 3 آلاف جندي.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/الخارجية-الروسية-تصف-قرار-برلمان-ليتوانيا-اعتبار-روسيا-دولة-إرهابية-بالمتطرف-1062082225.html
أخبار ألمانيا
ليتوانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102194/63/1021946358_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_e523789c264f90a5b565250f2e518a2e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, ليتوانيا
ألمانيا تخطط لإرسال قوات إضافية إلى ليتوانيا
تابعنا عبر
تخطط ألمانيا لزيادة قوة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليتوانيا بـ500 جندي لتعزيز الجبهة الشرقية من الحلف.
نقلت وكالة "بلومبرغ"
عن مصادر مطلعة أن إرسال هذه القوات سيرفع إجمالي القوات الألمانية في ليتوانيا إلى نحو 1500 جندي على الأرض.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتز، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن برلين التي تتولى قيادة بعثة الناتو في ليتوانيا مستعدة لزيادة عدد قواتها في دول البلطيق.
وقدمت دول البلطيق ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا طلبات عاجلة لمزيد من القوات في أعقاب انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقال مسؤولون إن ألمانيا ترغب في زيادة إجمالي قواتها في بعثة الناتو إلى 3 آلاف جندي.