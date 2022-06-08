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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220608/أمام-محكمة-دونيتسك-مرتزقة-من-بريطانيا-والمغرب-يعترفون-بذنبهم-1063301278.html
أمام محكمة دونيتسك... مرتزقة من بريطانيا والمغرب يعترفون بذنبهم
أمام محكمة دونيتسك... مرتزقة من بريطانيا والمغرب يعترفون بذنبهم
اعترف المواطنان البريطانيان، شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك المواطن المغربي، سعدون إبراهيم، الذين قاتلوا إلى جانب أوكرانيا، اليوم الأربعاء، جزئيا بالذنب في... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T17:24+0000
2022-06-08T17:24+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك - سبوتنيك. وأظهر مقطع فيديو صور في قاعة المحكمة، أن المعتقلين البريطانيين اعترفا بأنهما مذنبين بموجب المادة 232 من القانون الجنائي لجمهورية دونيتسك الشعبية "التدريب من أجل القيام بأنشطة إرهابية"، حيث يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالسجن لمدة تتراوح من 15 إلى 20 عامًا مع تقييد الحرية لمدة تتراوح من عام إلى عامين أو بالسجن مدى الحياة.ولم يعترف شون بينر بذنبه بموجب الجزء 3 من المادة 430 - "مشاركة مرتزقة في نزاع مسلح أو أعمال قتالية ".لاحقاً، اعترف المواطن المغربي، سعدون إبراهيم، الذي قاتل أيضا إلى جانب أوكرانيا، بالذنب جزئيًا أمام المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية، بارتكاب أفعال تهدف إلى الاستيلاء على السلطة بالقوة؛ حيث تنص هذه المادة على عقوبة الإعدام، كما يبين ذلك مقطع فيديو من المحكمة.وفي الوقت نفسه، لم يعترف سعدون إبراهيم بذنبه بموجب الجزء 3 من المادة 430 - "مشاركة مرتزقة في نزاع مسلح أو أعمال قتالية".وأثبت التحقيق أن هؤلاء المرتزقة الأجانب شاركوا مقابل أجر في العدوان المسلح لأوكرانيا للاستيلاء بالقوة على السلطة في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفي نيسان/ أبريل الماضي، ظهر المقاتلان البريطانيان شون بينر وأيدن أسلين، اللذين أسرتهما القوات الروسية على شاشة التلفزيون الرسمي الروسي، وطلبا مبادلتهما بالسياسي الأوكراني، فيكتور ميدفيدتشوك، الذي تحتجزه السلطات الأوكرانية.وفي هذا السياق، أعلن السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، أنه لم يكن هناك حديث في السفارة عن تبادل مواطنين بريطانيين محتجزين بالسياسي الأوكراني، فيكتور ميدفيدتشوك، المحتجز، مشيرا إلى أن لندن، على ما يبدو، غير مهتمة بمصير البريطانيين الذين تم أسرهما في دونباس.على صعيد أخر، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المقاتلين البريطانيين اللذين تم أسرهما في أوكرانيا يتلقيان الطعام والشراب والمساعدة اللازمة.هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/مرتزق-بريطاني-في-قبضة-القوات-الروسية-يشرح-طريقة-وصوله-إلى-أوكرانيا-1063277194.html
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أخبار جمهورية دونيتسك

أمام محكمة دونيتسك... مرتزقة من بريطانيا والمغرب يعترفون بذنبهم

17:24 GMT 08.06.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورمحكمة سيمونوفسكي بالعاصمة موسكو
محكمة سيمونوفسكي بالعاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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اعترف المواطنان البريطانيان، شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك المواطن المغربي، سعدون إبراهيم، الذين قاتلوا إلى جانب أوكرانيا، اليوم الأربعاء، جزئيا بالذنب في المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية.
دونيتسك - سبوتنيك. وأظهر مقطع فيديو صور في قاعة المحكمة، أن المعتقلين البريطانيين اعترفا بأنهما مذنبين بموجب المادة 232 من القانون الجنائي لجمهورية دونيتسك الشعبية "التدريب من أجل القيام بأنشطة إرهابية"، حيث يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالسجن لمدة تتراوح من 15 إلى 20 عامًا مع تقييد الحرية لمدة تتراوح من عام إلى عامين أو بالسجن مدى الحياة.
ولم يعترف شون بينر بذنبه بموجب الجزء 3 من المادة 430 - "مشاركة مرتزقة في نزاع مسلح أو أعمال قتالية ".
لاحقاً، اعترف المواطن المغربي، سعدون إبراهيم، الذي قاتل أيضا إلى جانب أوكرانيا، بالذنب جزئيًا أمام المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية، بارتكاب أفعال تهدف إلى الاستيلاء على السلطة بالقوة؛ حيث تنص هذه المادة على عقوبة الإعدام، كما يبين ذلك مقطع فيديو من المحكمة.
وفي الوقت نفسه، لم يعترف سعدون إبراهيم بذنبه بموجب الجزء 3 من المادة 430 - "مشاركة مرتزقة في نزاع مسلح أو أعمال قتالية".
وأثبت التحقيق أن هؤلاء المرتزقة الأجانب شاركوا مقابل أجر في العدوان المسلح لأوكرانيا للاستيلاء بالقوة على السلطة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، ظهر المقاتلان البريطانيان شون بينر وأيدن أسلين، اللذين أسرتهما القوات الروسية على شاشة التلفزيون الرسمي الروسي، وطلبا مبادلتهما بالسياسي الأوكراني، فيكتور ميدفيدتشوك، الذي تحتجزه السلطات الأوكرانية.
وفي هذا السياق، أعلن السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، أنه لم يكن هناك حديث في السفارة عن تبادل مواطنين بريطانيين محتجزين بالسياسي الأوكراني، فيكتور ميدفيدتشوك، المحتجز، مشيرا إلى أن لندن، على ما يبدو، غير مهتمة بمصير البريطانيين الذين تم أسرهما في دونباس.
على صعيد أخر، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المقاتلين البريطانيين اللذين تم أسرهما في أوكرانيا يتلقيان الطعام والشراب والمساعدة اللازمة.
هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
قوات الهندسة العسكرية التابعين لمنطقة جنوب روسيا يرممون البنى التحتية في منطقة خيرسون، أوكرانيا أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
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Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:26 GMT
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