https://arabic.sputniknews.com/20220608/أمريكا-تأمل-من-أوبك-لعب-دور-بناء-في-إمدادات-الطاقة-العالمية-1063307295.html

أمريكا تأمل من "أوبك+" لعب دور بناء في إمدادات الطاقة العالمية

أمريكا تأمل من "أوبك+" لعب دور بناء في إمدادات الطاقة العالمية

قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن مستمرة في إجراء مشاورات مع تحالف "أوبك +" لتشجيعه على لعب دور... 08.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-08T20:52+0000

2022-06-08T20:52+0000

2022-06-08T20:52+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1063165145_0:271:3017:1968_1920x0_80_0_0_13d9cb6219bbfd1ae3dda4fc3e88dea0.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول الأمريكي خلال لقاء صحفي على متن طائرة الرئاسة، "نتطلع إلى مواصلة مشاوراتنا لرؤية أوبك + تلعب دورا بناء بينما نمضي قدما".وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، قد ذكرت، أمس الثلاثاء، أن بلادها ترغب أن يتدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية من أجل تخفيف عجز الإمدادات العالمية من النفط، آملة بتقليص العوائد إلى روسيا.من جانبها، تمارس الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، بهدف وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت في 24 شباط/ فبراير الماضي، لكن موسكو أكدت أن الجيش الروسي سيحقق جميع أهداف العملية العسكرية والمتمثلة في حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، والقضاء على التوجهات النازية في أوكرانيا.ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تدرس دول الاتحاد الأوروبي، سبل تحقيق استقلالية أكبر عن النفط والغاز الروسيين.وكان الاتحاد الأوروبي يستورد 2.2 مليون برميل يوميا من النفط الخام و1.2 مليون برميل يوميا، من المنتجات النفطية المكررة قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفق وكالة الطاقة الدولية.وكانت أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية قد شهدت ارتفاعات ملحوظة وكبيرة، في وقت من المتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعات أكبر في حال قررت روسيا وقف تصدير الغاز بشكل كامل.يذكر أن تحالف "أوبك+"، قد أعلن الخميس الماضي، زيادة إنتاج النفط في شهري تموز/ يوليو، وآب/ أغسطس، بمقدار 648 ألف برميل يوميا.

https://arabic.sputniknews.com/20220607/الخزانة-الأمريكية-تأمل-بتدفق-النفط-الروسي-في-السوق-دون-استفادة-روسيا-من-بيعه-1063233718.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي