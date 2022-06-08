عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/أمريكا-تأمل-من-أوبك-لعب-دور-بناء-في-إمدادات-الطاقة-العالمية-1063307295.html
أمريكا تأمل من "أوبك+" لعب دور بناء في إمدادات الطاقة العالمية
أمريكا تأمل من "أوبك+" لعب دور بناء في إمدادات الطاقة العالمية
قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن مستمرة في إجراء مشاورات مع تحالف "أوبك +" لتشجيعه على لعب دور... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T20:52+0000
2022-06-08T20:52+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1063165145_0:271:3017:1968_1920x0_80_0_0_13d9cb6219bbfd1ae3dda4fc3e88dea0.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول الأمريكي خلال لقاء صحفي على متن طائرة الرئاسة، "نتطلع إلى مواصلة مشاوراتنا لرؤية أوبك + تلعب دورا بناء بينما نمضي قدما".وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، قد ذكرت، أمس الثلاثاء، أن بلادها ترغب أن يتدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية من أجل تخفيف عجز الإمدادات العالمية من النفط، آملة بتقليص العوائد إلى روسيا.من جانبها، تمارس الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، بهدف وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت في 24 شباط/ فبراير الماضي، لكن موسكو أكدت أن الجيش الروسي سيحقق جميع أهداف العملية العسكرية والمتمثلة في حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، والقضاء على التوجهات النازية في أوكرانيا.ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تدرس دول الاتحاد الأوروبي، سبل تحقيق استقلالية أكبر عن النفط والغاز الروسيين.وكان الاتحاد الأوروبي يستورد 2.2 مليون برميل يوميا من النفط الخام و1.2 مليون برميل يوميا، من المنتجات النفطية المكررة قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفق وكالة الطاقة الدولية.وكانت أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية قد شهدت ارتفاعات ملحوظة وكبيرة، في وقت من المتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعات أكبر في حال قررت روسيا وقف تصدير الغاز بشكل كامل.يذكر أن تحالف "أوبك+"، قد أعلن الخميس الماضي، زيادة إنتاج النفط في شهري تموز/ يوليو، وآب/ أغسطس، بمقدار 648 ألف برميل يوميا.
https://arabic.sputniknews.com/20220607/الخزانة-الأمريكية-تأمل-بتدفق-النفط-الروسي-في-السوق-دون-استفادة-روسيا-من-بيعه-1063233718.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1063165145_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_614eb20afac86623e7ecebd8d22ec03a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

أمريكا تأمل من "أوبك+" لعب دور بناء في إمدادات الطاقة العالمية

20:52 GMT 08.06.2022
© Sputnik . Максим Богодвидاستخراج النفط من بطون الأرض
استخراج النفط من بطون الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© Sputnik . Максим Богодвид
تابعنا عبرTelegram
قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن مستمرة في إجراء مشاورات مع تحالف "أوبك +" لتشجيعه على لعب دور بناء في معالجة قضايا الإمدادات العالمية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول الأمريكي خلال لقاء صحفي على متن طائرة الرئاسة، "نتطلع إلى مواصلة مشاوراتنا لرؤية أوبك + تلعب دورا بناء بينما نمضي قدما".
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
الخزانة الأمريكية تأمل "بتدفق النفط الروسي في السوق" دون استفادة روسيا من بيعه
أمس, 16:09 GMT
وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، قد ذكرت، أمس الثلاثاء، أن بلادها ترغب أن يتدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية من أجل تخفيف عجز الإمدادات العالمية من النفط، آملة بتقليص العوائد إلى روسيا.
من جانبها، تمارس الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، بهدف وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت في 24 شباط/ فبراير الماضي، لكن موسكو أكدت أن الجيش الروسي سيحقق جميع أهداف العملية العسكرية والمتمثلة في حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، والقضاء على التوجهات النازية في أوكرانيا.
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تدرس دول الاتحاد الأوروبي، سبل تحقيق استقلالية أكبر عن النفط والغاز الروسيين.
وكان الاتحاد الأوروبي يستورد 2.2 مليون برميل يوميا من النفط الخام و1.2 مليون برميل يوميا، من المنتجات النفطية المكررة قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفق وكالة الطاقة الدولية.
وكانت أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية قد شهدت ارتفاعات ملحوظة وكبيرة، في وقت من المتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعات أكبر في حال قررت روسيا وقف تصدير الغاز بشكل كامل.
يذكر أن تحالف "أوبك+"، قد أعلن الخميس الماضي، زيادة إنتاج النفط في شهري تموز/ يوليو، وآب/ أغسطس، بمقدار 648 ألف برميل يوميا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس19:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала