https://arabic.sputniknews.com/20220608/أمريكا-تأمل-من-أوبك-لعب-دور-بناء-في-إمدادات-الطاقة-العالمية-1063307295.html
أمريكا تأمل من "أوبك+" لعب دور بناء في إمدادات الطاقة العالمية
أمريكا تأمل من "أوبك+" لعب دور بناء في إمدادات الطاقة العالمية
قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن مستمرة في إجراء مشاورات مع تحالف "أوبك +" لتشجيعه على لعب دور... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T20:52+0000
2022-06-08T20:52+0000
2022-06-08T20:52+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول الأمريكي خلال لقاء صحفي على متن طائرة الرئاسة، "نتطلع إلى مواصلة مشاوراتنا لرؤية أوبك + تلعب دورا بناء بينما نمضي قدما".وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، قد ذكرت، أمس الثلاثاء، أن بلادها ترغب أن يتدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية من أجل تخفيف عجز الإمدادات العالمية من النفط، آملة بتقليص العوائد إلى روسيا.من جانبها، تمارس الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، بهدف وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت في 24 شباط/ فبراير الماضي، لكن موسكو أكدت أن الجيش الروسي سيحقق جميع أهداف العملية العسكرية والمتمثلة في حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، والقضاء على التوجهات النازية في أوكرانيا.ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تدرس دول الاتحاد الأوروبي، سبل تحقيق استقلالية أكبر عن النفط والغاز الروسيين.وكان الاتحاد الأوروبي يستورد 2.2 مليون برميل يوميا من النفط الخام و1.2 مليون برميل يوميا، من المنتجات النفطية المكررة قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفق وكالة الطاقة الدولية.وكانت أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية قد شهدت ارتفاعات ملحوظة وكبيرة، في وقت من المتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعات أكبر في حال قررت روسيا وقف تصدير الغاز بشكل كامل.يذكر أن تحالف "أوبك+"، قد أعلن الخميس الماضي، زيادة إنتاج النفط في شهري تموز/ يوليو، وآب/ أغسطس، بمقدار 648 ألف برميل يوميا.
https://arabic.sputniknews.com/20220607/الخزانة-الأمريكية-تأمل-بتدفق-النفط-الروسي-في-السوق-دون-استفادة-روسيا-من-بيعه-1063233718.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أمريكا تأمل من "أوبك+" لعب دور بناء في إمدادات الطاقة العالمية
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قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن مستمرة في إجراء مشاورات مع تحالف "أوبك +" لتشجيعه على لعب دور بناء في معالجة قضايا الإمدادات العالمية.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال المسؤول الأمريكي خلال لقاء صحفي على متن طائرة الرئاسة، "نتطلع إلى مواصلة مشاوراتنا لرؤية أوبك + تلعب دورا بناء بينما نمضي قدما".
وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، قد ذكرت، أمس الثلاثاء، أن بلادها ترغب أن يتدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية من أجل تخفيف عجز الإمدادات العالمية من النفط
، آملة بتقليص العوائد إلى روسيا.
من جانبها، تمارس الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، بهدف وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت في 24 شباط/ فبراير الماضي، لكن موسكو أكدت أن الجيش الروسي سيحقق جميع أهداف العملية العسكرية والمتمثلة في حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، والقضاء على التوجهات النازية في أوكرانيا.
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية
الخاصة في أوكرانيا، تدرس دول الاتحاد الأوروبي، سبل تحقيق استقلالية أكبر عن النفط والغاز الروسيين.
وكان الاتحاد الأوروبي يستورد 2.2 مليون برميل يوميا من النفط الخام و1.2 مليون برميل يوميا، من المنتجات النفطية المكررة قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفق وكالة الطاقة الدولية.
وكانت أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية قد شهدت ارتفاعات ملحوظة وكبيرة، في وقت من المتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعات أكبر في حال قررت روسيا وقف تصدير الغاز بشكل كامل.
يذكر أن تحالف "أوبك+"، قد أعلن الخميس الماضي، زيادة إنتاج النفط في شهري تموز/ يوليو، وآب/ أغسطس، بمقدار 648 ألف برميل يوميا.