https://arabic.sputniknews.com/20220608/أوروبا-تعتمد-شاحنا-موحدا-لجميع-الأجهزة-الذكية-واللوحية-1063268065.html
أوروبا تعتمد شاحنا موحدا لجميع الأجهزة الذكية واللوحية
أوروبا تعتمد شاحنا موحدا لجميع الأجهزة الذكية واللوحية
وافقت دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي على اعتماد شاحن سلكي موحد لجميع الهواتف الذكية وغيرها من أجهزة لوحية ووحدات التحكم بألعاب الفيديو والكاميرات الرقمية. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T10:43+0000
2022-06-08T10:43+0000
2022-06-08T10:43+0000
مجتمع
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وقالت شبكة "فرانس 24" إنه تقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في غضون عامين ونصف العام، رغم الاستياء والمعارضة اللذان أبدتهما شركة "أبل" إزاء هذا الإجراء.وأصدر البرلمان الأوروبي بيانا أوضح فيه أنه بموجب الاتفاق الجديد "لن يحتاج المستهلكون بعد الآن إلى أجهزة مختلفة للشحن كلما اشتروا جهازا جديدا".وأضاف البيان: "بحلول خريف 2024 يجب أن يكون هناك منفذ يو إس بي من النوع سي، في كل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة القراءة الإلكترونية وسماعات الأذن والخوذ والكاميرات الرقمية ووحدات التحكم بألعاب الفيديو المحمولة ومكبرات الصوت المحمولة إن كانت قابلة لإعادة الشحن بواسطة سلك".وترى دول الاتحاد الأوروبي أن الكابل القياسي لجميع الأجهزة سيقلل من النفايات الإلكترونية، فيما ترى شركة "أبل" أن الشاحن الموحد من شأنه إبطاء الابتكار وخلق المزيد من التلوث.يشار إلى أن قرار الشاحن الموحد يستهدف سوقا يضم 450 مليون من أغنى المستهلكين في العالم ، وفرض شاحن موحد على هذا العدد يمكن أن يؤثر على سوق الهواتف الذكية العالمي بأكمله.وقال المهندس أندري كوفاتشيف، أحد المتفاوضين حول القرار، إن "هذا القانون الجديد سيجعل حياة المستهلكين الأوروبيين أسهل وسيكون أفضل للبيئة".واختتم قائلا: "حان الوقت لوضع حد لأكوام الكابلات التي لدينا جميعًا في أدراجنا وتوفير نحو 11000 طن من النفايات الإلكترونية سنويا".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
أوروبا تعتمد شاحنا موحدا لجميع الأجهزة الذكية واللوحية
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وافقت دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي على اعتماد شاحن سلكي موحد لجميع الهواتف الذكية وغيرها من أجهزة لوحية ووحدات التحكم بألعاب الفيديو والكاميرات الرقمية.
وقالت شبكة "فرانس 24
" إنه تقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في غضون عامين ونصف العام، رغم الاستياء والمعارضة اللذان أبدتهما شركة "أبل" إزاء هذا الإجراء.
وأصدر البرلمان الأوروبي بيانا أوضح فيه أنه بموجب الاتفاق الجديد "لن يحتاج المستهلكون بعد الآن إلى أجهزة مختلفة للشحن كلما اشتروا جهازا جديدا".
وتابع البيان: "سيكون بإمكانهم استخدام شاحن واحد لكل أجهزتهم الإلكترونية المحمولة الصغيرة والمتوسطة الحجم".
وأضاف البيان: "بحلول خريف 2024 يجب أن يكون هناك منفذ يو إس بي من النوع سي، في كل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة القراءة الإلكترونية وسماعات الأذن والخوذ والكاميرات الرقمية ووحدات التحكم بألعاب الفيديو المحمولة ومكبرات الصوت المحمولة إن كانت قابلة لإعادة الشحن بواسطة سلك".
وترى دول الاتحاد الأوروبي أن الكابل القياسي لجميع الأجهزة سيقلل من النفايات الإلكترونية، فيما ترى شركة "أبل" أن الشاحن الموحد من شأنه إبطاء الابتكار وخلق المزيد من التلوث.
يشار إلى أن قرار الشاحن الموحد يستهدف سوقا يضم 450 مليون من أغنى المستهلكين في العالم ، وفرض شاحن موحد على هذا العدد يمكن أن يؤثر على سوق الهواتف الذكية العالمي بأكمله.
وقال المهندس أندري كوفاتشيف، أحد المتفاوضين حول القرار، إن "هذا القانون الجديد سيجعل حياة المستهلكين الأوروبيين أسهل وسيكون أفضل للبيئة".
واختتم قائلا: "حان الوقت لوضع حد لأكوام الكابلات التي لدينا جميعًا في أدراجنا وتوفير نحو 11000 طن من النفايات الإلكترونية سنويا".