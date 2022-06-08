https://arabic.sputniknews.com/20220608/إسبانيا-مصلحة-الضرائب-تحقق-في-نفقات-الملك-السابق-خوان-كارلوس-1063274405.html
إسبانيا... مصلحة الضرائب تحقق في نفقات الملك السابق خوان كارلوس
إسبانيا... مصلحة الضرائب تحقق في نفقات الملك السابق خوان كارلوس
أفادت صحيفة إسبانية عن تحقيق تجريه مصلحة الضرائب بشأن نفقات الملك السابق خوان كارلوس الأول. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T12:02+0000
2022-06-08T12:02+0000
2022-06-08T12:02+0000
العالم
مجتمع
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وأوضحت صحيفة "موندو" أن المقصود بالنفقات التي فتحت مصلحة الضرائب تحقيقا بشأنها هي نفقات رحلات الصيد التي شارك فيها خوان كارلوس بعد أن تنازل عن العرش في عام 2014.يذكر أن وزارة المال الإسبانية قدمت خلال العام الأخير أكثر من طلب إلى خوان كارلوس لكشف مصادر الأموال التي استخدمت لتغطية نفقات مشاركته في رحلات الصيد في الفترة 2014 – 2018.وعلمت الصحيفة أيضا أن السلطات تريد أن تعرف مصادر الهدايا التي استلمها الملك السابق من أشخاص.وأشارت إلى أن مطالب مصلحة الضرائب تشكل عقبة خطيرة أمام توجه الملك السابق إلى إسبانيا في رحلة جديدة.ووصل خوان كارلوس إلى إسبانيا، في النصف الثاني من مايو/أيار الماضي، في أول زيارة له إلى وطنه منذ عام 2020، حينما غادر بلاده وسط مزاعم فساد، متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.يذكر أيضا أن خوان كارلوس كان يخطط للعودة إلى بلاده، في 9 يونيو/حزيران، ولكنه قرر تأجيل الزيارة عملا بنصيحة أصدقائه في مدريد.وقد أوقفت النيابة العامة الإسبانية التحقيق بشأن الملك السابق، في بداية مارس/آذار الماضي، رغم وجود وثائق تشير إلى أن خوان كارلوس ارتكب مخالفات كثيرة، ولكن بعض مخالفاته تعود إلى فترة ما قبل عام 2014، عندما تربع على العرش ولهذا لا يجوز أن يتعرض إلى الملاحقة القضائية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, مجتمع
إسبانيا... مصلحة الضرائب تحقق في نفقات الملك السابق خوان كارلوس
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أفادت صحيفة إسبانية عن تحقيق تجريه مصلحة الضرائب بشأن نفقات الملك السابق خوان كارلوس الأول.
وأوضحت
صحيفة "موندو" أن المقصود بالنفقات التي فتحت مصلحة الضرائب تحقيقا بشأنها هي نفقات رحلات الصيد التي شارك فيها خوان كارلوس بعد أن تنازل عن العرش في عام 2014.
يذكر أن وزارة المال الإسبانية قدمت خلال العام الأخير أكثر من طلب إلى خوان كارلوس لكشف مصادر الأموال التي استخدمت لتغطية نفقات مشاركته في رحلات الصيد في الفترة 2014 – 2018.
وعلمت الصحيفة أيضا أن السلطات تريد أن تعرف مصادر الهدايا التي استلمها الملك السابق من أشخاص.
وأشارت إلى أن مطالب مصلحة الضرائب تشكل عقبة خطيرة أمام توجه الملك السابق إلى إسبانيا في رحلة جديدة.
ووصل خوان كارلوس إلى إسبانيا، في النصف الثاني من مايو/أيار الماضي، في أول زيارة له إلى وطنه منذ عام 2020، حينما غادر بلاده وسط مزاعم فساد، متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
يذكر أيضا أن خوان كارلوس كان يخطط للعودة إلى بلاده، في 9 يونيو/حزيران، ولكنه قرر تأجيل الزيارة عملا بنصيحة أصدقائه في مدريد.
وقد أوقفت النيابة العامة الإسبانية التحقيق بشأن الملك السابق، في بداية مارس/آذار الماضي، رغم وجود وثائق تشير إلى أن خوان كارلوس ارتكب مخالفات كثيرة، ولكن بعض مخالفاته تعود إلى فترة ما قبل عام 2014، عندما تربع على العرش ولهذا لا يجوز أن يتعرض إلى الملاحقة القضائية.