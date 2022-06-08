https://arabic.sputniknews.com/20220608/إسرائيل-ترفض-اقتراحا-أمريكيا-بعقد-قمة-مع-السلطة-الفلسطينية-1063302063.html
إسرائيل ترفض اقتراحا أمريكيا بعقد قمة مع السلطة الفلسطينية
إسرائيل ترفض اقتراحا أمريكيا بعقد قمة مع السلطة الفلسطينية
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية رفضها عقد قمة مع السلطة الفلسطينية. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T17:49+0000
2022-06-08T17:49+0000
2022-06-08T17:49+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
جو بايدن
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101389/54/1013895400_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_c74e3a2f1f1b25e3b55c0539dcd5ffed.jpg
ذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا،"، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل أعلنت رفضها لاقتراح من الإدارة الأمريكية يقضي بعقد قمة مع السلطة الفلسطينية، بدعوى أن مثل هذه القمة ستنتهي بأزمة قد تؤدي إلى أعمال عنف.ونقل الموقع الإلكتروني عن ثلاثة من كبار المسؤولين الإسرائيليين أن الحكومة الإسرائيلية رفضت محاولة إدارة الرئيس جو بايدن عقد قمة رفيعة المستوى مع السلطة الفلسطينية، الأسبوع الماضي.وأوضح الموقع أن الاقتراح الأمريكي طرح خلال زيارة إيال خولتان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي لواشنطن الأسبوع الماضي، وذلك خلال لقائه نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان، حيث اقترحت الأخيرة عقد لقاء يجمع السلطة الفلسطينية ومسؤولين من مصر والأردن، ولكن المسؤول الإسرائيلي رأى أنه ليس من الصواب عقد مثل هذه القمة في الوقت الراهن.وأشار الموقع العبري إلى أن مبعوثة أمريكية كبيرة ستصل إلى المقاطعة برام الله خلال الأيام المقبلة من أجل إجراءات محادثات لطمأنة الرئيس الفلسطينين محمود عباس الذي يشعر بإحباط عميق من سياسات إدارة الرئيس بايدن.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101389/54/1013895400_240:0:4016:2832_1920x0_80_0_0_c70da9b56634b608fe59b82d407cbd3a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, جو بايدن, أخبار العالم الآن
إسرائيل ترفض اقتراحا أمريكيا بعقد قمة مع السلطة الفلسطينية
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية رفضها عقد قمة مع السلطة الفلسطينية.
ذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا،"، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل أعلنت رفضها لاقتراح من الإدارة الأمريكية يقضي بعقد قمة مع السلطة الفلسطينية، بدعوى أن مثل هذه القمة ستنتهي بأزمة قد تؤدي إلى أعمال عنف.
ونقل الموقع الإلكتروني عن ثلاثة من كبار المسؤولين الإسرائيليين أن الحكومة الإسرائيلية رفضت محاولة إدارة الرئيس جو بايدن عقد قمة رفيعة المستوى مع السلطة الفلسطينية
، الأسبوع الماضي.
وأوضح الموقع أن الاقتراح الأمريكي طرح خلال زيارة إيال خولتان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي لواشنطن الأسبوع الماضي، وذلك خلال لقائه نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان
، حيث اقترحت الأخيرة عقد لقاء يجمع السلطة الفلسطينية ومسؤولين من مصر والأردن، ولكن المسؤول الإسرائيلي رأى أنه ليس من الصواب عقد مثل هذه القمة في الوقت الراهن.
وأشار الموقع العبري إلى أن مبعوثة أمريكية كبيرة ستصل إلى المقاطعة برام الله خلال الأيام المقبلة من أجل إجراءات محادثات لطمأنة الرئيس الفلسطينين محمود عباس الذي يشعر بإحباط عميق من سياسات إدارة الرئيس بايدن.