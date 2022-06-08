https://arabic.sputniknews.com/20220608/إعلام-إسرائيل-تزود-إف--35-بقنبلة-تزن-طنا-استعدادا-لمواجهة-إيران-1063294971.html
سلاح الجو الإسرائيلي يستعد بـ"قنبلة محصنة من التشويشات" وأنظمة تخفٍ لقصف إيران
سلاح الجو الإسرائيلي يستعد بـ"قنبلة محصنة من التشويشات" وأنظمة تخفٍ لقصف إيران
يمكن لسلاح الجو الإسرائيلي الآن نقل طائراته المقاتلة الشبح "إف- 35" إلى إيران دون الحاجة إلى التزود بالوقود في الجو، بحسب صحيفة إسرائيلية. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T15:30+0000
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وقالت صحيفة "جروازليم بوست"، في تقرير لها اليوم الأربعاء: "طور سلاح الجو الإسرائيلي قدرة جديدة تسمح للمقاتلة الشبح إف- 35 بالتحليق من إسرائيل إلى الجمهورية الإسلامية دون الحاجة إلى التزود بالوقود في الجو".واعتبرت الصحيفة أن هذا التطور "دفعة لقدرات سلاح الجو الإسرائيلي ويأتي في الوقت الذي زاد فيه الجيش الإسرائيلي استعداداته لضربة مستقبلية ضد القدرات النووية الإيرانية".وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك قامت القوات الجوية الإسرائيلية مؤخرا بدمج قنبلة جديدة تزن طنا واحدا في ترسانة الأسلحة التي تستخدمها طائرات إف- 35 المعروفة في سلاح الجو الإسرائيلي باسم "آدير" (تعني عظيم) والتي يمكن حملها داخل مقصورة الأسلحة الداخلية للطائرة دون تعريض رادارها المتخفي للخطر".وقالت الصحيفة إن القنبلة التي صنعتها شركة "رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة" الإسرائيلية، محمية ضد التشويش وأنظمة الحرب الإلكترونية.تم استخدام القنبلة مؤخرا في سلسلة من تجارب سلاح الجو الإسرائيلي، وقدمت نتائجها إلى وزير الدفاع بيني غانتس، بحسب "جروزاليم بوست".والشهر الماضي، أجرى سلاح الجو الإسرائيلي أربعة تدريبات واسعة النطاق لمحاكاة الهجمات ضد إيران.وتضمن التمرين الأول مواجهة أنظمة الرادار والكشف الإيرانية مثل تلك التي تحمي منشآت إيران النووية، فيما تضمن الثاني محاكاة الرحلات القتالية بعيدة المدى، وتضمنت التدريبات الأخرى تدابير دفاعية ضد الأسلحة السيبرانية وأنظمة الحرب الإلكترونية وهي وسائل يمكن أن تستخدمها إيران لتقويض عملية عسكرية إسرائيلية، بحسب ما أوردته الصحيفة.
https://arabic.sputniknews.com/20211208/إسرائيل-تقوم-بـتدريبات-الهجوم-على-إيران-فوق-المتوسط-فيديو-1053719657.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران
سلاح الجو الإسرائيلي يستعد بـ"قنبلة محصنة من التشويشات" وأنظمة تخفٍ لقصف إيران
15:30 GMT 08.06.2022 (تم التحديث: 15:41 GMT 08.06.2022) تابعنا عبر
يمكن لسلاح الجو الإسرائيلي الآن نقل طائراته المقاتلة الشبح "إف- 35" إلى إيران دون الحاجة إلى التزود بالوقود في الجو، بحسب صحيفة إسرائيلية.
وقالت صحيفة "جروازليم بوست
"، في تقرير لها اليوم الأربعاء: "طور سلاح الجو الإسرائيلي قدرة جديدة تسمح للمقاتلة الشبح إف- 35 بالتحليق من إسرائيل إلى الجمهورية الإسلامية دون الحاجة إلى التزود بالوقود في الجو".
واعتبرت الصحيفة أن هذا التطور "دفعة لقدرات سلاح الجو الإسرائيلي ويأتي في الوقت الذي زاد فيه الجيش الإسرائيلي استعداداته لضربة مستقبلية ضد القدرات النووية الإيرانية".
وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك قامت القوات الجوية الإسرائيلية مؤخرا بدمج قنبلة جديدة تزن طنا واحدا في ترسانة الأسلحة التي تستخدمها طائرات إف- 35
المعروفة في سلاح الجو الإسرائيلي باسم "آدير" (تعني عظيم) والتي يمكن حملها داخل مقصورة الأسلحة الداخلية للطائرة دون تعريض رادارها المتخفي للخطر".
وقالت الصحيفة إن القنبلة التي صنعتها شركة "رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة" الإسرائيلية، محمية ضد التشويش وأنظمة الحرب الإلكترونية.
تم استخدام القنبلة مؤخرا في سلسلة من تجارب سلاح الجو الإسرائيلي، وقدمت نتائجها إلى وزير الدفاع بيني غانتس، بحسب "جروزاليم بوست".
والشهر الماضي، أجرى سلاح الجو الإسرائيلي أربعة تدريبات واسعة النطاق لمحاكاة الهجمات ضد إيران
.
وتضمن التمرين الأول مواجهة أنظمة الرادار والكشف الإيرانية مثل تلك التي تحمي منشآت إيران النووية، فيما تضمن الثاني محاكاة الرحلات القتالية بعيدة المدى، وتضمنت التدريبات الأخرى تدابير دفاعية ضد الأسلحة السيبرانية وأنظمة الحرب الإلكترونية وهي وسائل يمكن أن تستخدمها إيران لتقويض عملية عسكرية إسرائيلية، بحسب ما أوردته الصحيفة.