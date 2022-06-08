https://arabic.sputniknews.com/20220608/إعلام-تركيا-تحدد-تاريخ-بدء-عمليتها-العسكرية-شمالي-سوريا-1063254228.html
إعلام: تركيا تحدد تاريخ بدء عمليتها العسكرية شمالي سوريا
إعلام: تركيا تحدد تاريخ بدء عمليتها العسكرية شمالي سوريا
كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، أن الجيش التركي يخطط لإطلاق عمليته العسكرية شمالي سوريا خلال الأسبوع المقبل. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T07:57+0000
2022-06-08T07:57+0000
2022-06-08T08:02+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102946/27/1029462767_0:432:4608:3024_1920x0_80_0_0_bea656039a2757b603603b7c0678e931.jpg
وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، نقلا عن مراسلها في المنطقة العسكرية، أن القوات التركية اتخذت قرارا ببدء العملية العسكرية شمالي سوريا خلال الأسبوع المقبل".وأضاف المراسل أن المنطقة العسكرية شهدت في الأيام الماضية نشاطا متزايدا من حيث انتشار القوات العسكرية المختلفة والتي قررت التقدم باتجاه تل رفعت ومنبج".في وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اجتماع التشاور والتقييم الـ30 لحزبه، حزب العدالة والتنمية، إن تركيا ستجري عمليات عسكرية جديدة في سوريا لضمان الأمن على الحدود الجنوبية.قال أردوغان: "بدرع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ودرع الربيع ومخلب لوك، حطمنا ممر الإرهاب الذي حاولوا إقامته على حدودنا الجنوبية"، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102946/27/1029462767_0:0:4608:3456_1920x0_80_0_0_b287ed886bd9afa4523601364811ceaa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: تركيا تحدد تاريخ بدء عمليتها العسكرية شمالي سوريا
07:57 GMT 08.06.2022 (تم التحديث: 08:02 GMT 08.06.2022) تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، أن الجيش التركي يخطط لإطلاق عمليته العسكرية شمالي سوريا خلال الأسبوع المقبل.
وذكرت صحيفة "حرييت" التركية
، نقلا عن مراسلها في المنطقة العسكرية، أن القوات التركية اتخذت قرارا ببدء العملية العسكرية شمالي سوريا خلال الأسبوع المقبل".
وأضاف المراسل أن المنطقة العسكرية شهدت في الأيام الماضية نشاطا متزايدا من حيث انتشار القوات العسكرية المختلفة والتي قررت التقدم باتجاه تل رفعت ومنبج".
في وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اجتماع التشاور والتقييم الـ30 لحزبه، حزب العدالة والتنمية، إن تركيا ستجري عمليات عسكرية جديدة في سوريا لضمان الأمن على الحدود الجنوبية.
قال أردوغان: "بدرع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ودرع الربيع ومخلب لوك، حطمنا ممر الإرهاب الذي حاولوا إقامته على حدودنا الجنوبية"، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول"
التركية.