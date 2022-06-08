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https://arabic.sputniknews.com/20220608/إعلام-تركيا-تحدد-تاريخ-بدء-عمليتها-العسكرية-شمالي-سوريا-1063254228.html
إعلام: تركيا تحدد تاريخ بدء عمليتها العسكرية شمالي سوريا
إعلام: تركيا تحدد تاريخ بدء عمليتها العسكرية شمالي سوريا
كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، أن الجيش التركي يخطط لإطلاق عمليته العسكرية شمالي سوريا خلال الأسبوع المقبل. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T07:57+0000
2022-06-08T08:02+0000
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وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، نقلا عن مراسلها في المنطقة العسكرية، أن القوات التركية اتخذت قرارا ببدء العملية العسكرية شمالي سوريا خلال الأسبوع المقبل".وأضاف المراسل أن المنطقة العسكرية شهدت في الأيام الماضية نشاطا متزايدا من حيث انتشار القوات العسكرية المختلفة والتي قررت التقدم باتجاه تل رفعت ومنبج".في وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اجتماع التشاور والتقييم الـ30 لحزبه، حزب العدالة والتنمية، إن تركيا ستجري عمليات عسكرية جديدة في سوريا لضمان الأمن على الحدود الجنوبية.قال أردوغان: "بدرع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ودرع الربيع ومخلب لوك، حطمنا ممر الإرهاب الذي حاولوا إقامته على حدودنا الجنوبية"، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.
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العالم

إعلام: تركيا تحدد تاريخ بدء عمليتها العسكرية شمالي سوريا

07:57 GMT 08.06.2022 (تم التحديث: 08:02 GMT 08.06.2022)
© Sputnik . Hikmet Durgunقوات الجيش التركي على الحدود السورية التركية
قوات الجيش التركي على الحدود السورية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© Sputnik . Hikmet Durgun
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كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، أن الجيش التركي يخطط لإطلاق عمليته العسكرية شمالي سوريا خلال الأسبوع المقبل.
وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، نقلا عن مراسلها في المنطقة العسكرية، أن القوات التركية اتخذت قرارا ببدء العملية العسكرية شمالي سوريا خلال الأسبوع المقبل".
وأضاف المراسل أن المنطقة العسكرية شهدت في الأيام الماضية نشاطا متزايدا من حيث انتشار القوات العسكرية المختلفة والتي قررت التقدم باتجاه تل رفعت ومنبج".
في وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اجتماع التشاور والتقييم الـ30 لحزبه، حزب العدالة والتنمية، إن تركيا ستجري عمليات عسكرية جديدة في سوريا لضمان الأمن على الحدود الجنوبية.
قال أردوغان: "بدرع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ودرع الربيع ومخلب لوك، حطمنا ممر الإرهاب الذي حاولوا إقامته على حدودنا الجنوبية"، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.
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