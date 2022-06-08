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إعلام: دولة عربية تحتضن حوارا للأديان بمشاركة مستشار رئيس وزراء إسرائيل
إعلام: دولة عربية تحتضن حوارا للأديان بمشاركة مستشار رئيس وزراء إسرائيل
أفادت قناة إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن دولة عربية تستضيف بعد يومين، حوارا للأديان بمشاركة دول بينها إسرائيل. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T19:13+0000
2022-06-08T19:13+0000
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إسرائيل
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ذكرت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية في نسختها العربية أن مدينة طنجة، شمالي المغرب، سوف تشهد صباح الجمعة، لقاء حول "حوار الأديان" بمشاركة دول عربية وأفريقية وأوروبية وآسيوية.وأوضحت القناة أن إفرايم سنيه سيكون من بين الحضور، وهو مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت حول الشأن الإيراني ورئيس مركز "إس دانيال أبراهام للحوار الاستراتيجي".وسيكون من بين المشاركين في اللقاء وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ومستشار ملك المغرب أندريه أزولاي، إضافة إلى مسؤولين عرب وأفارقة بينهم وزير خارجية غامبيا مامادو تانغارا، ووزير خارجية موريتانيا محمد سالم ولد مرزوق، والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، مستشار ملك البحرين، وعمر سيف غباش، نائب وزير الخارجية الإماراتي.كما وسيحضر اللقاء وزير الثقافة لجمهورية أذربيجان انار كريموف، وساني محمدو وزير الطاقة والبترول في النيجر، وبيير موسكوفيتشي، رئيس ديوان المحاسبة في فرنسا، وأمينة غريب فقيم، رئيسة جمهورية موريشيوس السابقة، وخوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، رئيس الوزراء الإسباني السابق وإنريكو ليتا، رئيس وزراء إيطاليا السابق.ومن المقرر أن يصدر عن اللقاء "بيان طنجة حول حوار الأديان" في ختام أعماله، التي ستنعقد بمنتجع هوارة السياحي في مدينة طنجة.
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أخبار المغرب اليوم, إسرائيل

إعلام: دولة عربية تحتضن حوارا للأديان بمشاركة مستشار رئيس وزراء إسرائيل

19:13 GMT 08.06.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصورمدينة طنجة، المغرب
مدينة طنجة، المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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أفادت قناة إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن دولة عربية تستضيف بعد يومين، حوارا للأديان بمشاركة دول بينها إسرائيل.
ذكرت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية في نسختها العربية أن مدينة طنجة، شمالي المغرب، سوف تشهد صباح الجمعة، لقاء حول "حوار الأديان" بمشاركة دول عربية وأفريقية وأوروبية وآسيوية.
وأوضحت القناة أن إفرايم سنيه سيكون من بين الحضور، وهو مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت حول الشأن الإيراني ورئيس مركز "إس دانيال أبراهام للحوار الاستراتيجي".
وسيكون من بين المشاركين في اللقاء وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ومستشار ملك المغرب أندريه أزولاي، إضافة إلى مسؤولين عرب وأفارقة بينهم وزير خارجية غامبيا مامادو تانغارا، ووزير خارجية موريتانيا محمد سالم ولد مرزوق، والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، مستشار ملك البحرين، وعمر سيف غباش، نائب وزير الخارجية الإماراتي.
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كما وسيحضر اللقاء وزير الثقافة لجمهورية أذربيجان انار كريموف، وساني محمدو وزير الطاقة والبترول في النيجر، وبيير موسكوفيتشي، رئيس ديوان المحاسبة في فرنسا، وأمينة غريب فقيم، رئيسة جمهورية موريشيوس السابقة، وخوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، رئيس الوزراء الإسباني السابق وإنريكو ليتا، رئيس وزراء إيطاليا السابق.
ومن المقرر أن يصدر عن اللقاء "بيان طنجة حول حوار الأديان" في ختام أعماله، التي ستنعقد بمنتجع هوارة السياحي في مدينة طنجة.
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