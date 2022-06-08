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لافروف: لا توجد علاقة بين الحبوب الأوكرانية ومشكلة الغذاء، لكن الاتحاد الأوروبي يصورها كأنها "كارثة عالمية"
https://arabic.sputniknews.com/20220608/إعلام-نتائج-مفاوضات-روسيا-وتركيا-تحدد-مصير-المحادثات-بشأن-الحبوب-1063258229.html
إعلام: نتائج مفاوضات روسيا وتركيا تحدد مصير المحادثات بشأن الحبوب
إعلام: نتائج مفاوضات روسيا وتركيا تحدد مصير المحادثات بشأن الحبوب
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، أن موعد تحديد الاجتماع المتعلق بقضية الغذاء والحبوب لروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة سيتم بعد نتائج المفاوضات بين وزير... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T08:56+0000
2022-06-08T08:56+0000
العالم
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وذكرت قناة "تي آر تي خبر" التركية الرسمية نقلا عن مصادرها، أن تحديد موعد الاجتماع الثلاثي بشأن قضية الحبوب سيكون بناء على نتائج المفاوضات الثنائية بين روسيا وتركيا في أنقرة اليوم.أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المفاوضات بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو ستكون مكثفة ومطولة اليوم الأربعاء في أنقرة. وجاءت تصريحات زاخاروفا خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، قالت خلالها: "الوفد الروسي الذي ذهب إلى تركيا سيجري مفاوضات مكثفة وطويلة اليوم مع الجانب التركي".في وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن إسطنبول ستستضيف خلال الأيام القليلة المقبلة جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بمشاركة الأمم المتحدة لبحث آلية نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية.
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العالم

إعلام: نتائج مفاوضات روسيا وتركيا تحدد مصير المحادثات بشأن الحبوب

08:56 GMT 08.06.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قبل بدء اللقاء الثلاثي في انطاليا
وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قبل بدء اللقاء الثلاثي في انطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
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أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، أن موعد تحديد الاجتماع المتعلق بقضية الغذاء والحبوب لروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة سيتم بعد نتائج المفاوضات بين وزير الخارجية الروسي ونظيره التركي في أنقرة.
وذكرت قناة "تي آر تي خبر" التركية الرسمية نقلا عن مصادرها، أن تحديد موعد الاجتماع الثلاثي بشأن قضية الحبوب سيكون بناء على نتائج المفاوضات الثنائية بين روسيا وتركيا في أنقرة اليوم.
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المفاوضات بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو ستكون مكثفة ومطولة اليوم الأربعاء في أنقرة.
وجاءت تصريحات زاخاروفا خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، قالت خلالها: "الوفد الروسي الذي ذهب إلى تركيا سيجري مفاوضات مكثفة وطويلة اليوم مع الجانب التركي".
في وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن إسطنبول ستستضيف خلال الأيام القليلة المقبلة جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بمشاركة الأمم المتحدة لبحث آلية نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية.
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