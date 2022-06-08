https://arabic.sputniknews.com/20220608/إيران-تعلن-عدم-سعيها-للسلاح-النووي-وتكشف-عن-شروط-للغرب-منها-الاعتراف-بإسرائيل-1063300798.html

إيران تعلن عدم سعيها للسلاح النووي وتكشف عن شروط للغرب "منها الاعتراف بإسرائيل"

إيران تعلن عدم سعيها للسلاح النووي وتكشف عن شروط للغرب "منها الاعتراف بإسرائيل"

صرح وزير الخارجية الإيراني ​حسين أمير عبد اللهيان​، أن الدول الغربية تعلم جيدا أنه "لا مكان للقنبلة النووية في عقيدتنا الإسلامية". 08.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-08T17:22+0000

2022-06-08T17:22+0000

2022-06-08T17:22+0000

أخبار إيران

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ونقلت وكالة "بُرنا" عن الوزير الإيراني أن الدول الغربية طلبت من إيران في ​المفاوضات​ الخاصة، الكف عن دعم ​فلسطين​ وذلك لخفض ضغوطها على طهران، مضيفا "كانوا يطالبوننا بالاعتراف بإسرائيل​".وقال وزير الخارجية في حديث تلفزيوني، إن "دعم الشعب الفلسطيني وتحرير القدس، واجب علينا".وكان عبد اللهيان قد نوه أنه: "يجب الابتعاد عن الأجواء الدعائية غير البناءة في اجتماع مجلس حكام ​وكالة الطاقة الذرية​".وأضاف أنه: "لا يمكن نسف سلمية برنامجنا النووي وتعاوننا مع الوكالة الدولية من خلال تقرير سياسي متسرع".واعتبر أن تسييس البعد الفني لعمل الوكالة الدولية غير بناء لا سيما بعد توصل الجانبين لاتفاق إيجابي.وكان تقرير للمخابرات الألمانية قد ذكر أن إيران تقترب من امتلاك قنبلة نووية، مشيرا إلى أنها وصلت إلى مرحلة حيوية في هذا الاتجاه.وذكر التقرير، الذي صدر أمس الثلاثاء، أنه يجب اتخاذ خطوات عملية للتعامل مع هذا الوضع قبل أن تتحول إيران إلى قوة نووية إلى الأبد، حسبما أفادت به شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية.وأوضح التقرير أن إيران تكثف جهودها للحصول على تقنيات خاصة ببرنامجها النووي غير الشرعي، مشيرا إلى وجود مؤشرات على ذلك.

https://arabic.sputniknews.com/20220608/إعلام-إسرائيل-تزود-إف--35-بقنبلة-تزن-طنا-استعدادا-لمواجهة-إيران-1063294971.html

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