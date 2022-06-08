https://arabic.sputniknews.com/20220608/إيران-معاملتنا-للوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-ستتغير-من-الآن-فصاعدا-1063271759.html
إيران: معاملتنا للوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتغير من الآن فصاعدا
إيران: معاملتنا للوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتغير من الآن فصاعدا
قالت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إن طهران يجب أن تغير تكتيكاتها ومعاملتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T11:28+0000
2022-06-08T11:28+0000
2022-06-08T11:28+0000
إيران
الاتفاق النووي الإيراني
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وحسب وكالة "تسنيم"، يأتي ذلك ردا على إرسال تقرير الوكالة الدولية بشأن برنامج إيران النووي إلى مجلس المحافظين.وقال عضو اللجنة فدا حسين مالكي، إن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن يقوم على أساس إطار متوازن.وأضاف: "من الضروري تغيير سلوكنا تجاه الوكالة من الآن فصاعداً".ووصف إرسال تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس المحافظين، رغم تعاون إيران بالإجراء السياسي.وتابع: "رئيس الوكالة رفائيل غروسي أظهر من خلال هذا الإجراء أنه يتعرض لضغوط من اللوبي الصهيوني وأمريكا"، حسب قوله.وأشار إلى أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان سوف تعقد اجتماع طارىء مساء اليوم لبحث تداعيات هذه الإجراء.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة الإيرانية، فصل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إحدى المنشآت النووية الإيرانية"، مشيرة إلى أن تلك الكاميرات لا تدخل ضمن تعهد طهران في اتفاق الضمانات الموقّع أخيرا مع الوكالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/إيران-تعلن-إيقاف-عمل-كاميرات-المراقبة-التابعة-للوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-في-إحدى-منشآتها-النووية-1063263810.html
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إيران, الاتفاق النووي الإيراني
إيران: معاملتنا للوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتغير من الآن فصاعدا
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قالت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إن طهران يجب أن تغير تكتيكاتها ومعاملتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحسب وكالة "تسنيم"
، يأتي ذلك ردا على إرسال تقرير الوكالة الدولية بشأن برنامج إيران النووي إلى مجلس المحافظين.
وقال عضو اللجنة فدا حسين مالكي، إن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن يقوم على أساس إطار متوازن.
وأضاف: "من الضروري تغيير سلوكنا تجاه الوكالة من الآن فصاعداً".
ووصف إرسال تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس المحافظين، رغم تعاون إيران
بالإجراء السياسي.
وتابع: "رئيس الوكالة رفائيل غروسي أظهر من خلال هذا الإجراء أنه يتعرض لضغوط من اللوبي الصهيوني وأمريكا"، حسب قوله.
وأشار إلى أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان سوف تعقد اجتماع طارىء مساء اليوم لبحث تداعيات هذه الإجراء.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة الإيرانية، فصل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية
في إحدى المنشآت النووية الإيرانية"، مشيرة إلى أن تلك الكاميرات لا تدخل ضمن تعهد طهران في اتفاق الضمانات الموقّع أخيرا مع الوكالة.