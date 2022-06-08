https://arabic.sputniknews.com/20220608/اشتية-إسرائيل-تريد-تحويل-المسجد-الأقصى-إلى-كنيس-يهودي-1063293834.html
اشتية: إسرائيل تريد تحويل المسجد الأقصى إلى كنيس يهودي
اشتية: إسرائيل تريد تحويل المسجد الأقصى إلى كنيس يهودي
اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إسرائيل بأنها ترغب في السيطرة على المسجد الأقصى، وتحويله إلى كنيس يهودي. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T15:11+0000
2022-06-08T15:11+0000
2022-06-08T15:11+0000
المسجد الأقصى
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
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جاء ذلك خلال مؤتمر "وثائق الملكيات والوضع التاريخي للمسجد الأقصى"، في مقر جمعية الهلال الأحمر في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية، بحسب موقع "عرب 48".وقال اشتية إن "إسرائيل تريد السيطرة على الحرم القدسي، إسرائيل تريد أن تحوّل المسجد الأقصى إلى كنيس يهودي".وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه على مدار التاريخ و55 عاما من الحفريات الإسرائيلية، "لم يثبت أن هناك هيكلا في مدينة القدس".وأشار اشتية إلى أن الفلسطينيين يطالبون ببقاء "الوضع الراهن" في مدينة القدس، الذي يشمل المقدسات الإسلامية، والمسيحية.ووجه اشتية الشكر "لكل من ساعد الفلسطينيين"، وخص بالذكر كلا من الأردن وتركيا، مشيرا إلى "المسؤولية الجماعية عن المدينة".وفي وقت سابق، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمته عبر الهاتف للمؤتمر إن "القدس ليست للبيع".
https://arabic.sputniknews.com/20220605/اشتية-شعبنا-يفشل-مخططات-الاحتلال-لمسح-الوجود-الفلسطيني-1063127274.html
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المسجد الأقصى, الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
اشتية: إسرائيل تريد تحويل المسجد الأقصى إلى كنيس يهودي
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اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إسرائيل بأنها ترغب في السيطرة على المسجد الأقصى، وتحويله إلى كنيس يهودي.
جاء ذلك خلال مؤتمر "وثائق الملكيات والوضع التاريخي للمسجد الأقصى"، في مقر جمعية الهلال الأحمر في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية، بحسب موقع "عرب 48"
.
وقال اشتية إن "إسرائيل تريد السيطرة على الحرم القدسي، إسرائيل تريد أن تحوّل المسجد الأقصى إلى كنيس يهودي".
وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي
أنه على مدار التاريخ و55 عاما من الحفريات الإسرائيلية، "لم يثبت أن هناك هيكلا في مدينة القدس".
وأشار اشتية إلى أن الفلسطينيين يطالبون ببقاء "الوضع الراهن" في مدينة القدس، الذي يشمل المقدسات الإسلامية، والمسيحية.
ووجه اشتية الشكر "لكل من ساعد الفلسطينيين"، وخص بالذكر كلا من الأردن وتركيا، مشيرا إلى "المسؤولية الجماعية عن المدينة".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمته عبر الهاتف للمؤتمر إن "القدس ليست للبيع".