https://arabic.sputniknews.com/20220608/الأردن-قضية-التحرش-تكسر-أبواب-الحرم-الجامعي-1063283972.html
الأردن... قضية التحرش تكسر أبواب الحرم الجامعي
الأردن... قضية التحرش تكسر أبواب الحرم الجامعي
قضية شغلت الرأي العام الأردني، هذا الأسبوع، وكسرت أبواب الحرم الجامعي بعد انتشار تسجيل صوتي لطالبة جامعية تروي تفاصيل عن تعرّضها للتحرش من قبل أستاذ في جامعة... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T13:06+0000
2022-06-08T13:06+0000
2022-06-08T13:07+0000
راديو
صدى الحياة
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الأردن... قضية التحرش تكسر أبواب الحرم الجامعي.
الأردن... قضية التحرش تكسر أبواب الحرم الجامعي.
فنسلّط الضوء في حلقة برنامج "صدى الحياة" على قضية التحرش بطالبات الجامعة في الأردن، ونحاول معرفة كيف يجري التحقيق في هذه القضية، وإلى أين وصلت الأمور، وكيف سيكون الإجراء القانوني الذي سيتخذ بحق الأستاذ إذا ثبتت إدانته؟.المتحدث الرسمي باسم جامعة العلوم والتكنولوجيا ومساعد الرئيس في الجامعة، المهندس رعد التل، قال:التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
راديو, صدى الحياة, аудио
الأردن... قضية التحرش تكسر أبواب الحرم الجامعي
13:06 GMT 08.06.2022 (تم التحديث: 13:07 GMT 08.06.2022) تابعنا عبر
قضية شغلت الرأي العام الأردني، هذا الأسبوع، وكسرت أبواب الحرم الجامعي بعد انتشار تسجيل صوتي لطالبة جامعية تروي تفاصيل عن تعرّضها للتحرش من قبل أستاذ في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن.
فنسلّط الضوء في حلقة برنامج "صدى الحياة
" على قضية التحرش بطالبات الجامعة في الأردن، ونحاول معرفة كيف يجري التحقيق في هذه القضية، وإلى أين وصلت الأمور، وكيف سيكون الإجراء القانوني الذي سيتخذ بحق الأستاذ إذا ثبتت إدانته؟.
المتحدث الرسمي باسم جامعة العلوم والتكنولوجيا ومساعد الرئيس في الجامعة، المهندس رعد التل، قال:
الجامعة علمت بهذه القضية من مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الأمر غريب على المجتمع الأردني وعلى هذه الجامعة تحديدا وأن ما حدث سابقة في تاريخ جامعة التكنولوجيا، مشيرا إلى أن التحقيق جاري وبحال ثبوت التهمة ستتخذ الجامعة أشد الإجراءات ولن تتهاون أمام سمعتها وأعراض الناس، وبالمقابل في حال عدم ثبوته فالجامعة ستحتفظ بحقها القانوني.
التفاصيل في الملف الصوتي...