https://arabic.sputniknews.com/20220608/الأردن-يتصدى-قضائيا-لمسألة-التحرش-في-جامعة-العلوم-والتكنولوجيا--1063291080.html
الأردن يتصدى قضائيا لمسألة "التحرش" في جامعة العلوم والتكنولوجيا
الأردن يتصدى قضائيا لمسألة "التحرش" في جامعة العلوم والتكنولوجيا
أعلن رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن خالد السالم، اليوم الأربعاء، تحويل ملف "قضية التحرش" إلى النائب العام، وتوقيف المدعى عليه عن العمل لحين الانتهاء... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T14:40+0000
2022-06-08T14:40+0000
2022-06-08T14:40+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
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وبحسب موقع "المملكة"، قام عدد من طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا يوم الأحد، بتقديم شكاوى تتعلق بالتحرش، إلى اللجنة المختصة التي شكلتها الجامعة للتحقيق بتلك القضية، حيث أكدت نائبة رئيس الجامعة سهاد الجندي "استمرار تلقي شكاوى من الطلبة بقضية تحرش وحتى الآن تلقينا 6 على الأقل".وأشارت الجندي إلى أن الجامعة تلقت "ملاحظات من طلبة ذكور لديهم معلومات عن طالبات تضرّرن من تحرش"، لافتة إلى أنه "ومع نهاية دوام الأحد، ستقيّم الجامعة الوضع بشأن قضية التحرش لاتخاذ أي إجراء احترازي".وكانت الجامعة قد أصدرت بيانا أشارت من خلاله إلى تشكيل لجنة للتحقيق والتأكد من حيثيات الموضوع برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة، وعدد من العمداء، داعية أي شخص متضرر إلى مخاطبة رئاسة الجامعة بشكل مباشر وتقديم شكوى أو أي بيانات ذات صلة وسيتم التعامل معها بمنتهى السرية والكتمان.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/الأردن-قضية-التحرش-تكسر-أبواب-الحرم-الجامعي-1063283972.html
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العالم العربي, أخبار الأردن
الأردن يتصدى قضائيا لمسألة "التحرش" في جامعة العلوم والتكنولوجيا
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أعلن رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن خالد السالم، اليوم الأربعاء، تحويل ملف "قضية التحرش" إلى النائب العام، وتوقيف المدعى عليه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات.
وبحسب موقع "المملكة
"، قام عدد من طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا يوم الأحد، بتقديم شكاوى تتعلق بالتحرش، إلى اللجنة المختصة التي شكلتها الجامعة للتحقيق بتلك القضية، حيث أكدت نائبة رئيس الجامعة سهاد الجندي "استمرار تلقي شكاوى من الطلبة بقضية تحرش وحتى الآن تلقينا 6 على الأقل".
وأشارت الجندي إلى أن الجامعة تلقت "ملاحظات من طلبة ذكور لديهم معلومات عن طالبات تضرّرن من تحرش"، لافتة إلى أنه "ومع نهاية دوام الأحد، ستقيّم الجامعة الوضع بشأن قضية التحرش لاتخاذ أي إجراء احترازي".
وكانت الجامعة قد أصدرت بيانا أشارت من خلاله إلى تشكيل لجنة للتحقيق والتأكد من حيثيات الموضوع برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة، وعدد من العمداء، داعية أي شخص متضرر إلى مخاطبة رئاسة الجامعة بشكل مباشر وتقديم شكوى أو أي بيانات ذات صلة وسيتم التعامل معها بمنتهى السرية والكتمان.