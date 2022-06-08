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https://arabic.sputniknews.com/20220608/البنتاغون-ينفي-وجود-مواد-نووية-على-متن-الطائرة-المحطمة-بولاية-كاليفورنيا-1063308797.html
البنتاغون ينفي وجود مواد نووية على متن الطائرة المحطمة بولاية كاليفورنيا
البنتاغون ينفي وجود مواد نووية على متن الطائرة المحطمة بولاية كاليفورنيا
قال متحدث باسم سلاح مشاة البحرية الأمريكية لـ"سبوتنيك" إن طائرة من طراز "أوسبري V-22" تحطمت في جنوب ولاية كاليفورنيا ولكن لم يكن على متنها مواد نووية. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T22:57+0000
2022-06-08T22:57+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي يوم الأربعاء: "يمكنني أن أؤكد وقوع حادث تحطم طائرة V-22 (أوسبري) في غلاميس، بولاية كاليفورنيا.وأضاف: "لم يكن على متنها مواد نووية، مشيرا أنه "ليس لدينا أي معلومات إضافية".وتابع المتحدث الرسمي أنه لا يستطيع تأكيد أي إصابات نتيجة للحادث.وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، ذكرت وسائل الإعلام أن طائرة عسكرية أمريكية ربما تحمل مواد نووية تحطمت في كاليفورنيا، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/تحطم-طائرة-إسرائيلية-شمالي-البلاد-1061525751.html
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الولايات المتحدة الأمريكية

البنتاغون ينفي وجود مواد نووية على متن الطائرة المحطمة بولاية كاليفورنيا

22:57 GMT 08.06.2022
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© Sputnik . Osman Taleb
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قال متحدث باسم سلاح مشاة البحرية الأمريكية لـ"سبوتنيك" إن طائرة من طراز "أوسبري V-22" تحطمت في جنوب ولاية كاليفورنيا ولكن لم يكن على متنها مواد نووية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي يوم الأربعاء: "يمكنني أن أؤكد وقوع حادث تحطم طائرة V-22 (أوسبري) في غلاميس، بولاية كاليفورنيا.
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23 أبريل, 14:39 GMT
وأضاف: "لم يكن على متنها مواد نووية، مشيرا أنه "ليس لدينا أي معلومات إضافية".
وتابع المتحدث الرسمي أنه لا يستطيع تأكيد أي إصابات نتيجة للحادث.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، ذكرت وسائل الإعلام أن طائرة عسكرية أمريكية ربما تحمل مواد نووية تحطمت في كاليفورنيا، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.
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