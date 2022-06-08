https://arabic.sputniknews.com/20220608/الجمارك-المصرية-تعلن-تخفيض-ضريبة-الوارد-على-أكثر-من-150-صنفا-1063272065.html

الجمارك المصرية تعلن تخفيض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفا

الجمارك المصرية تعلن تخفيض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفا

أعلن محمد معيط، وزير المال، اليوم الأربعاء، تخفيض ضريبة الوارد، على أكثر من 150 صنفا. 08.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-08T11:42+0000

2022-06-08T11:42+0000

2022-06-08T11:42+0000

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وقال الوزير إن تنفيذ القرار جاء بعد موافقة مجلس النواب على القرار الجمهوري رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق ٢٠٢٢ الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".وأضاف معيط أنه "تم خفض فئة ضريبة الوارد، على أكثر من ١٥٠ صنفا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيا أو كليا في إنتاجها".وأشار إلى أنه "تم الاستجابة لملاحظات اتحاد الصناعات والمجتمع الصناعي؛ بما يحمي الصناعة، ويحافظ على معدلات التشغيل والعمالة".وأكد الوزير المصري أنه "تم تعديل التعريفة الجمركية، لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق ٢٠٢٢ الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، الذي يضم تبويب ووصف وتصنيف السلع والمنتجات في التجارة الدولية، ولتحفيز الصناعة الوطنية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذي يساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية".وأوضح وزير المال أنه "تم استحداث بنود فرعية محلية مخفضة من البنود الدولية لحماية الصناعة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، مثل التي تم إفرادها لأجهزة المعامل التخصصية في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال وحفظ الدم، حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى ٦٠٪ وأصبحت ٥٪ فقط".ولفت الوزير إلى أنه تم تخفيض ضريبة الوارد عن آلات ومعدات جني وحصاد المحاصيل الزراعية مكابس القش والعلف وآلات تصنيف وفرز البيض والفواكه من ٥٪ إلى ٢٪؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين. توفير الرعاية الصحية وتخفيض العبء عن المرضى.ولفت الوزير إلى أنه تم تخفيض ضريبة الوارد عن آلات ومعدات جنى وحصاد المحاصيل الزراعية مكابس القش والعلف وآلات تصنيف وفرز البيض والفواكه من 5% إلى 2%؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين.

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