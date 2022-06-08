https://arabic.sputniknews.com/20220608/الجوازات-السعودية-تكشف-السن-القانوني-للسماح-بالسفر-دون-تصريح-1063295686.html
الجوازات السعودية تكشف السن القانوني للسماح بالسفر دون تصريح
الجوازات السعودية تكشف السن القانوني للسماح بالسفر دون تصريح
كشفت المديرية العامة للجوازات في السعودية، اليوم الأربعاء، السن القانوني الذي يمكن الفرد من السفر دون تصريح. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T15:39+0000
2022-06-08T15:39+0000
2022-06-08T15:39+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وأكدت المديرية، أن السن القانوني الذي يسمح بالسفر دون حمل تصريح سفر هو 21 عاما فأكثر، مشيرة إلى أن التاريخ المعتمد لاحتساب السن القانوني هو التاريخ الهجري، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.وتهدف خدمة تصاريح السفر لأفراد الأسرة، إلى تمكين الأفراد من إصدار وإلغاء تصاريح السفر لأحد أفراد الأسرة بشكل إلكتروني، وفقا للصحيفة السعودية.يشار إلى أن تلك الخدمة تتطلب توافر عدة شروط، وهي "أن يكون لدى فرد الأسرة هوية وطنية أو جواز سفر، مدة صلاحية تصريح السفر هي مدة انتهاء الجواز كحد أقصى، إذا كان التصريح مصدرا على الجواز وخمس سنوات كحد أقصى، إذا كان التصريح مصدرا على الهوية الوطنية "الذكية" أو مدة صلاحية التصريح هي مدة انتهاء الهوية الوطنية، في حال وجود مرافقين في الجواز يمكن للمصرح أن يختار أيا منهم يرغب في إصدار التصريح له مع صاحب الجواز الأساسي".كما تضمنت الشروط "إلغاء أي تصريح سابق سارٍ عند الرغبة في إصدار تصريح جديد، ينطبق على المرافقين في الجواز نفس شروط التصريح المصدر لصاحب الجواز الأساسي، علما بأنه لا يمكن للمرافقين السفر بدون صاحب الجواز الأساسي، لا يمكن إصدار تصريح سفر لغير دول الخليج لشخص لا يملك جواز سفر ساري المفعول، تصريح السفر المصدر على الهوية الوطنية يشمل دول مجلس التعاون الخليجي فقط، تشمل الخدمة أفراد الأسرة دون سن 21 عاماً من غير المتزوجين".
https://arabic.sputniknews.com/20220121/الجوازات-السعودية-تعلن-قرارا-جديدا-بخصوص-التأشيرات-والإقامات-1056816042.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
الجوازات السعودية تكشف السن القانوني للسماح بالسفر دون تصريح
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كشفت المديرية العامة للجوازات في السعودية، اليوم الأربعاء، السن القانوني الذي يمكن الفرد من السفر دون تصريح.
وأكدت المديرية، أن السن القانوني الذي يسمح بالسفر دون حمل تصريح سفر هو 21 عاما فأكثر، مشيرة إلى أن التاريخ المعتمد لاحتساب السن القانوني هو التاريخ الهجري، بحسب صحيفة "عكاظ
" السعودية.
وتهدف خدمة تصاريح السفر لأفراد الأسرة، إلى تمكين الأفراد من إصدار وإلغاء تصاريح السفر لأحد أفراد الأسرة بشكل إلكتروني، وفقا للصحيفة السعودية.
يشار إلى أن تلك الخدمة تتطلب توافر عدة شروط، وهي "أن يكون لدى فرد الأسرة هوية وطنية أو جواز سفر، مدة صلاحية تصريح السفر هي مدة انتهاء الجواز كحد أقصى، إذا كان التصريح مصدرا على الجواز وخمس سنوات كحد أقصى، إذا كان التصريح مصدرا على الهوية الوطنية "الذكية" أو مدة صلاحية التصريح هي مدة انتهاء الهوية الوطنية، في حال وجود مرافقين في الجواز يمكن للمصرح أن يختار أيا منهم يرغب في إصدار التصريح له مع صاحب الجواز الأساسي".
كما تضمنت الشروط "إلغاء أي تصريح سابق سارٍ عند الرغبة في إصدار تصريح جديد، ينطبق على المرافقين في الجواز نفس شروط التصريح المصدر لصاحب الجواز الأساسي، علما بأنه لا يمكن للمرافقين السفر بدون صاحب الجواز الأساسي، لا يمكن إصدار تصريح سفر لغير دول الخليج لشخص لا يملك جواز سفر ساري المفعول، تصريح السفر المصدر على الهوية الوطنية يشمل دول مجلس التعاون الخليجي
فقط، تشمل الخدمة أفراد الأسرة دون سن 21 عاماً من غير المتزوجين".