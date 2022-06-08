https://arabic.sputniknews.com/20220608/الحكومة-المصرية-تدرس-تسيير-رحلات-سياحية-منخفضة-لتعويض-غياب-السياح-الروس-والأوكرانيين-1063289825.html

الحكومة المصرية تدرس تسيير رحلات سياحية منخفضة لتعويض غياب السياح الروس والأوكرانيين

الحكومة المصرية تدرس تسيير رحلات سياحية منخفضة لتعويض غياب السياح الروس والأوكرانيين

تدرس الحكومة المصرية مقترحا للنهوض بالسياحة ولتعويض غياب السائحين الروس والأوكرانيين، عقب اندلاع النزاع بين البلدين، حيث يشمل هذا المقترح اتخاذ إجراءات سريعة... 08.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-08T14:18+0000

2022-06-08T14:18+0000

2022-06-08T14:18+0000

روسيا

مصر

أخبار أوكرانيا

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القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن "الحكومة مستعدة لتبني كل الإجراءات والمحفزات الممكنة لزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، خاصة أن أعداد السائحين الذين يزورون مصر كل عام، وحتى في أفضل الفترات السياحية التي شهدتها البلاد، تظل غير متناسبة مع المعالم والمقاصد السياحية الضخمة والمتنوعة، والإمكانات والبنى التحتية، التي تمتلكها مصر".من جانبه، عرض وزير السياحة خالد العناني مجموعة مقترحات "لزيادة الحركة السياحية وتعويض الانخفاض الذي حدث في أعداد السائحين من روسيا وأوكرانيا نتيجة الأزمة الجارية".وبحسب البيان أكد الوزير أنه "من المأمول أن يسهم تطبيق هذه الاستراتيجية في إحداث طفرة في القطاع السياحي المصري، خاصة إذا ما تم اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير طيران منخفض التكاليف، يتولى نقل السياح إلى مصر".في السياق ذاته، قال وزير الطيران المدني المصري محمد عنبة إنه يبحث "عدد من المقترحات المتعلقة بآليات تسيير رحلات طيران منخفض التكاليف، وكذا التسهيلات الإضافية المقترح تقديمها في المطارات المصرية، من أجل زيادة الحركة السياحية".وتضررت السياحة المصرية بشدة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث كان السياح الروس والأوكرانيين يشكلون نحو 40 بالمئة من إجمالي السياحة الشاطئية الواردة إلى مصر سنويا، وانخفضت أعداد السياح الذين يأتون من روسيا وأوكرانيا بشكل ملحوظ عقب اندلاع النزاع بين البلدين.وفي سبيل تخفيف هذه الأضرار، تسعى الحكومة المصرية إلى تفعيل أو إعادة تفعيل خطوط طيران مباشرة بين بعض البلدان الأوروبية مثل بولندا وإيطاليا، والمدن الساحلية المصرية.

https://arabic.sputniknews.com/20220515/مصر-تكشف-عن-إيرادات-قطاع-السياحة-قبل-الأزمة-الأوكرانية-1062255579.html

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