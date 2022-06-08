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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/الخارجية-الأمريكية-الولايات-المتحدة-لا-ترى-إمكانية-لحل-الصراع-في-أوكرانيا-في-المستقبل-القريب-1063288885.html
الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لا ترى إمكانية لحل الصراع في أوكرانيا في المستقبل القريب
الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لا ترى إمكانية لحل الصراع في أوكرانيا في المستقبل القريب
صرحت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا ترى إمكانية لحل الصراع في أوكرانيا في المستقبل القريب. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T14:00+0000
2022-06-08T14:05+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية، كارين دونفريد، إن الولايات المتحدة لا ترى حتى الآن علامات على أن التسوية الدبلوماسية للصراع في أوكرانيا ستتحقق في المستقبل القريب.وأضافت: "لسوء الحظ، نعتقد أنه من غير المتوقع التوصل إلى تسوية (للصراع في أوكرانيا) من خلال المفاوضات الدبلوماسية في المستقبل القريب. سيستغرق الأمر بعض الوقت".وقد صرح ممثلو واشنطن مرارا وتكرارا أن القتال في أوكرانيا يمكن أن تستمر "لعدة أشهر."هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/وسائل-إعلام-أمريكية-تتهم-كييف-بإخفاء-المعلومات-التي-تشير-إلى-هزيمتها-عن-الشركاء-الغربيين-1063287014.html
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العالم

الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لا ترى إمكانية لحل الصراع في أوكرانيا في المستقبل القريب

14:00 GMT 08.06.2022 (تم التحديث: 14:05 GMT 08.06.2022)
© AP Photo / Luis M. Alvarezمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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صرحت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا ترى إمكانية لحل الصراع في أوكرانيا في المستقبل القريب.
قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية، كارين دونفريد، إن الولايات المتحدة لا ترى حتى الآن علامات على أن التسوية الدبلوماسية للصراع في أوكرانيا ستتحقق في المستقبل القريب.
وأضافت: "لسوء الحظ، نعتقد أنه من غير المتوقع التوصل إلى تسوية (للصراع في أوكرانيا) من خلال المفاوضات الدبلوماسية في المستقبل القريب. سيستغرق الأمر بعض الوقت".
وقد صرح ممثلو واشنطن مرارا وتكرارا أن القتال في أوكرانيا يمكن أن تستمر "لعدة أشهر."
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13:51 GMT
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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