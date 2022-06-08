https://arabic.sputniknews.com/20220608/الخارجية-الأمريكية-الولايات-المتحدة-لا-ترى-إمكانية-لحل-الصراع-في-أوكرانيا-في-المستقبل-القريب-1063288885.html

الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لا ترى إمكانية لحل الصراع في أوكرانيا في المستقبل القريب

الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لا ترى إمكانية لحل الصراع في أوكرانيا في المستقبل القريب

صرحت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا ترى إمكانية لحل الصراع في أوكرانيا في المستقبل القريب. 08.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-08T14:00+0000

2022-06-08T14:00+0000

2022-06-08T14:05+0000

العالم

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101437/63/1014376366_0:66:3000:1754_1920x0_80_0_0_40407497b627f3bc4bf986b38f3a0c18.jpg

قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية، كارين دونفريد، إن الولايات المتحدة لا ترى حتى الآن علامات على أن التسوية الدبلوماسية للصراع في أوكرانيا ستتحقق في المستقبل القريب.وأضافت: "لسوء الحظ، نعتقد أنه من غير المتوقع التوصل إلى تسوية (للصراع في أوكرانيا) من خلال المفاوضات الدبلوماسية في المستقبل القريب. سيستغرق الأمر بعض الوقت".وقد صرح ممثلو واشنطن مرارا وتكرارا أن القتال في أوكرانيا يمكن أن تستمر "لعدة أشهر."هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220608/وسائل-إعلام-أمريكية-تتهم-كييف-بإخفاء-المعلومات-التي-تشير-إلى-هزيمتها-عن-الشركاء-الغربيين-1063287014.html

https://arabic.sputniknews.com/20220608/مرتزق-بريطاني-في-قبضة-القوات-الروسية-يشرح-طريقة-وصوله-إلى-أوكرانيا-1063277194.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم