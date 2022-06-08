https://arabic.sputniknews.com/20220608/الخارجية-الأمريكية-الولايات-المتحدة-واثقة-من-أن-السويد-وفنلندا-ستعالج-مخاوف-تركيا--1063290822.html

الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة واثقة من أن السويد وفنلندا ستعالجا مخاوف تركيا

الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة واثقة من أن السويد وفنلندا ستعالجا مخاوف تركيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة واثقة من أن السويد وفنلندا سوف تكونان قادرتان على معالجة مخاوف تركيا بشأن توسيع حلف شمال... 08.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-08T14:26+0000

2022-06-08T14:26+0000

2022-06-08T14:29+0000

العالم

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قالت كارين دونفريد مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة واثقة من التوصل إلى نتيجة إيجابية للمحادثات مع تركيا بشأن عروض السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.وأضافت: "الولايات المتحدة واثقة من أنه سيكون هناك نتيجة إيجابية للمحادثات مع تركيا بشأن عضوية السويد وفنلندا".وسلمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، في 18 أيار/مايو الفائت، إلى الأمين العام لحلف "الناتو"، طلباً للانضمام إلى الحلف. وأشارت روسيا مرارًا وتكرارًا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة. وصرح بيسكوف، قبل ذلك، بأن توسيع الحلف لن يجلب مزيداً من الأمن إلى أوروبا، وأن الناتو يتمتع بطابع عدواني. في الوقت نفسه، أشار إلى أنه لا يعتبر دخول السويد وفنلندا إلى الناتو تهديداً وجودياً لروسيا.ومن جانبه، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن التخلي عن سياسة الحياد العسكري التقليدية لفنلندا سيكون خطأً حيث لا توجد تهديدات لأمنها.

https://arabic.sputniknews.com/20220608/الخارجية-الأمريكية-الولايات-المتحدة-لا-ترى-إمكانية-لحل-الصراع-في-أوكرانيا-في-المستقبل-القريب-1063288885.html

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