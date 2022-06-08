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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/الخارجية-الروسية-شركات-عسكرية-خاصة-من-أمريكا-وبريطانيا-تشارك-في-اختيار-وإرسال-المرتزقة-إلى-أوكرانيا-1063273237.html
الخارجية الروسية: شركات عسكرية خاصة من أمريكا وبريطانيا تشارك في اختيار وإرسال المرتزقة إلى أوكرانيا
الخارجية الروسية: شركات عسكرية خاصة من أمريكا وبريطانيا تشارك في اختيار وإرسال المرتزقة إلى أوكرانيا
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن شركات عسكرية خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا تشارك في اختيار المرتزقة... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T11:59+0000
2022-06-08T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا
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وأضافت زاخاروفا: "إنهم يجمعون كل العناصر المتطرفة من الدول الغربية، فقط لمنع أن يسود السلام على الأراضي الأوكرانية. وتشارك شركات عسكرية خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا في اختيارهم وإرسالهم إلى أوكرانيا".وتابعت زاخاروفا: "الجميع صامتون: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا، وجميع أنواع المجالس البرلمانية للهياكل الأوروبية. وبالطبع في حلف الناتو، إنهم ليسوا صامتين فحسب، بل صامتين بفرح، ويسيرون وفقا للخطة، ويجب أن تستمر الحرب في أوكرانيا من وجهة نظرهم".وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، فيما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/الكرملين-لندن-لم-تطلب-من-موسكو-المساعدة-في-تبادل-الأسرى-للحصول-على-المرتزقة-البريطانيين-1063271009.html
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روسيا, الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا

الخارجية الروسية: شركات عسكرية خاصة من أمريكا وبريطانيا تشارك في اختيار وإرسال المرتزقة إلى أوكرانيا

11:59 GMT 08.06.2022
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن شركات عسكرية خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا تشارك في اختيار المرتزقة وإرسالهم إلى أوكرانيا.
وأضافت زاخاروفا: "إنهم يجمعون كل العناصر المتطرفة من الدول الغربية، فقط لمنع أن يسود السلام على الأراضي الأوكرانية. وتشارك شركات عسكرية خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا في اختيارهم وإرسالهم إلى أوكرانيا".
وتابعت زاخاروفا: "الجميع صامتون: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا، وجميع أنواع المجالس البرلمانية للهياكل الأوروبية. وبالطبع في حلف الناتو، إنهم ليسوا صامتين فحسب، بل صامتين بفرح، ويسيرون وفقا للخطة، ويجب أن تستمر الحرب في أوكرانيا من وجهة نظرهم".
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، فيما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
الكرملين: لندن لم تطلب من موسكو المساعدة في تبادل الأسرى للحصول على المرتزقة البريطانيين
11:19 GMT
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Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:29 GMT
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