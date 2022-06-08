https://arabic.sputniknews.com/20220608/الخارجية-الروسية-كييف-تواصل-تجنيد-المرتزقة-الأجانب-واللاجئون-الأفغان-وأنصارداعش-هم-الأكثر-نشاطا-1063263277.html
الخارجية الروسية: كييف تواصل تجنيد المرتزقة الأجانب.. واللاجئون الأفغان وأنصار"داعش" هم الأكثر نشاطا
الخارجية الروسية: كييف تواصل تجنيد المرتزقة الأجانب.. واللاجئون الأفغان وأنصار"داعش" هم الأكثر نشاطا
أعلنت المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن كييف تواصل تجنيد المرتزقة الأجانب واللاجئون الأفغان وأنصار"داعش" هم الأكثر نشاطًا. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T09:42+0000
2022-06-08T09:42+0000
2022-06-08T10:05+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا خلال مقابلة لوكالة "سبوتنيك": "من أجل تعزيز القوات المسلحة الأوكرانية بالمقاتلين يواصل نظام كييف تجنيد المرتزقة الأجانب فبحسب وزارة الدفاع الروسية تم تجنيد أكثر من 6.5 ألف من عناصر المرتزقة".وأضافت زاخاروفا قائلة إن "هؤلاء المرتزقة هم من دول عدة منها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل وبولندا وكندا وجمهورية التشيك". وتابعت قائلة: "حتى أن هناك مواطنين من البرازيل وكوريا الجنوبية وبحلول بداية شهر يونيوانخفض عدد المرتزقة الأجانب إلى النصف تقريبًا قتل بعضهم وغير البعض رأيهم كما عاد آخرون إلى بلادهم وتم أسر البعض الآخر".وخلصت زاخاروفا أن "من يسمون بالمتطوعين لا يتوقفون فهم ينشطون بتجنيد اللاجئين الأفغان وهناك عروض لمقاتلي "داعش" الذين لم يقاتلوا في سوريا".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
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روسيا
الخارجية الروسية: كييف تواصل تجنيد المرتزقة الأجانب.. واللاجئون الأفغان وأنصار"داعش" هم الأكثر نشاطا
09:42 GMT 08.06.2022 (تم التحديث: 10:05 GMT 08.06.2022) تابعنا عبر
أعلنت المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن كييف تواصل تجنيد المرتزقة الأجانب واللاجئون الأفغان وأنصار"داعش" هم الأكثر نشاطًا.
وقالت زاخاروفا خلال مقابلة لوكالة "سبوتنيك": "من أجل تعزيز القوات المسلحة الأوكرانية بالمقاتلين يواصل نظام كييف تجنيد المرتزقة الأجانب فبحسب وزارة الدفاع الروسية تم تجنيد أكثر من 6.5 ألف من عناصر المرتزقة".
وأضافت زاخاروفا قائلة إن "هؤلاء المرتزقة هم من دول عدة منها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل وبولندا وكندا وجمهورية التشيك".
وتابعت قائلة: "حتى أن هناك مواطنين من البرازيل وكوريا الجنوبية وبحلول بداية شهر يونيوانخفض عدد المرتزقة الأجانب إلى النصف تقريبًا قتل بعضهم وغير البعض رأيهم كما عاد آخرون إلى بلادهم وتم أسر البعض الآخر".
وخلصت زاخاروفا أن "من يسمون بالمتطوعين لا يتوقفون فهم ينشطون بتجنيد اللاجئين الأفغان وهناك عروض لمقاتلي "داعش" الذين لم يقاتلوا في سوريا".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة
بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.