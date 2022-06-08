https://arabic.sputniknews.com/20220608/الخارجية-الفلسطينية-ترشيح-ممثل-إسرائيل-لمنصب-أممي-رفيع-شرعنة-وتسويق-لمنظومة-الاحتلال-1063270314.html

الخارجية الفلسطينية: ترشيح ممثل إسرائيل لمنصب أممي رفيع شرعنة وتسويق لمنظومة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية: ترشيح ممثل إسرائيل لمنصب أممي رفيع شرعنة وتسويق لمنظومة الاحتلال

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن "ترشيح مجموعة دول غرب أوروبا ودول أخرى، لممثل إسرائيل لدى الأمم المتحدة، لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة... 08.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-08T11:12+0000

2022-06-08T11:12+0000

2022-06-08T11:12+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

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وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ لها: "هذا الترشح بمثابة محاولة لتطبيع الإجرام والإفلات من العقاب في المنظومة الدولية، ويأتي في سياق مسلسل متصل من المحاولات المحمومةلحكومات هذه الدول لتبييض صفحة الاحتلال الاستعماري، ولحمايته من المساءلة عن جرائمه التي يرتكبها بشكل ممنهج و متصاعد بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه الأساسية"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وأشارت إلى أن "عدد كبير من دول هذه المجموعة، ترفض الاعتراف بدولة فلسطين، وتكرر ترشيحها لسلطات الاحتلال الاستعماري إلى مواقع دولية مؤثرة كلجنة الجمعيات غير الحكومية، في الوقت الذي تلاحق فيه سلطات الاحتلال المدافعين عن حقوق الإنسان وتجرم عمل جمعيات حقوق الإنسان وغيرها في فلسطين".وشددت الوزارة في بيانها على أن "هذه الخطوة وغيرها تكشف زيف ادعاءات هذه الدول احترام وصيانة حقوق الإنسان وازدواجية المعايير في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان على المستوى الدولي، الأمر الذي يقوض المنظومة الدولية".وختمت الخارجية الفلسطينية بالقول إن "هذا التصرف يأتي في وقت يُفرَض فيه حصارًا سياسيًا وماليًا على الشعب الفلسطيني من عدد من الجهات الدولية التي تعاقب الضحية وتريد إخضاع إرادتها السياسية وتزوير روايتها لصالح الجلاد".وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الثلاثاء، إن ممثل إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، انتُخب نائبا لرئيس الجمعية العامة للمنظمة.ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست"، سيتسلم إردان المنصب مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، وسيبقى في المنصب لمدة عام".من جانبها، استنكرت حركة حماس بشدة، تعيين المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.ونقلت وكالة سما، مساء اليوم الثلاثاء، عن الحركة في تصريح صحفي، أن تعيين جلعاد أردان "يعد إهانة لقيم الحرية والعدل، وتهديدا للأمن والسلم الدوليين".وقالت حركة حماس إن "تعيين أردان يعد استفزازا لمشاعر شعبنا ولمحبي السلام والعدل في العالم، وإهانة للمنظومة الدولية التي يقع على عاتقها إنهاء الاحتلال في فلسطين، ومحاسبة قادته على ما ارتكبوه من جرائم وإرهاب بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة العربية".

https://arabic.sputniknews.com/20220607/إعلام-انتخاب-المندوب-الإسرائيلي-نائبا-لرئيس-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1063236733.html

https://arabic.sputniknews.com/20220607/حماس-تعلق-على-انتخاب-المندوب-الإسرائيلي-نائبا-لرئيس-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-إهانة-1063246734.html

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