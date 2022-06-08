https://arabic.sputniknews.com/20220608/الدفاع-اليابانية-طائرات-تابعة-للقوات-الجوية-ترافق-مقاتلات-روسية-خلال-تحليقها-بالقرب-من-الحدود-1063254980.html
الدفاع اليابانية: طائرات تابعة للقوات الجوية ترافق مقاتلات روسية خلال تحليقها بالقرب من الحدود
الدفاع اليابانية: طائرات تابعة للقوات الجوية ترافق مقاتلات روسية خلال تحليقها بالقرب من الحدود
أعلنت هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع اليابانية، صباح اليوم الأربعاء، أن طائرات تابعة للقوات الجوية رافقت طائرات روسية خلال تحليقها فوق بحر اليابان. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T08:31+0000
2022-06-08T08:31+0000
2022-06-08T08:31+0000
العالم
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وأصدرت هيئة الأركان المشتركة بيانا جاء فيه: "في ليلة 7 يونيو حلقت أربع طائرات روسية من بحر اليابان وتحديدا من الجانب الغربي لجزيرة هوكايدو".وأضاف البيان: "توجه عدد من الطائرات الروسية شرقا إلى هوكايدو وأخرى نحو منطقة سخالين".وتابع البيان أنه تم إرسال تنبيهات وتحذيرات إلى الجانب الروسي أنها تخترق المجال الجوي الياباني. من جانبه، أشار الجانب الروسي مرارًا وتكرارًا إلى أن جميع رحلات طائرات القوات الجوية الروسية تتم وفقًا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الدفاع اليابانية: طائرات تابعة للقوات الجوية ترافق مقاتلات روسية خلال تحليقها بالقرب من الحدود
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أعلنت هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع اليابانية، صباح اليوم الأربعاء، أن طائرات تابعة للقوات الجوية رافقت طائرات روسية خلال تحليقها فوق بحر اليابان.
وأصدرت هيئة الأركان المشتركة بيانا جاء فيه: "في ليلة 7 يونيو حلقت أربع طائرات روسية من بحر اليابان وتحديدا من الجانب الغربي لجزيرة هوكايدو".
وأضاف البيان: "توجه عدد من الطائرات الروسية شرقا إلى هوكايدو وأخرى نحو منطقة سخالين".
وتابع البيان أنه تم إرسال تنبيهات وتحذيرات إلى الجانب الروسي أنها تخترق المجال الجوي الياباني.
من جانبه، أشار الجانب الروسي مرارًا وتكرارًا إلى أن جميع رحلات طائرات القوات الجوية الروسية تتم وفقًا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.