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https://arabic.sputniknews.com/20220608/الدفاع-اليابانية-طائرات-تابعة-للقوات-الجوية-ترافق-مقاتلات-روسية-خلال-تحليقها-بالقرب-من-الحدود-1063254980.html
الدفاع اليابانية: طائرات تابعة للقوات الجوية ترافق مقاتلات روسية خلال تحليقها بالقرب من الحدود
الدفاع اليابانية: طائرات تابعة للقوات الجوية ترافق مقاتلات روسية خلال تحليقها بالقرب من الحدود
أعلنت هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع اليابانية، صباح اليوم الأربعاء، أن طائرات تابعة للقوات الجوية رافقت طائرات روسية خلال تحليقها فوق بحر اليابان. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T08:31+0000
2022-06-08T08:31+0000
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وأصدرت هيئة الأركان المشتركة بيانا جاء فيه: "في ليلة 7 يونيو حلقت أربع طائرات روسية من بحر اليابان وتحديدا من الجانب الغربي لجزيرة هوكايدو".وأضاف البيان: "توجه عدد من الطائرات الروسية شرقا إلى هوكايدو وأخرى نحو منطقة سخالين".وتابع البيان أنه تم إرسال تنبيهات وتحذيرات إلى الجانب الروسي أنها تخترق المجال الجوي الياباني. من جانبه، أشار الجانب الروسي مرارًا وتكرارًا إلى أن جميع رحلات طائرات القوات الجوية الروسية تتم وفقًا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
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العالم

الدفاع اليابانية: طائرات تابعة للقوات الجوية ترافق مقاتلات روسية خلال تحليقها بالقرب من الحدود

08:31 GMT 08.06.2022
© AFP 2022 / Tomohiro Ohsumi/POOLعناصر قوات الدفاع البري اليابانية مناورات عسكرية في منطقة فوجي الشرقية في غوتيمبا، اليابان 28 مايو 2022
عناصر قوات الدفاع البري اليابانية مناورات عسكرية في منطقة فوجي الشرقية في غوتيمبا، اليابان 28 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© AFP 2022 / Tomohiro Ohsumi/POOL
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أعلنت هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع اليابانية، صباح اليوم الأربعاء، أن طائرات تابعة للقوات الجوية رافقت طائرات روسية خلال تحليقها فوق بحر اليابان.
وأصدرت هيئة الأركان المشتركة بيانا جاء فيه: "في ليلة 7 يونيو حلقت أربع طائرات روسية من بحر اليابان وتحديدا من الجانب الغربي لجزيرة هوكايدو".
وأضاف البيان: "توجه عدد من الطائرات الروسية شرقا إلى هوكايدو وأخرى نحو منطقة سخالين".
وتابع البيان أنه تم إرسال تنبيهات وتحذيرات إلى الجانب الروسي أنها تخترق المجال الجوي الياباني.
من جانبه، أشار الجانب الروسي مرارًا وتكرارًا إلى أن جميع رحلات طائرات القوات الجوية الروسية تتم وفقًا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
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