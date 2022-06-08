https://arabic.sputniknews.com/20220608/الرئيس-الفلسطيني-الشواهد-والوثائق-التاريخية-تؤكد-هوية-القدس-والمسجد-الأقصى-1063276269.html
الرئيس الفلسطيني: الشواهد والوثائق التاريخية تؤكد هوية القدس والمسجد الأقصى
الرئيس الفلسطيني: الشواهد والوثائق التاريخية تؤكد هوية القدس والمسجد الأقصى
انطلق، اليوم الأربعاء، مؤتمر وثائق الملكيات والوضع التاريخي للمسجد الأقصى في مقر جمعية الهلال الأحمر في مدينة البيرة في الضفة الغربية. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T12:18+0000
2022-06-08T12:18+0000
2022-06-08T12:18+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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رام الله - سبوتنيك. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمة وجهها إلى المؤتمر، إن "كل الشواهد والوثائق التاريخية تؤكد هوية القدس والمسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية بعاصمتنا المقدسة".وشدد على أنه "لن نسمح ولن نقبل بتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأقصى مهما كانت الظروف".وأضاف الرئيس الفلسطيني أن "صراعنا مع الاحتلال صراع سياسي في أساسه وليس صراعا ضد ديانة بعينها"، وأكد أن "القدس ليست للبيع وسنسقط المؤامرات كافة التي تستهدف تصفية قضيتنا".وتابع عباس: "إن مؤتمركم الذي تعقدونه اليوم يكتسب أهمية كبيرة من موضوعه ومخرجاته ترسيخا للحق الفلسطيني الوطني والديني والقانوني والتاريخي، مع تأكيدنا على أن صراعنا مع الاحتلال هو صراع سياسي في أساسه وليس صراعا مع ديانة بعينها حيث أننا اليوم نقف في ارضنا ومقدساتنا ندافع عن حقنا الثابت مع احترامنا والتزامنا بالوضع التاريخي "الاستاتسكو" في المسجد الأقصى المبارك والقدس بكل مقدساتها، ولن نسمح ولن نقبل بتغيير هذا الوضع القانوني والتاريخي مهما كانت الظروف".يذكر أن المؤتمر يبحث في جلساته ملفي توثيق الأملاك العربية في القدس والوضع التاريخي للمسجد الأقصى بحضور شخصيات عربية ومجموعة من المؤرخين والباحثين من فلسطين والخارج ودبلوماسيين ورجال دين.
https://arabic.sputniknews.com/20190312/عباس-التصعيد-الإسرائيلي-1039694911.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
الرئيس الفلسطيني: الشواهد والوثائق التاريخية تؤكد هوية القدس والمسجد الأقصى
تابعنا عبر
انطلق، اليوم الأربعاء، مؤتمر وثائق الملكيات والوضع التاريخي للمسجد الأقصى في مقر جمعية الهلال الأحمر في مدينة البيرة في الضفة الغربية.
رام الله - سبوتنيك
. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمة وجهها إلى المؤتمر، إن "كل الشواهد والوثائق التاريخية تؤكد هوية القدس والمسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية بعاصمتنا المقدسة".
وشدد على أنه "لن نسمح ولن نقبل بتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأقصى مهما كانت الظروف".
وأضاف الرئيس الفلسطيني أن "صراعنا مع الاحتلال صراع سياسي في أساسه وليس صراعا ضد ديانة بعينها"، وأكد أن "القدس ليست للبيع وسنسقط المؤامرات كافة التي تستهدف تصفية قضيتنا".
وتابع عباس: "إن مؤتمركم الذي تعقدونه اليوم يكتسب أهمية كبيرة من موضوعه ومخرجاته ترسيخا للحق الفلسطيني الوطني والديني والقانوني والتاريخي، مع تأكيدنا على أن صراعنا مع الاحتلال هو صراع سياسي في أساسه وليس صراعا مع ديانة بعينها حيث أننا اليوم نقف في ارضنا ومقدساتنا ندافع عن حقنا الثابت مع احترامنا والتزامنا بالوضع التاريخي "الاستاتسكو" في المسجد الأقصى المبارك والقدس بكل مقدساتها، ولن نسمح ولن نقبل بتغيير هذا الوضع القانوني والتاريخي مهما كانت الظروف".
يذكر أن المؤتمر يبحث في جلساته ملفي توثيق الأملاك العربية في القدس والوضع التاريخي للمسجد الأقصى بحضور شخصيات عربية ومجموعة من المؤرخين والباحثين من فلسطين والخارج ودبلوماسيين ورجال دين.