عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220608/الرئيس-الفلسطيني-الشواهد-والوثائق-التاريخية-تؤكد-هوية-القدس-والمسجد-الأقصى-1063276269.html
الرئيس الفلسطيني: الشواهد والوثائق التاريخية تؤكد هوية القدس والمسجد الأقصى
الرئيس الفلسطيني: الشواهد والوثائق التاريخية تؤكد هوية القدس والمسجد الأقصى
انطلق، اليوم الأربعاء، مؤتمر وثائق الملكيات والوضع التاريخي للمسجد الأقصى في مقر جمعية الهلال الأحمر في مدينة البيرة في الضفة الغربية. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T12:18+0000
2022-06-08T12:18+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1052427689_0:0:3221:1813_1920x0_80_0_0_dc45ed3d139415204f95d5ff95509da6.jpg
رام الله - سبوتنيك. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمة وجهها إلى المؤتمر، إن "كل الشواهد والوثائق التاريخية تؤكد هوية القدس والمسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية بعاصمتنا المقدسة".وشدد على أنه "لن نسمح ولن نقبل بتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأقصى مهما كانت الظروف".وأضاف الرئيس الفلسطيني أن "صراعنا مع الاحتلال صراع سياسي في أساسه وليس صراعا ضد ديانة بعينها"، وأكد أن "القدس ليست للبيع وسنسقط المؤامرات كافة التي تستهدف تصفية قضيتنا".وتابع عباس: "إن مؤتمركم الذي تعقدونه اليوم يكتسب أهمية كبيرة من موضوعه ومخرجاته ترسيخا للحق الفلسطيني الوطني والديني والقانوني والتاريخي، مع تأكيدنا على أن صراعنا مع الاحتلال هو صراع سياسي في أساسه وليس صراعا مع ديانة بعينها حيث أننا اليوم نقف في ارضنا ومقدساتنا ندافع عن حقنا الثابت مع احترامنا والتزامنا بالوضع التاريخي "الاستاتسكو" في المسجد الأقصى المبارك والقدس بكل مقدساتها، ولن نسمح ولن نقبل بتغيير هذا الوضع القانوني والتاريخي مهما كانت الظروف".يذكر أن المؤتمر يبحث في جلساته ملفي توثيق الأملاك العربية في القدس والوضع التاريخي للمسجد الأقصى بحضور شخصيات عربية ومجموعة من المؤرخين والباحثين من فلسطين والخارج ودبلوماسيين ورجال دين.
https://arabic.sputniknews.com/20190312/عباس-التصعيد-الإسرائيلي-1039694911.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1052427689_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_637bf5213701f63aed66eba43e13db99.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

الرئيس الفلسطيني: الشواهد والوثائق التاريخية تؤكد هوية القدس والمسجد الأقصى

12:18 GMT 08.06.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© Sputnik . POOL
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
انطلق، اليوم الأربعاء، مؤتمر وثائق الملكيات والوضع التاريخي للمسجد الأقصى في مقر جمعية الهلال الأحمر في مدينة البيرة في الضفة الغربية.
رام الله - سبوتنيك. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمة وجهها إلى المؤتمر، إن "كل الشواهد والوثائق التاريخية تؤكد هوية القدس والمسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية بعاصمتنا المقدسة".

وشدد على أنه "لن نسمح ولن نقبل بتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأقصى مهما كانت الظروف".

وأضاف الرئيس الفلسطيني أن "صراعنا مع الاحتلال صراع سياسي في أساسه وليس صراعا ضد ديانة بعينها"، وأكد أن "القدس ليست للبيع وسنسقط المؤامرات كافة التي تستهدف تصفية قضيتنا".
جنود إسرائيليون قبل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بمدينة القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2019
عباس يجري اتصالات مكثفة حول التصعيد الإسرائيلي في الأقصى
12 مارس 2019, 12:48 GMT


وتابع عباس: "إن مؤتمركم الذي تعقدونه اليوم يكتسب أهمية كبيرة من موضوعه ومخرجاته ترسيخا للحق الفلسطيني الوطني والديني والقانوني والتاريخي، مع تأكيدنا على أن صراعنا مع الاحتلال هو صراع سياسي في أساسه وليس صراعا مع ديانة بعينها حيث أننا اليوم نقف في ارضنا ومقدساتنا ندافع عن حقنا الثابت مع احترامنا والتزامنا بالوضع التاريخي "الاستاتسكو" في المسجد الأقصى المبارك والقدس بكل مقدساتها، ولن نسمح ولن نقبل بتغيير هذا الوضع القانوني والتاريخي مهما كانت الظروف".

يذكر أن المؤتمر يبحث في جلساته ملفي توثيق الأملاك العربية في القدس والوضع التاريخي للمسجد الأقصى بحضور شخصيات عربية ومجموعة من المؤرخين والباحثين من فلسطين والخارج ودبلوماسيين ورجال دين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала