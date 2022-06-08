https://arabic.sputniknews.com/20220608/الرئيس-المصري-يوجه-بجعل-شرم-الشيخ-مدينة-خضراء-1063272612.html
الرئيس المصري يوجه بجعل شرم الشيخ مدينة خضراء
الرئيس المصري يوجه بجعل شرم الشيخ مدينة خضراء
قال رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه بأن يكون مؤتمر المناخ بداية إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T11:50+0000
2022-06-08T11:50+0000
2022-06-08T11:50+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية، اليوم الأربعاء.وأضاف مدبولي أن مؤتمر المناخ سيكون بداية إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء تتمتع بوسائل النقل الأخضر المستدام صديقة البيئة، بناء على توجيهات الرئيس السيسي.وأوضح أنه يتم العمل حاليا على قدم وساق من أجل تنفيذ عدد من محطات الشحن الكهربائية لخدمة أعمال الشحن الخاصة بشبكة الأتوبيسات الكهربائية التي سيتم تسييرها أثناء وبعد مؤتمر المناخ (COP 27) المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وأشار إلى أن ذلك سيكون بالإضافة إلى أتوبيسات تعمل بالغاز وسيارات كهربائية سيتم تسييرها أثناء وبعد المؤتمر.ولفت إلى أنه قام بجولة فى مدينة شرم الشيخ، يوم الخميس والجمعة الماضيين، لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستضافة "COP 27". وأفاد بأنه تفقد خلالها أعمال التطوير الجارية بمطار شرم الشيخ، ومحطة شحن الأتوبيسات الكهربائية وأتوبيسات الغاز ونماذج لهذه الأتوبيسات، ونقاط شحن السيارات.كما شملت الزيارة مدينة "سانت كاترين" وتفقد مشروع موقع التجلي الأعظم بالمدينة، وكذلك مشروع تطوير منطقة وادي الدير.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/روستوريزم-تجري-محادثات-مع-مصر-لزيادة-عدد-الرحلات-الجوية-بين-البلدين-1063252407.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري يوجه بجعل شرم الشيخ مدينة خضراء
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قال رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه بأن يكون مؤتمر المناخ بداية إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء.
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية، اليوم الأربعاء.
وأضاف مدبولي أن مؤتمر المناخ سيكون بداية إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء تتمتع بوسائل النقل الأخضر المستدام صديقة البيئة، بناء على توجيهات الرئيس السيسي
.
وأوضح أنه يتم العمل حاليا على قدم وساق من أجل تنفيذ عدد من محطات الشحن الكهربائية لخدمة أعمال الشحن الخاصة بشبكة الأتوبيسات الكهربائية التي سيتم تسييرها أثناء وبعد مؤتمر المناخ (COP 27) المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأشار إلى أن ذلك سيكون بالإضافة إلى أتوبيسات تعمل بالغاز وسيارات كهربائية سيتم تسييرها أثناء وبعد المؤتمر.
ولفت إلى أنه قام بجولة فى مدينة شرم الشيخ
، يوم الخميس والجمعة الماضيين، لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستضافة "COP 27".
وأفاد بأنه تفقد خلالها أعمال التطوير الجارية بمطار شرم الشيخ، ومحطة شحن الأتوبيسات الكهربائية وأتوبيسات الغاز ونماذج لهذه الأتوبيسات، ونقاط شحن السيارات.
كما شملت الزيارة مدينة "سانت كاترين" وتفقد مشروع موقع التجلي الأعظم بالمدينة، وكذلك مشروع تطوير منطقة وادي الدير.