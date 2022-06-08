https://arabic.sputniknews.com/20220608/الرئيس-المولدوفي-السابق-الغرب-يثير-زعزعة-الاستقرار-في-الجمهورية-لتبرير-انضمامها-إلى-الناتو-1063251824.html
الرئيس المولدوفي السابق: الغرب يثير زعزعة الاستقرار في الجمهورية لتبرير انضمامها إلى الناتو
الرئيس المولدوفي السابق: الغرب يثير زعزعة الاستقرار في الجمهورية لتبرير انضمامها إلى الناتو
قال الرئيس المولدوفي السابق إيغور دودون، إن الغرب يثير زعزعة الاستقرار في الجمهورية لتبرير انضمامها العسكري والسياسي إلى رومانيا ونشر قوات الناتو على أراضي... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T07:28+0000
2022-06-08T07:28+0000
2022-06-08T07:28+0000
العالم
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وأضاف: "تريد بعض الجهات السياسية من الغرب استخدام المولدوفيين كعلف للمدافع في المعركة الجيوسياسية التي تشن حاليا في هذه المنطقة. ويجري إعداد الضم العسكري والسياسي لبلدنا إلى أراضي رومانيا، مع رفض الحياد".ووفقا له، يتم ترتيب هذا التسلح والهستيريا المعادية لروسيا على وجه التحديد لتبرير وجود قوات حلف شمال الأطلسي على أراضي مولدوفا.وأضاف: "على خلفية الأزمات الاقتصادية وأزمة الطاقة التي لا يمكن لحزب العمل والتضامن الحاكم أن يجد مخرجا منها، استعاض عن ذلك بجلب أسلحة فتاكة إلى البلاد، أي أن سكان البلاد "سيعيشون في فقر وبرد في الشتاء، ولكن مع وجود البنادق والصواريخ".
https://arabic.sputniknews.com/20220602/وزير-خارجية-مولدوفا-أوقفنا-تقريبا-الحوار-السياسي-مع-روسيا--1062979305.html
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العالم
الرئيس المولدوفي السابق: الغرب يثير زعزعة الاستقرار في الجمهورية لتبرير انضمامها إلى الناتو
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قال الرئيس المولدوفي السابق إيغور دودون، إن الغرب يثير زعزعة الاستقرار في الجمهورية لتبرير انضمامها العسكري والسياسي إلى رومانيا ونشر قوات الناتو على أراضي البلاد.
وأضاف: "تريد بعض الجهات السياسية من الغرب استخدام المولدوفيين كعلف للمدافع في المعركة الجيوسياسية التي تشن حاليا في هذه المنطقة. ويجري إعداد الضم العسكري والسياسي لبلدنا إلى أراضي رومانيا، مع رفض الحياد".
ووفقا له، يتم ترتيب هذا التسلح والهستيريا المعادية لروسيا على وجه التحديد لتبرير وجود قوات حلف شمال الأطلسي على أراضي مولدوفا.
وأضاف: "على خلفية الأزمات الاقتصادية وأزمة الطاقة التي لا يمكن لحزب العمل والتضامن الحاكم أن يجد مخرجا منها، استعاض عن ذلك بجلب أسلحة فتاكة إلى البلاد، أي أن سكان البلاد "سيعيشون في فقر وبرد في الشتاء، ولكن مع وجود البنادق والصواريخ".