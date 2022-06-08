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السعودية تدعو إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
السعودية تدعو إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
قال المندوب السعودي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، إن إيران تواصل نهجها غير... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T19:00+0000
2022-06-08T19:06+0000
إيران
وكالة الطاقة الذرية
السعودية
أخبار العالم الآن
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وذكرت قناة العربية، مساء اليوم الأربعاء، أن المملكة السعودية قد دعت، إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحل القضايا العالقة دون مماطلة، آملة من الدول الأعضاء في مجلس المحافظين تقديم الدعم الكامل للوكالة ومديرها.وكانت الولايات المتحدة قد طالبت إيران بضرورة التعاون مع الوكالة الدولية دون تأخير، مشيرة إلى أنها لا تقدم مشروع القرار ضد إيران في الوكالة الذرية بهدف التصعيد، حيث ذكرت واشنطن أن مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتمتع بمسؤولية لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال محاسبة إيران على عدم الوفاء بالتزاماتها النووية.وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أن طهران يجب أن تغير تكتيكاتها ومعاملتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية.وحسب وكالة "تسنيم"، يأتي ذلك ردا على إرسال تقرير الوكالة الدولية بشأن برنامج إيران النووي إلى مجلس المحافظين.وقال عضو اللجنة فدا حسين مالكي، إن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن يقوم على أساس إطار متوازن، مضيفا:ووصف إرسال تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس المحافظين، رغم تعاون إيران، بالإجراء السياسي.وتابع: "رئيس الوكالة رفائيل غروسي أظهر من خلال هذا الإجراء أنه يتعرض لضغوط من اللوبي الصهيوني وأمريكا"، حسب قوله.وأشار إلى أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان سوف تعقد اجتماعا طارئا مساء اليوم لبحث تداعيات هذا الإجراء.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة الإيرانية، فصل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إحدى المنشآت النووية الإيرانية"، مشيرة إلى أن تلك الكاميرات لا تدخل ضمن تعهد طهران في اتفاق الضمانات الموقّع أخيرا مع الوكالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220607/الاتحاد-الأوروبي-يتهم-إيران-بتقويض-عمل-وكالة-الطاقة-الذرية-أثناء-مراقبة-برنامجها-النووي-1063240428.html
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إيران, وكالة الطاقة الذرية, السعودية, أخبار العالم الآن

السعودية تدعو إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

19:00 GMT 08.06.2022 (تم التحديث: 19:06 GMT 08.06.2022)
© AFP 2022 / JOE KLAMARالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فينا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فينا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© AFP 2022 / JOE KLAMAR
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قال المندوب السعودي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، إن إيران تواصل نهجها غير الواضح بشأن برنامجها النووي.
وذكرت قناة العربية، مساء اليوم الأربعاء، أن المملكة السعودية قد دعت، إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحل القضايا العالقة دون مماطلة، آملة من الدول الأعضاء في مجلس المحافظين تقديم الدعم الكامل للوكالة ومديرها.
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
الاتحاد الأوروبي يتهم إيران بتقويض عمل وكالة الطاقة الذرية أثناء مراقبة برنامجها النووي
أمس, 18:51 GMT
وكانت الولايات المتحدة قد طالبت إيران بضرورة التعاون مع الوكالة الدولية دون تأخير، مشيرة إلى أنها لا تقدم مشروع القرار ضد إيران في الوكالة الذرية بهدف التصعيد، حيث ذكرت واشنطن أن مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتمتع بمسؤولية لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال محاسبة إيران على عدم الوفاء بالتزاماتها النووية.
وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أن طهران يجب أن تغير تكتيكاتها ومعاملتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحسب وكالة "تسنيم"، يأتي ذلك ردا على إرسال تقرير الوكالة الدولية بشأن برنامج إيران النووي إلى مجلس المحافظين.
وقال عضو اللجنة فدا حسين مالكي، إن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن يقوم على أساس إطار متوازن، مضيفا:
"من الضروري تغيير سلوكنا تجاه الوكالة من الآن فصاعداً".
ووصف إرسال تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس المحافظين، رغم تعاون إيران، بالإجراء السياسي.
وتابع: "رئيس الوكالة رفائيل غروسي أظهر من خلال هذا الإجراء أنه يتعرض لضغوط من اللوبي الصهيوني وأمريكا"، حسب قوله.
وأشار إلى أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان سوف تعقد اجتماعا طارئا مساء اليوم لبحث تداعيات هذا الإجراء.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة الإيرانية، فصل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إحدى المنشآت النووية الإيرانية"، مشيرة إلى أن تلك الكاميرات لا تدخل ضمن تعهد طهران في اتفاق الضمانات الموقّع أخيرا مع الوكالة.
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