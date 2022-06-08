عربي
الخارجية الروسية: كييف تواصل تجنيد المرتزقة الأجانب.. واللاجئون الأفغان وأنصار"داعش" هم الأكثر نشاطا
https://arabic.sputniknews.com/20220608/السعودية-تستثمر-مليار-دولار-آخر-في-صناعة-ألعاب-الفيديو-1063262989.html
السعودية تستثمر مليار دولار "آخر" في صناعة ألعاب الفيديو
السعودية تستثمر مليار دولار "آخر" في صناعة ألعاب الفيديو
أجرى صندوق الثروة السعودي، ثاني استثماراته بقيمة مليار دولار في صناعة ألعاب الفيديو السويدية هذا العام، كجزء من حملة لبناء حصص في هذا القطاع إلى جانب شركات... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T09:41+0000
2022-06-08T09:41+0000
اقتصاد
السعودية
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103780/22/1037802208_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_0266afb0ab54273b911ffcfe5ba61c3f.jpg
وستصبح "سافي جمينغ جروب" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة ثاني أكبر مالك في شركة "إمبرسير جروب إيه بي" بعد الاستحواذ على ما يقرب من 100 مليون سهم في الشركة التي يقع مقرها في كارلستاد.تأتي هذه الخطوة في أعقاب عملية استحواذ مماثلة الحجم، في يناير/ كانون الثاني، عندما اشترت "سافي" وحدة الرياضات الإلكترونية في "مودرن تايمز جروب" بقيمة 1.05 مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".يواصل صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك أصولا بقيمة 500 مليار دولار، تعميق استثماره في قطاع ألعاب الفيديو. في الشهر الماضي، استحوذ الصندوق على 5.01% من أسهم شركة "نينتندو"، وهو ثالث استثمار له في شركة ألعاب يابانية.نتيجة الاتفاق الجديد، سيحصل الصندوق على حصة 8.1% في الشركة السويدية مقابل 10.3 مليار كرونة (1.05 مليار دولار)، في اتفاق قيم السهم عند سعر 103.47 كرونة بعلاوة 15% عن سعر الإغلاق في 7 يونيو/ حزيران.قالت "إمبرسير"، الشهر الماضي، إنها تجري محادثات مع مستثمرين استراتيجيين محتملين على المدى الطويل. ساعدت الوتيرة السريعة لعمليات الاستحواذ الشركة على أن تصبح واحدة من أكبر شركات الألعاب في أوروبا، وتدرس حاليا الانتقال إلى بورصة "ناسداك ستوكهولم" الرئيسية للمساعدة في توسيع قاعدة المستثمرين.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/السعودية-تشتري-حصة-كبيرة-في-بنك-أردني-1063111791.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103780/22/1037802208_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_1df887fb0bc60de7bab12791be7df8a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, السعودية, منوعات

السعودية تستثمر مليار دولار "آخر" في صناعة ألعاب الفيديو

09:41 GMT 08.06.2022
© CC0ألعاب الفيديو
ألعاب الفيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© CC0
تابعنا عبرTelegram
أجرى صندوق الثروة السعودي، ثاني استثماراته بقيمة مليار دولار في صناعة ألعاب الفيديو السويدية هذا العام، كجزء من حملة لبناء حصص في هذا القطاع إلى جانب شركات الرياضة الإلكترونية على مستوى العالم.
وستصبح "سافي جمينغ جروب" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة ثاني أكبر مالك في شركة "إمبرسير جروب إيه بي" بعد الاستحواذ على ما يقرب من 100 مليون سهم في الشركة التي يقع مقرها في كارلستاد.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب عملية استحواذ مماثلة الحجم، في يناير/ كانون الثاني، عندما اشترت "سافي" وحدة الرياضات الإلكترونية في "مودرن تايمز جروب" بقيمة 1.05 مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ينظر إلى الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال إلى اليسار بينما يجلس بجانبه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
السعودية تشتري حصة كبيرة في بنك أردني
5 يونيو, 09:45 GMT
يواصل صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك أصولا بقيمة 500 مليار دولار، تعميق استثماره في قطاع ألعاب الفيديو. في الشهر الماضي، استحوذ الصندوق على 5.01% من أسهم شركة "نينتندو"، وهو ثالث استثمار له في شركة ألعاب يابانية.
نتيجة الاتفاق الجديد، سيحصل الصندوق على حصة 8.1% في الشركة السويدية مقابل 10.3 مليار كرونة (1.05 مليار دولار)، في اتفاق قيم السهم عند سعر 103.47 كرونة بعلاوة 15% عن سعر الإغلاق في 7 يونيو/ حزيران.
قالت "إمبرسير"، الشهر الماضي، إنها تجري محادثات مع مستثمرين استراتيجيين محتملين على المدى الطويل. ساعدت الوتيرة السريعة لعمليات الاستحواذ الشركة على أن تصبح واحدة من أكبر شركات الألعاب في أوروبا، وتدرس حاليا الانتقال إلى بورصة "ناسداك ستوكهولم" الرئيسية للمساعدة في توسيع قاعدة المستثمرين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала