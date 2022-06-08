https://arabic.sputniknews.com/20220608/السعودية-تستثمر-مليار-دولار-آخر-في-صناعة-ألعاب-الفيديو-1063262989.html
السعودية تستثمر مليار دولار "آخر" في صناعة ألعاب الفيديو
السعودية تستثمر مليار دولار "آخر" في صناعة ألعاب الفيديو
أجرى صندوق الثروة السعودي، ثاني استثماراته بقيمة مليار دولار في صناعة ألعاب الفيديو السويدية هذا العام، كجزء من حملة لبناء حصص في هذا القطاع إلى جانب شركات... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T09:41+0000
2022-06-08T09:41+0000
2022-06-08T09:41+0000
اقتصاد
السعودية
منوعات
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وستصبح "سافي جمينغ جروب" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة ثاني أكبر مالك في شركة "إمبرسير جروب إيه بي" بعد الاستحواذ على ما يقرب من 100 مليون سهم في الشركة التي يقع مقرها في كارلستاد.تأتي هذه الخطوة في أعقاب عملية استحواذ مماثلة الحجم، في يناير/ كانون الثاني، عندما اشترت "سافي" وحدة الرياضات الإلكترونية في "مودرن تايمز جروب" بقيمة 1.05 مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".يواصل صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك أصولا بقيمة 500 مليار دولار، تعميق استثماره في قطاع ألعاب الفيديو. في الشهر الماضي، استحوذ الصندوق على 5.01% من أسهم شركة "نينتندو"، وهو ثالث استثمار له في شركة ألعاب يابانية.نتيجة الاتفاق الجديد، سيحصل الصندوق على حصة 8.1% في الشركة السويدية مقابل 10.3 مليار كرونة (1.05 مليار دولار)، في اتفاق قيم السهم عند سعر 103.47 كرونة بعلاوة 15% عن سعر الإغلاق في 7 يونيو/ حزيران.قالت "إمبرسير"، الشهر الماضي، إنها تجري محادثات مع مستثمرين استراتيجيين محتملين على المدى الطويل. ساعدت الوتيرة السريعة لعمليات الاستحواذ الشركة على أن تصبح واحدة من أكبر شركات الألعاب في أوروبا، وتدرس حاليا الانتقال إلى بورصة "ناسداك ستوكهولم" الرئيسية للمساعدة في توسيع قاعدة المستثمرين.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/السعودية-تشتري-حصة-كبيرة-في-بنك-أردني-1063111791.html
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اقتصاد, السعودية, منوعات
السعودية تستثمر مليار دولار "آخر" في صناعة ألعاب الفيديو
تابعنا عبر
أجرى صندوق الثروة السعودي، ثاني استثماراته بقيمة مليار دولار في صناعة ألعاب الفيديو السويدية هذا العام، كجزء من حملة لبناء حصص في هذا القطاع إلى جانب شركات الرياضة الإلكترونية على مستوى العالم.
وستصبح "سافي جمينغ جروب" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة
ثاني أكبر مالك في شركة "إمبرسير جروب إيه بي" بعد الاستحواذ على ما يقرب من 100 مليون سهم في الشركة التي يقع مقرها في كارلستاد.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب عملية استحواذ مماثلة الحجم، في يناير/ كانون الثاني، عندما اشترت "سافي" وحدة الرياضات الإلكترونية في "مودرن تايمز جروب" بقيمة 1.05 مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".
يواصل صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك أصولا بقيمة 500 مليار دولار، تعميق استثماره في قطاع ألعاب الفيديو. في الشهر الماضي، استحوذ الصندوق على 5.01% من أسهم شركة "نينتندو"، وهو ثالث استثمار له في شركة ألعاب يابانية
.
نتيجة الاتفاق الجديد، سيحصل الصندوق على حصة 8.1% في الشركة السويدية مقابل 10.3 مليار كرونة (1.05 مليار دولار)، في اتفاق قيم السهم عند سعر 103.47 كرونة بعلاوة 15% عن سعر الإغلاق في 7 يونيو/ حزيران.
قالت "إمبرسير"، الشهر الماضي، إنها تجري محادثات مع مستثمرين استراتيجيين محتملين على المدى الطويل. ساعدت الوتيرة السريعة لعمليات الاستحواذ الشركة على أن تصبح واحدة من أكبر شركات الألعاب
في أوروبا، وتدرس حاليا الانتقال إلى بورصة "ناسداك ستوكهولم" الرئيسية للمساعدة في توسيع قاعدة المستثمرين.