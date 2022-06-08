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السلطات الروسية تعلن خلو البلاد من جدري القرود
السلطات الروسية تعلن خلو البلاد من جدري القرود
أكدت الخدمة الصحفية للهيئة الروسية الفيدرالية للإشراف على حماية حقوق المستهلك "روسبوتربنادزور"، خلو البلاد من أي حالات إصابة بمرض جدري القرود. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T14:47+0000
2022-06-08T14:47+0000
روسيا
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وأكد تقرير الخدمة: "حتى الآن، لم يتم تسجيل أي حالات لجدري القرود في روسيا. "روسبوتربنادزور" تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع استيراد هذه العدوى ووقف إمكانية انتشارها".وأشار التقرير إلى أنه بفضل إطلاق مجموعات من أجهزة الاختبار في الوقت المناسب، أتيحت فرصة للكشف الفوري عن حالات جدري القرود في أي منطقة من البلاد.يذكر أنه في وقت سابق، تم تسجيل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القرود في 29 دولة حول العالم، حسبما قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الأربعاء.وأضاف: "في الوقت الحالي، سجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من ألف حالة مؤكدة من مرض جدري القرود من 29 دولة، ولم يتم تسجيل أي وفيات في هذه البلدان".وشدد أيضا على أن خطر انتشار جدري القرود في البلدان غير الموبوءة حقيقي. وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية قلقة بشكل خاص بشأن مخاطر انتشار هذا الفيروس بين الفئات الضعيفة مناعيا من السكان، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/الصحة-المصرية-حالات-الاشتباه-بمرض-جدري-القرود-كانت-جديري-مائي-1063000734.html
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روسيا

السلطات الروسية تعلن خلو البلاد من جدري القرود

14:47 GMT 08.06.2022
© Sputnik . WASIM SULIMANمتحف التاريخ المطل على الساحة الحمراء بجانب الكرملين في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 20.04.2022
متحف التاريخ المطل على الساحة الحمراء بجانب الكرملين في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 20.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أكدت الخدمة الصحفية للهيئة الروسية الفيدرالية للإشراف على حماية حقوق المستهلك "روسبوتربنادزور"، خلو البلاد من أي حالات إصابة بمرض جدري القرود.
وأكد تقرير الخدمة: "حتى الآن، لم يتم تسجيل أي حالات لجدري القرود في روسيا. "روسبوتربنادزور" تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع استيراد هذه العدوى ووقف إمكانية انتشارها".
وأشار التقرير إلى أنه بفضل إطلاق مجموعات من أجهزة الاختبار في الوقت المناسب، أتيحت فرصة للكشف الفوري عن حالات جدري القرود في أي منطقة من البلاد.
يذكر أنه في وقت سابق، تم تسجيل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القرود في 29 دولة حول العالم، حسبما قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الأربعاء.
وأضاف: "في الوقت الحالي، سجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من ألف حالة مؤكدة من مرض جدري القرود من 29 دولة، ولم يتم تسجيل أي وفيات في هذه البلدان".
وشدد أيضا على أن خطر انتشار جدري القرود في البلدان غير الموبوءة حقيقي. وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية قلقة بشكل خاص بشأن مخاطر انتشار هذا الفيروس بين الفئات الضعيفة مناعيا من السكان، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل.
جدري القرود - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
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