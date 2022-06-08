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الشرطة السعودية تقبض على مصري "اعتدى بالضرب وبألفاظ نابية" على باكستاني... فيديو
الشرطة السعودية تقبض على مصري "اعتدى بالضرب وبألفاظ نابية" على باكستاني... فيديو
أعلنت الشرطة السعودية القبض على مقيم من الجنسية المصرية، ظهر في مقطع فيديو "يعتدي بالضرب وبألفاظ نابية" على مقيم من الجنسية الباكستانية. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T08:57+0000
2022-06-08T08:57+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية، الثلاثاء، أن "شرطة المنطقة الشرقية قبضت على مقيم من الجنسية المصرية ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب وبألفاظ نابية على مقيم من الجنسية الباكستانية".وأضافت أنه "تبين من إجراءات الاستدلال أن المقيم المصري مخالف لنظامي الإقامة والعمل".وأوضحت أن "الجهات الأمنية لم تتلق بلاغا من المعتدى عليه في حينه".
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السعودية, أخبار السعودية اليوم

الشرطة السعودية تقبض على مصري "اعتدى بالضرب وبألفاظ نابية" على باكستاني... فيديو

08:57 GMT 08.06.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEالرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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أعلنت الشرطة السعودية القبض على مقيم من الجنسية المصرية، ظهر في مقطع فيديو "يعتدي بالضرب وبألفاظ نابية" على مقيم من الجنسية الباكستانية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، الثلاثاء، أن "شرطة المنطقة الشرقية قبضت على مقيم من الجنسية المصرية ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب وبألفاظ نابية على مقيم من الجنسية الباكستانية".
وأضافت أنه "تبين من إجراءات الاستدلال أن المقيم المصري مخالف لنظامي الإقامة والعمل".
وأوضحت أن "الجهات الأمنية لم تتلق بلاغا من المعتدى عليه في حينه".
وذكرت الوكالة أنه "تم إيقاف المعتدي واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة".
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