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https://arabic.sputniknews.com/20220608/الشرطة-الصينية-تنقذ-طالبا-لم-يتمكن-من-فتح-باب-منزله-للذهاب-إلى-الامتحان-فيديو-1063296534.html
الشرطة الصينية تنقذ طالبا لم يتمكن من فتح باب منزله للذهاب إلى الامتحان... فيديو
الشرطة الصينية تنقذ طالبا لم يتمكن من فتح باب منزله للذهاب إلى الامتحان... فيديو
واجه طالب صيني مشكلة كبيرة عندما استيقظ صباحا واستعد للذهاب إلى الامتحان لكنه لم يستطع مغادرة منزله. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T16:09+0000
2022-06-08T16:09+0000
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الصين
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كان السبب في ذلك هو أن باب المنزل لم يفتح كما هو معتاد مما أجبره على استدعاء رجال الإنقاذ لمساعدته في فتح باب المنزل ليتمكن من اللحاق بموعد أداء الامتحان.ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو يرصد تفاصيل الواقعة.ولفتت الصحيفة إلى أن رجال الإنقاذ تمكنوا من فتح باب المنزل في الوقت المناسب واصطحبوا الطالب لإيصاله إلى مقر الامتحان قبل فوات موعده.
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منوعات, الصين

الشرطة الصينية تنقذ طالبا لم يتمكن من فتح باب منزله للذهاب إلى الامتحان... فيديو

16:09 GMT 08.06.2022
© Fotolia / Fotokonالشرطة الصينية
الشرطة الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© Fotolia / Fotokon
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واجه طالب صيني مشكلة كبيرة عندما استيقظ صباحا واستعد للذهاب إلى الامتحان لكنه لم يستطع مغادرة منزله.
كان السبب في ذلك هو أن باب المنزل لم يفتح كما هو معتاد مما أجبره على استدعاء رجال الإنقاذ لمساعدته في فتح باب المنزل ليتمكن من اللحاق بموعد أداء الامتحان.
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ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو يرصد تفاصيل الواقعة.
ولفتت الصحيفة إلى أن رجال الإنقاذ تمكنوا من فتح باب المنزل في الوقت المناسب واصطحبوا الطالب لإيصاله إلى مقر الامتحان قبل فوات موعده.
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