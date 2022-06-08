العراق.. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف القنصلية الأمريكية في أربيل
19:30 GMT 08.06.2022 (تم التحديث: 19:55 GMT 08.06.2022)
© AFP 2022 / SAFIN HAMEDمتجر متضرر في أعقاب هجوم صاروخي في أربيل 16 فبراير
© AFP 2022 / SAFIN HAMED
يتبع
استهدف هجوم بطائرة مسيرة، مساء اليوم الأربعاء، القنصلية الأمريكية في أربيل شمال العراق، حسبما نقلت "رويترز" عن مصدر أمني.
وكتب الإعلامي حسين مرتضى على حسابه بتويتر:"هجوم بطائرة مسيرة يطال مجمع القنصلية الامريكية والقاعدة في حي شورش بأربيل".
#العراق— حسين مرتضى hoseinmortada (@HoseinMortada) June 8, 2022
هجوم بطائرة مسيرة يطال مجمع القنصلية الامريكية والقاعدة في حي شورش باربيل .
وأضاف حسين أن الموقع المستهدف هو مقر أمني محصن قرب القنصلية الإماراتية ويبعد عدة كيلو مترات عن موقع القنصلية الأمريكية قيد الانشاء.
#اربيل— حسين مرتضى hoseinmortada (@HoseinMortada) June 8, 2022
المقر المستهدف مقر أمني " Safe Zone " محصن قرب القنصلية الإماراتية ويبعد عدة كيلو مترات عن موقع القنصلية الأمريكية قيد الانشاء .
من جانبها قالت إيفا كولوريوتي المحللة السياسية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط والجماعات المسلحة، أن مصادر عراقية أكدت استهداف محيط القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل بطائرة انتحارية مسيرة.
و كولوريوتي التي نشرت مقطعا مصورا على حسابها يظهر سيارات متضررة جراء قصف على ما يبدو أشارت إلى أن هجوما آخر استهدف مطار أربيل.
#BREAKING— Eva J. Koulouriotis | إيفا كولوريوتي (@evacool_) June 8, 2022
Parallel to the attack on #Erbil airport, Iraqi sources confirm targeting the vicinity of the #US Consulate in the city of Erbil with a suicide drone.#PMU #Iran #IRGC #Turkey #Israel https://t.co/dyE602tFcm pic.twitter.com/2YyRnpYGXO
وفي الإطار ذاته، ذكرت وكالة "روداوو" المحلية أن عدد من صواريخ كاتيوشا سقط على الطريق الرئيس بين أربيل ومصيف صلاح الدين.
وأفادت بأن البيانات الأولية تشير إلى أن الصواريخ لم تتسبب في سقوط ضحايا، بينما ألحقت أضرارا بعدد من السيارات.