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العراق.. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف القنصلية الأمريكية في أربيل
https://arabic.sputniknews.com/20220608/العراق-هجوم-بطائرة-مسيرة-يستهدف-القنصلية-الأمريكية-في-أربيل--1063304805.html
العراق.. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف القنصلية الأمريكية في أربيل
العراق.. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف القنصلية الأمريكية في أربيل
استهدف هجوم بطائرة مسيرة، مساء اليوم الأربعاء، القنصلية الأمريكية في أربيل شمال العراق، حسبما نقلت "رويترز" عن مصدر أمني. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T19:30+0000
2022-06-08T19:55+0000
أخبار العراق اليوم
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وكتب الإعلامي حسين مرتضى على حسابه بتويتر:"هجوم بطائرة مسيرة يطال مجمع القنصلية الامريكية والقاعدة في حي شورش بأربيل".وأضاف حسين أن الموقع المستهدف هو مقر أمني محصن قرب القنصلية الإماراتية ويبعد عدة كيلو مترات عن موقع القنصلية الأمريكية قيد الانشاء.من جانبها قالت إيفا كولوريوتي المحللة السياسية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط والجماعات المسلحة، أن مصادر عراقية أكدت استهداف محيط القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل بطائرة انتحارية مسيرة.و كولوريوتي التي نشرت مقطعا مصورا على حسابها يظهر سيارات متضررة جراء قصف على ما يبدو أشارت إلى أن هجوما آخر استهدف مطار أربيل.وفي الإطار ذاته، ذكرت وكالة "روداوو" المحلية أن عدد من صواريخ كاتيوشا سقط على الطريق الرئيس بين أربيل ومصيف صلاح الدين.وأفادت بأن البيانات الأولية تشير إلى أن الصواريخ لم تتسبب في سقوط ضحايا، بينما ألحقت أضرارا بعدد من السيارات.
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أخبار العراق اليوم

العراق.. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف القنصلية الأمريكية في أربيل

19:30 GMT 08.06.2022 (تم التحديث: 19:55 GMT 08.06.2022)
© AFP 2022 / SAFIN HAMEDمتجر متضرر في أعقاب هجوم صاروخي في أربيل 16 فبراير
متجر متضرر في أعقاب هجوم صاروخي في أربيل 16 فبراير - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© AFP 2022 / SAFIN HAMED
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يتبع
استهدف هجوم بطائرة مسيرة، مساء اليوم الأربعاء، القنصلية الأمريكية في أربيل شمال العراق، حسبما نقلت "رويترز" عن مصدر أمني.
وكتب الإعلامي حسين مرتضى على حسابه بتويتر:"هجوم بطائرة مسيرة يطال مجمع القنصلية الامريكية والقاعدة في حي شورش بأربيل".
وأضاف حسين أن الموقع المستهدف هو مقر أمني محصن قرب القنصلية الإماراتية ويبعد عدة كيلو مترات عن موقع القنصلية الأمريكية قيد الانشاء.
من جانبها قالت إيفا كولوريوتي المحللة السياسية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط والجماعات المسلحة، أن مصادر عراقية أكدت استهداف محيط القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل بطائرة انتحارية مسيرة.
و كولوريوتي التي نشرت مقطعا مصورا على حسابها يظهر سيارات متضررة جراء قصف على ما يبدو أشارت إلى أن هجوما آخر استهدف مطار أربيل.
وفي الإطار ذاته، ذكرت وكالة "روداوو" المحلية أن عدد من صواريخ كاتيوشا سقط على الطريق الرئيس بين أربيل ومصيف صلاح الدين.
وأفادت بأن البيانات الأولية تشير إلى أن الصواريخ لم تتسبب في سقوط ضحايا، بينما ألحقت أضرارا بعدد من السيارات.
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