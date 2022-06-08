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https://arabic.sputniknews.com/20220608/الفاتيكان-يشكل-لجنة-استثمارات-بعد-فضيحة-فساد-1063292735.html
الفاتيكان يشكل لجنة استثمارات بعد فضيحة فساد
الفاتيكان يشكل لجنة استثمارات بعد فضيحة فساد
قرر الفاتيكان خضوع جميع استثماراته من الآن فصاعدا للفحص من قبل لجنة داخلية بناء على أوامر من البابا فرانسيس، بعد فضيحة بشأن عملية شراء عقار فاخر في لندن مثيرة... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T15:01+0000
2022-06-08T15:01+0000
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
اقتصاد
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وذكر المكتب الصحفى في الفاتيكان، مساء أمس الثلاثاء، أن اللجنة سوف يرأسها الكاردينال الأيرلندي الأمريكي كيفن جوزيف فاريل وستتألف من أربعة "محترفين بارزين" لمدة خمس سنوات.وضع البابا فرانسيس شروط إنشاء اللجنة في دستور جديد دخل حيز التنفيذ يوم الأحد، في تعديل طال انتظاره للهيئة الحاكمة القوية للفاتيكان، كوريا.الأعضاء مديرون أو متخصصون في شركات استثمارية في بريطانيا وألمانيا والنرويج، وكذلك في كلية التعليم العالي في الولايات المتحدة.وفقا للدستور، سيتعين عليهم "ضمان الطبيعة الأخلاقية لاستثمارات الكرسي الرسولي في رأس المال، وفقا لعقيدة الكنيسة الاجتماعية ووفقا لمعايير الربحية والملاءمة والمخاطرة المعتدلة".تعرض الفاتيكان لفضيحة تركزت حول شراء مكلف لمبنى مرموق في لندن كجزء من الأنشطة الاستثمارية للكرسي الرسولي. وفي نهاية يناير/ كانون الثاني، أكد الفاتيكان أنه باع المبنى الذي تبلغ مساحته 17000 متر مربع، في منطقة تشيلسي الراقية، بخسارة كبيرة.منذ يوليو 2021، يُحاكم 10 أشخاص - بمن فيهم كاردينال كان يتمتع بنفوذ كبير - بتهمة الاحتيال والاختلاس وإساءة استخدام السلطة وغسل الأموال والفساد والابتزاز.
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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, اقتصاد

الفاتيكان يشكل لجنة استثمارات بعد فضيحة فساد

15:01 GMT 08.06.2022
© AFP 2022 / Vladomir Simicekبابا فرانسيسك، بابا الفاتيكان، يصل سلوفاكيا، 12 سبتمبر 2021
بابا فرانسيسك، بابا الفاتيكان، يصل سلوفاكيا، 12 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© AFP 2022 / Vladomir Simicek
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قرر الفاتيكان خضوع جميع استثماراته من الآن فصاعدا للفحص من قبل لجنة داخلية بناء على أوامر من البابا فرانسيس، بعد فضيحة بشأن عملية شراء عقار فاخر في لندن مثيرة للجدل.
وذكر المكتب الصحفى في الفاتيكان، مساء أمس الثلاثاء، أن اللجنة سوف يرأسها الكاردينال الأيرلندي الأمريكي كيفن جوزيف فاريل وستتألف من أربعة "محترفين بارزين" لمدة خمس سنوات.
وضع البابا فرانسيس شروط إنشاء اللجنة في دستور جديد دخل حيز التنفيذ يوم الأحد، في تعديل طال انتظاره للهيئة الحاكمة القوية للفاتيكان، كوريا.
الأعضاء مديرون أو متخصصون في شركات استثمارية في بريطانيا وألمانيا والنرويج، وكذلك في كلية التعليم العالي في الولايات المتحدة.
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وفقا للدستور، سيتعين عليهم "ضمان الطبيعة الأخلاقية لاستثمارات الكرسي الرسولي في رأس المال، وفقا لعقيدة الكنيسة الاجتماعية ووفقا لمعايير الربحية والملاءمة والمخاطرة المعتدلة".
تعرض الفاتيكان لفضيحة تركزت حول شراء مكلف لمبنى مرموق في لندن كجزء من الأنشطة الاستثمارية للكرسي الرسولي. وفي نهاية يناير/ كانون الثاني، أكد الفاتيكان أنه باع المبنى الذي تبلغ مساحته 17000 متر مربع، في منطقة تشيلسي الراقية، بخسارة كبيرة.
منذ يوليو 2021، يُحاكم 10 أشخاص - بمن فيهم كاردينال كان يتمتع بنفوذ كبير - بتهمة الاحتيال والاختلاس وإساءة استخدام السلطة وغسل الأموال والفساد والابتزاز.
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